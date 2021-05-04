நேப்பாளத்தில் அனைத்து
விமானச் சேவைகளுக்கும் தடை
காட்மாண்டு: நேப்பாளத்தில் கிருமிப் பரவலைத் தடுத்து நிறுத்தும் நோக்கத்தோடு உள்ளூர், அனைத்துலக விமானச் சேவைகளை அந்நாட்டு அரசாங்கம் ரத்து செய்துள்ளது. இந்தியா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்து பயணிகள் வருவதால் கிருமித்தொற்று ஏற்படுவதாகவும் அதனைத் தடுக்க அரசு தவறி விட்டதாகவும் புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் விமானச் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
தமிழக மக்களின் தீர்ப்பை
ஏற்பதாக அமித் ஷா கூறுகிறார்
புதுடெல்லி: தமிழக மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்பதாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவில் "ஐந்து ஆண்டுகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழக மக்களுக்கு முழு மனதோடு சேவை ஆற்றியுள்ளது. மக்கள் தீர்ப்பை தாழ்மையுடன் ஏற்றுக்கொள்வதோடு பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழக வளர்ச்சிக்காக தொடர்ந்து பாடுபடும் என தமிழக சகோதர சகோதரிகளுக்கு உறுதி அளிக்கிறேன்," என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதேபோல் கேரளாவில் பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த, அமித் ஷா, பிரதமர் மோடி தலைமையில் மாநில முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபடுவோம் என்று கூறி உள்ளார்.
'ஊடகங்களுக்குத் தடை
விதிக்க முடியாது'
புதுடெல்லி: "கொரோனா தொற்று இரண்டாவது அலையில் செய்தி ஒளிபரப்பும் ஒளிவழிகள் மிகவும் எதிர்மறையான காட்சிகள் மற்றும் செய்திகள் ஒளிபரப்புகின்றன. இது மக்களிடையே 'வாழ்க்கையை பாதுகாப்பற்ற உணர்வை' ஏற்படுத்துகிறது. எனவே கொரோனா பாதிப்பு தொடர்பான செய்திகளை ஒளிபரப்ப தடை விதிக்கக் கோரி டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநலன் வழக்கு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதனை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி டி.என். படேல், நீதிபதி ஜாஸ்மீத் சிங் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, இந்த வழக்கு விளம்பர நோக்கத்தோடு தொடுக்கப்பட்டு உள்ளதாகத் தெரிவித்தனர். மேலும், செய்தி சரியாக இருந்தால் ஊடகங்களுக்கு தடை விதிக்க முடியாது என்று அமர்வு கூறியதாக தினத்தந்தி தெரிவித்தது. இதையடுத்து கொரோனா செய்திகளை ஒளிபரப்பக் கட்டுப்பாடுகள் கோரும் மனுத்தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது
கேரள மக்களுக்கு
சீதாராம் யெச்சூரி நன்றி
புதுடெல்லி: மார்க்சி்ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி கேரள மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
"முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் நம்பிக்கை வைத்த கேரள வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். கொரோனா உள்பட மக்கள் சந்தித்த சவால்களை இடதுசாரி கூட்டணி அரசு சிறப்பாக கையாண்டது. பெருந்தொற்றை எப்படி கையாள்வது என்று உலகத்துக்கே உதாரணமாக இருந்தது. கேரள மக்களும் எப்போதும்போல் தொடர்ந்து ஒன்றாக நிற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். இந்த கொரோனாவை ஒன்றாக சேர்ந்து முறியடிப்பதுடன் சிறப்பான இந்தியாவையும், கேரளாவையும் உருவாக்குவோம்," என்று சீதாராம் யெச்சூரி மேலும் கூறியுள்ளார்.