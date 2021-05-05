Home

'டிரேஸ்டுகெதர்' வருகைப்பதிவு முறை முன்கூட்டியே கட்டாயமாகிறது

-

கட்­டாய டிரேஸ்­டு­கெ­தர் வரு­கைப் பதிவு முறை இரண்டு வாரங்­க­ளுக்கு முன்­ன­தாக இம்­மா­தம் 17ஆம் தேதியே தொடங்­கும் என அறி­விக்­கப்­பட்டுள்­ளது.

"இந்த வரு­கைப் பதிவு முறை ஜூன் மாதத்­தின் முதல் வாரத்­தில் தொடங்­கப்­ப­டு­வ­தாக இருந்­தது," என்­றார் திரு வோங்.

இப்புதிய நட­வ­டிக்கை சேஃப் என்ட்ரி வரு­கைப்பதிவு முறை­யைப் பயன்­ப­டுத்­தும் எல்லா இடங்­க­ளி­லும் அமல்­ப­டுத்­தப்­படும்.

கடைத்­தொ­கு­தி­கள், வேலை

­யி­டங்­கள், வழிபாட்­டுத்தலங்­கள், பள்­ளி­கள், கல்வி நிலை­யங்­கள், அமர்ந்து உண்­ணும் உணவு, பானக்­ க­டை­கள், உடற்ப­யிற்­சிக்கூடங்­கள் ஆகி­யன அந்த இடங்களில் அடங் கும்.

டிரேஸ்­டு­கெ­தர் தவிர இதர வரு­கைப் பதிவு முறை­க­ளான கைபேசி அல்­லது சிங்­பாஸ் செயலி மூலம் 'க்யூ­ஆர்' குறி­யீட்டை ஸ்கேன் செய்­தல் ஆகி­ய­வற்றை இம்­மா­தம் 17ஆம் தேதி முதல் பயன்­ப­டுத்த முடி­யாது.

இருப்­பி­னும், மேற்­கு­றிப்­பிட்ட இடங்­களில் அடை­யாள அட்­டை­யில் உள்ள 'க்யூ­ஆர்' குறி­யீட்டை ஸ்கேன் செய்­தல் இம்­மா­தம் 31ஆம் தேதி வரை அனு­ம­திக்­கப்­படும் என்­றும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.