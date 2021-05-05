Home

கொவிட்-19 விதிமீறல் தொடர்பில் 19 பேரிடம் விசாரணை

உல்­லா­சக்­கூ­டம் ஒன்­றில் ஒன்­றா­கக் கூடி மது­பா­னம் அருந்­தி­ய­போது கொவிட்-19 நடை­முறை விதி­களை மீறி­ய­தன் தொடர்­பில் 19 பேரை போலி­சார் விசா­ரித்து வரு­கின்­ற­னர். அவர்­கள் 23க்கும் 45க்கும் இடைப்­ப­டட வய­தி­னர். ஒன் நார்த் பகு­தி­யில் 1 ஃபியூஷன்­பொ­லிஸ் வே என்­னும் இடத்­தில் உள்ள உல்­லா­சக்­கூ­டத்­தில் 15 ஆட­வர்­களும் நான்கு பெண்­களும் ஒன்­றா­கக்­கூடி இருப்­ப­தாக வெள்­ளிக்­கி­ழமை தங்­க­ளுக்­குத் தக­வல் கிடைத்­த­தாக போலிஸ் நேற்று அறிக்கை ஒன்­றில் தெரி­வித்­தது.

மேலும் அந்­தக்கூடத்­தில் பொழு­து­போக்கு நிகழ்ச்சி மற்­றும் மது­பா­னம் போன்­ற­வற்­றுக்கு உரி­மம் வழங்­கப்­ப­ட­வில்லை என்று நம்­பப்­

ப­டு­கிறது. இச்­சம்­ப­வம் தொடர்­பில் அந்­தக் கூடத்தை நடத்­தி­ய­வர் என்று நம்­பப்­படும் 40 வயது மாதி­டம் விசா­ரணை நடத்­தப்­பட்டு வரு­கிறது.

சிங்­கப்­பூ­ரின் மூன்­றாம் கட்ட கட்­டுப்­பாட்டுத் தளர்வு அறி­விக்­கப்­பட்­ட­போ­தி­லும் மது­பா­னக்­கூ­டம் மற்­றும் பொழு­து­போக்­குக்­கூ­டங்­க­ளுக்கு இன்­னும் அனு­மதி வழங்­கப்­ப­ட­வில்லை. கடந்த ஆண்டு டிசம்­பர் மாதம் சிறி­ய­தொரு முன்­னோ­டித் திட்­டம் அறி­மு­கம் கண்­டது. அதன்­படி கடு­மை­யான பாது­காப்பு நிர்­வாக நடை­மு­றை­க­ளு­டன் மூன்று மது­பா­னக்­கூ­டங்­களும் பொழு­து­போக்­குக்­கூ­டங்­களும் குறு­கிய காலத்­திற்கு இயங்க அனு­மதி அளிக்­கப்­பட்­டது.

இத்­திட்­டம் பிப்­ர­வ­ரி­யில் மேலும் இரு மாதங்­க­ளுக்கு நீட்­டிக்­கப்­பட்­டது. இவை தவிர இதர கூடங்­க­ளுக்கு அனு­மதி இல்லை. கொவிட்-19 பாது­காப்பு இடை­வெளி நடை­முறை விதி­களை மீறு­வோ­ருக்கு ஆறு மாதம் வரை­யி­லான சிறை, $10,000 வரை­யி­லான அப­ரா­தம் போன்ற தண்­ட­னை­கள் விதிக்­கப்­ப­ட­லாம். உரி­ம­மின்றி பொழுது­போக்­குக் கூடம் நடத்­தும், மது­பா­னம் விநி­யோ­கிக்­கும் ஒவ்­வொரு குற்­றத்­திற்­கும் $20,000 வரை அப­ரா­தம் விதிக்­கப்­ப­ட­லாம்.