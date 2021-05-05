Home

டான் டோக் செங் மருத்துவமனை குழுமத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 40க்கு உயர்வு

சிங்­கப்­பூ­ரில் நேற்று நண்­ப­கல் நில­வ­ரப்­படி 17 பேருக்கு புதி­தாக கொரோனா கிரு­மித்­தொற்று உறுதி செய்­யப்­பட்­டது.

இதன் மூலம் இங்கு இது­வரை பதி­வான தொற்­றுச் சம்­ப­வங்­க­ளின் எண்­ணிக்கை 61,252 ஆனது. புதிய 17 பேரில் ஐவர் சமூ­கத்­தொற்­றுக்கு ஆளா­ன­வர்­கள்.

டான் டோக் செங் மருத்­து­வ­மனை நோயா­ளி­கள், ஊழி­யர்­கள், பார்­வை­யா­ளர்­கள் மற்­றும் இவர்

­க­ளு­டன் நெருங்­கிய தொடர்­பில் இருந்­தோர், தனி­மை­யில் வைக்­கப்­பட்­டோர் போன்­றோ­ரி­டம் நடத்­தப்­பட்ட தீவிர பரி­சோ­த­னை­யில் இந்த ஐவ­ரி­ட­மும் தொற்று இருப்­பது கண்­ட­றி­யப்­பட்­டது.

இவர்­க­ளை­யும் சேர்த்து டான் டோக் செங் தொற்­றுக் குழு­மத்­தில் பாதிக்­கப்­பட்­டோ­ரின் எண்­ணிக்கை 40க்கு அதி­க­ரித்து உள்­ளது.

சிங்­கப்­பூ­ரில் உள்ள ஒன்­பது கிரு­மித்­தொற்று குழு­மங்­களில் இதுவே ஆகப்­பெ­ரி­ய­தாக உரு­வெ­டுத்து உள்­ளது.

திங்­கட்­கி­ழமை மருத்­து­வ­ம­னை­யின் 9D வார்­டில் எட்­டுப் பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்­யப்­பட்­டது. இந்த வார்­டில்­தான் கடந்த வாரம், முதல் கிரு­மித்­தொற்று சம்­ப­வம் பதி­வா­னது.

இந்த எட்­டுப் பேரி­ட­மும் தொற்று இல்லை என இதற்கு முன்பு நடத்­தப்­பட்ட பரி­சோ­த­னை­யில் தெரிய வந்­த­தா­க­வும் அடுத்­தக்­கட்ட பரி­சோ­த­னை­யில் தொற்று உறுதி செய்­யப்­பட்­ட­தா­க­வும் சுகா­தார அமைச்சு கூறி­யது.

மேலும், இந்த எட்­டுப் பேரில் ஐவர் அங்கு ஏற்­கெ­னவே சிகிச்­சை­யில் இருந்த நோயா­ளி­கள். அவர்­கள் 53 வய­துக்­கும் 94 வய­துக்­கும் இடைப்­பட்­ட­வர்­கள்.

இதர மூவர் மருத்­து­வ­மனை ஊழி­யர்­கள்.

அவர்­களில் இரு­வர் தாதி­யர். இந்த இரு தாதி­ய­ரில் ஒரு­வர் அவ­சர சிகிச்­சைப் பிரி­வில் பணி­யாற்­றும் 25 வயது சிங்­கப்­பூ­ரர்.

தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­கள்

டான் டோக் செங் மருத்துவ மனைக் குழுமத்தின் 40 ேநாயா­ளி­களில் ஒன்­பது பேர் கொவிட்-19 தடுப்­பூ­சி­களை முழு­மை­யா­கப் போட்­டுக்­கொண்­ட­வர்­கள். அவர்­க­ளி­டம் தொற்று அறி­குறி இல்லை அல்­லது இலே­சான அறி­குறி தென்­பட்­ட­

தா­கத் தெரி­ய­வந்­துள்­ளது.