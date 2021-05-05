Home

மோடிக்கு நெருக்கடி

வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள கொரோனா நோயாளிகளுக்காக டெல்லியில் உள்ள ஒரு தனியார் மையத்திற்குமுன் நேற்று ஆக்சிஜன் நிரப்புவதற்காகக் காத்திருந்த உறவினர்கள். படம்: ஏஎஃப்பி -

பொது முடக்கநிலையை அறிவிக்க வலியுறுத்து

கொவிட்-19 தொற்று இரண்­டா­வது அலை­யால் இந்­தியா மோச­மா­கப் பாதிக்­கப்­பட்டு வரு­வதை அடுத்து, தேசிய அள­வில் முடக்­க­நி­லையை அறி­விக்­கும்­படி பல்­வேறு தரப்­பி­ன­ரும் வலி­யு­றுத்தி வரு­வ­தால் அந்­நாட்­டுப் பிர­த­மர் நரேந்­திர மோடிக்கு நெருக்­கடி ஏற்­பட்­டுள்­ளது.

தொடர்ந்து பல நாள்­க­ளாக இந்­தி­யா­வில் அன்­றா­டம் 300,000க்கும் மேற்­பட்­டோரை கொரோனா தொற்றி வரு­கிறது; நாள்­தோ­றும் மூவா­யி­ரத்­திற்­கும் மேற்­பட்ட மர­ணங்­கள் பதி­வாகி வரு­கின்­றன.

அவ்­வ­கை­யில் நேற்­றும் புதி­தாக 357,229 பேர் கிரு­மித்­தொற்­றுக்கு ஆளா­கி­னர்; 3,449 பேர் இறந்­து­விட்­ட­னர். இதை­ய­டுத்து, மொத்த பாதிப்பு 20,282,833 ஆகவும் உயி­ரி­ழப்பு 222,408 ஆகவும் அதி­க­ரித்துள்ளது.

இத்­த­கைய சூழ­லில், இந்­தி­யா­வில் கொரோனா பர­வ­லைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த தற்­கா­லிக முடக்­க­நி­லை­யும் தடுப்­பூசி நட­வ­டிக்­கையை விரை­வு­ப­டுத்த வேண்­டி­ய­தும் அவ­சி­யம் என்று அமெ­ரிக்­கா­வின் முன்­னணி நோய்த்­தொற்­றி­யல் நிபுணர் ஆன்­டனி ஃபௌசி தெரி­வித்து இருந்­தார்.

இந்­நி­லை­யில், இந்­தி­யத் தொழிற்­கூட்­ட­மைப்­பின் தலை­வரும் அந்­நாட்­டின் பணக்­கார வங்­கி­யா­ள­ரு­மான திரு உதய் கோட்­டக், கொரோனா நோயா­ளி­கள் பரா­ம­ரிப்­பிற்கு உதவ ராணு­வத்­தைக் கள­மி­றக்க வேண்­டும் என்­றும் பாதிப்­பைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த பொரு­ளி­யல் நட­வ­டிக்­கை­கள் குறைப்பு உட்­பட நாடு தழு­விய அள­வில் கடும் நட­வ­டிக்­கை­களை எடுக்க வேண்­டும் என்­றும் அர­சாங்­கத்தை வலி­யு­றுத்தியுள்ளார்.

"கிருமிப் பர­வ­லைத் தடுக்க தேசிய அளவிலான ஊர­டங்கு ஒன்றே தீர்வு. அதே வேளை­யில், நாட்­டில் உள்ள ஏழை மக்­க­ளுக்­குக் குறைந்­த­பட்ச வரு­மான உறு­தித் திட்­டத்தை அறி­விக்க வேண்­டும்," என்று தமது டுவிட்­டர் பக்­கத்­தில் பதி­விட்­டுள்­ளார் காங்­கி­ரஸ் கட்சி எம்.பி. ராகுல் காந்தி.

வேறு வழி ஏதும் இல்­லை­யேல் கடைசி ஆயு­த­மா­கத்­தான் முடக்­க­நி­லையை அறி­விக்க வேண்­டும் என இரு வாரங்­க­ளுக்­கு­முன் மாநில அர­சு­களை திரு மோடி கேட்­டுக்­கொண்­டி­ருந்­தது நினை­வு­ கூ­ரத்­தக்­கது.