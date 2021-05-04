சொன்னதைச் செய்த பெரியசாமி
ஆத்தூர்: தமிழகத்தின் 16வது சட்டமன்றத் தேர்தலில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏழு சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் ஒன்றான ஆத்தூரில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஐ.பெரியசாமி தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது தன்னை எதிர்க்கும் அனைவரும் வைப்புத்தொகை இழப்பார்கள் என்று சவால் விடுத்தார்.
அதைப்போலவே அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாமக உள்ளிட்ட பல கட்சி வேட்பாளர்களும் வைப்புத்தொகை இழந்தனர். ஐ.பெரியசாமி 134,082 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று தமிழகத்தில் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றவரானார்.
2001க்குப் பிறகு பாஜக;
2011க்குப் பிறகு பாமக
சென்னை: தமிழகத்தின் 16வது சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருநெல்வேலி, நாகர்கோயில், மொடக்குறிச்சி, கோயம்புத்தூர் தெற்கு ஆகிய நான்கு இடங்களில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் தேசிய கட்சியான பாஜக 2001க்குப் பிறகு இப்போதுதான் முதல்தடவையாக சட்டமன்றத்திற்குள் செல்கிறது. 2001ல் அது திமுகவுடன் கூட்டு சேர்ந்து நான்கு இடங்களில் வென்று இருந்தது.
அதேப்போல் பாமக 2011ல் மூன்று இடங்களில் வென்றது. 2016ல் ஓர் இடத்தில் கூட அது வெற்றிபெறவில்லை. இப்போது ஐந்து தொகுதிகளில் வென்று பாமக 2011க்குப் பிறகு சட்டமன்றத்தை முதல் தடவையாக பார்க்கிறது.
கடந்த 1964 முதல் சட்டமன்றத்தில் தொடர்ந்து இருந்துவந்துள்ள இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் 2016ல் ஓர் இடத்தில் கூட வெற்றிபெறவில்லை. இப்போது தலா இரண்டு உறுப்பினர்களை அவை பெற்றுள்ளன.
வலுவடையும் காங்கிரஸ்
சென்னை: தமிழகத்தின் 16வது சட்டமன்றத் தேர்தல் மூலம் காங்கிரஸ் கட்சி தன்னை வலுப்படுத்திக் கொண்டுள்ளது.
கடந்த 2001 மற்றும் 2006ல் நடந்த தேர்தல்களுக்குப் பிறகு அது ஆக அதிகமாக 64% வெற்றியை இப்போது சாதித்துள்ளது. திமுக அணியில் 25 இடங்களில் போட்டி யிட்ட காங்கிரஸ் 18 இடங்களைக் கைப்பற்றி மன்றத்தில் 3வது ஆகப்பெரிய கட்சியாக ஆகி உள்ளது. இது பற்றி கருத்து தெரிவித்த மாநில தலைவர் அழகிரி, திமுகவுடன் வைத்த கூட்டும் தன் கட்சியில் நிலவும் ஒற்றுமையும் கட்சியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணங்கள் என்றார்.
3வது இடத்தில் சீமான் கட்சி
சென்னை: தமிழகத்தில் திமுக ஆளும் கட்சியாகவும் அதிமுக எதிர்க்கட்சியாகவும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அரசியல் நடத்தப்போகின்றன.
இந்நிலையில், அந்த மாநிலத்தின் தனித்த 3வது அரசியல் சக்தியாக சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி உருவெடுத்துள்ளது. 234 தொகுதிகளிலும் தனித்தே போட்டியிட்ட அந்தக் கட்சி, 175க்கும் அதிகமான இடங்களில் மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்திருப்பதை அடுத்து அதன் வாக்கு வளம் ஏறத்தாழ 6%ஐ எட்டி இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.