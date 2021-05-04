கருத்தடை மாத்திரைகள்
விற்பனை அதிகரிப்பு
கருத்தடை மாத்திரை விற்பனை கடந்த நான்கு ஆண்டுளில் இல்லாத அளவுக்கு சென்ற ஆண்டு அதிகரித்தது. உடனடி கருத்தடை மாத்திரை, நீண்டகால கருத்தடை மாத்திரை ஆகியவற்றுக்கான விற்பனை இதில் அடங்கும் என்று IQVIA எனும் உலகளாவிய உயர் அறிவியல் பகுப்பாய்வு, மருத்துவ ஆய்வுச் சேவை அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு சிங்கப்பூரில் 17,275 உடனடி கருத்தடை மாத்திரை அட்டைகள் விற்கப்பட்டன. 2019ஆம் ஆண்டில் 11,952 உடனடி கருத்தடை மாத்திரைப் பெட்டிகள் விற்கப்பட்டன. கடந்த ஆண்டு 164,438 நீண்டகால கருத்தடை மாத்திரை அட்டைகள் விற்கப்பட்டன. 2019ஆம் ஆண்டில் 141,760 நீண்டகால கருத்தடை மாத்திரைப் அட்டைகள் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
"கருத்தடை மாத்திரைகளை வாங்க மருத்துவரிடமிருந்து மருத்துவச்சீட்டு தேவைப்படும். எனவே, சிங்கப்பூர் பெண்களிடையே கருத்தடை மாத்திரைக்கான தேவை அதிகம் இருப்பதைப் புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன," என்று பாயர் மருந்து உற்பத்தி நிறுவனத்தின் மலேசியா, சிங்கப்பூர், புருணை பிரிவுத் தலைவர் டாக்டர் வின்சண்ட் ருலண்ட் கூறினார். கருத்தடை மாத்திரை கேட்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டு அதிகரித்ததாக மவுண்ட் எலிசபெத் நொவீனா மருத்துவமனையின் மகப்பேறு நிபுணர் டாக்டர் டான் தியோம் சாய் தெரிவித்தார்.
இபிஎல் ஆட்டக்காரருக்கு கொலை மிரட்டல்: சிங்கப்பூரர் மீது குற்றச்சாட்டு
இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்துப் போட்டியில் போட்டியிடும் பிரைட்டன் குழுவின் ஆட்டக்காரரான நீல் மோபேக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக சிங்கப்பூரை சேர்ந்த பதின்மவயதினர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. மோபேயின் குடும்பத்தினரையும் கொலை செய்யப்போவதாக 19 வயது டெரிக் இங் டிரென் மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
சிங்கப்பூரில் இருந்தபடி இன்ஸ்டகிராம் வாயிலாக இங் இந்த மிரட்டல்களை விடுத்ததாக அறியப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்திலும் ஜூலை மாதத்திலும் மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டதாகவும் அப்போது மோபேயும் அவரது குடும்பத்தினரும் பிரிட்டனில் இருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தக் கொலை மிரட்டல்களை விடுத்தவர் சிங்கப்பூரில் இருப்பது தெரியவந்ததும் சிங்கப்பூர் போலிஸ் படையிடம் இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் புகார் செய்தது.
இங்கிற்கு எதிரான வழக்கு விசாரணை இம்மாதம் 31ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. தொல்லை விளைவித்த குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் ஆறு மாதங்கள் சிறைத் தண்டனையும் $5,000 வரை அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.
$424 மில்லியன் மோசடி:
ஆடவருக்கு 9 ஆண்டு சிறை
மூன்று பேருடன் இணைந்து எட்டு வங்கிகளை ஏமாற்றி $424 மில்லியன் ஏமாற்றிய முன்னாள் தலைமை நிதி அதிகாரிக்கு ஒன்பது ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. ஓங் ஆ ஹுவாட் புரிந்த மோசடியின் காரணமாக சிங்கப்பூர் சீன வர்த்தகர் வங்கிக்கு மொத்த 10 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இழப்பு ஏற்பட்டது.
பாதிக்கப்பட்ட மற்ற வங்கிகள் ஹாங்காங்கில் உள்ளன. ஆனால் அவற்றுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு பற்றிய விவரங்களை நீதிமன்ற ஆவணங்கள் குறிப்பிடவில்லை.
ஊழியர்களுக்குப் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வழங்க அழைப்பு
ஊழியர்களுக்குப் பாதுகாப்பான போக்குரத்துச் சேவையை வழங்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அண்மையில் ஊழியர்களை ஏற்றிச் சென்ற லாரிகள் விபத்துக்குள்ளாகி உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டன. எனவே, ஊழியர்களை லாரிகளில் ஏற்றிச் செல்லத் தடை விதிக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், அவர்களைப் பேருந்துகளில் ஏற்றிச் செல்லவும் இருக்கை வார்களைப் பயன்படுத்துவதைக் கட்டாயமாக்கும்படியும் பல்வேறு அமைப்புகள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளன.