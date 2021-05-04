400,000 உறுப்பினர்களை உடைய
குழந்தை ஆபாசப்படத் தளம் முடக்கம்
பெர்லின்: உலகிலேயே மியப் பெரிய குழந்தை ஆபாசப் பட நிழலுலகக் கட்டமைப்பை முறியடித்து அந்தக் கும்பலைச் சேர்ந்த நால்வரை கைது செய்திருப்பதாக நேற்று ஜெர்மன் போலிஸ் தெரிவித்தது. ஏப்ரல் மாத மத்தியில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
'பாய்ஸ்டவுன்' என அழைக்கப்பட்ட அந்தத் தளம் 2019ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. அதில் 400,000க்கும் அதிகமானோர் உறுப்பினர்களாக இருந்தனர். குழந்தை ஆபாசப் படங்களைப் பரிமாறிக்கொள்ளும் தளமாக அது இருந்தது என மத்திய போலிஸ் அறிக்கை தெரிவித்தது. பச்சிளம் குழந்தைகளைக் கடுமையான பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபடுத்தும் புகைப்படங்கள், காணொளிகள் அங்கு பகிரப்பட்டதாக போலிசார் தெரிவித்தனர். ஜெர்மனியில் 40 முதல் 64 வயதுக்குட்பட்ட மூவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மற்றொரு நபர் பராகுவேயில் கைதானதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். நால்வரில் மூவர் அந்தத் தளத்துக்கு தொழில்நுட்ப ஆதரவும் உறுப்பினர்களுக்கு ஆலோசனையும் வழங்கிய நிலையில், மற்றொரு நபர் அந்தத் தளத்தை வெகுவாகப் பயன்படுத்தியவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.
சுழன்றடித்த சூறாவளி; கூரைகள்
பறந்தன, மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன
மிசிசிபி: தெற்கு அமெரிக்க நகரான டியூப்ளோவில் நேற்று முன்தினம் சுழன்றடித்த சூறாவளி பல வீடுகளின் கூரைகளைப் பிடுங்கி எறிந்ததுடன், எண்ணற்ற மரங்களை வேருடன் சாய்த்தது. அதனால் நகரின் பல பகுதிகளில் மின்சார கம்பிகள் அறுபட்டு, மின்சார விநியோகம் தடைப்பட்டது. ஆனால், சூறாவளியில் சிக்கி யாரும் காயமடைந்ததாக உடனடியாகத் தெரியவில்லை. சேதத்தை அவசரகாலக் குழுக்கள் மதிப்பிட்டு வருவதாகவும் மக்கள் வீடுகளில் இருக்கும்படியும் அந்த நகரின் மேயர் அலுவலகம் வெளியிட்ட ஃபேஸ்புக் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
பல வீடுகள், கட்டடங்களின் கூரைகள் சூறாவளியால் பறந்து போனதையும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதையும் காட்டும் படங்களும் காணொளிகளும் இணையத்தில் பரவின.
தென்கிழக்கு பொன்டோடோக் கவுன்டி, ஜால்ஹவுன் நகரம் ஆகியவற்றையும் சூறாவளி தாக்கியதாக உள்ளூர் ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டன. வலுவான சூறாவளிக் காற்று கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து வடக்கு மிசிசிபி, தென்மேற்கு டென்னெஸ்ஸி ஆகிய பகுதிகளைத் தாக்கக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.