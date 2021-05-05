ஷங்ரிலா கலந்துரையாடல்: அமெரிக்க தற்காப்பு அமைச்சர் பங்கேற்பு
வருடாந்திர ஷங்ரிலா கலந்துரையாடல் வரும் ஜூன் 4 முதல் 5 வரை நடைபெறவுள்ளது. இதில் அமெரிக்க தற்காப்பு அமைச்சர் லாய்ட் ஆஸ்டின், நேரடியாகக் கலந்துகொண்டு அமெரிக்க இந்தோ-பசிபிக் உத்திமுறை குறித்துப் பேசவுள்ளதாக அமெரிக்க ராணுவத் தலைமையகம் நேற்று அறிவித்தது. திரு ஆஸ்டின் தென்கிழக்காசியாவுக்கு மேற்கொள்ளும் முதல் பயணம் இது என்று கூறப்படுகிறது. இவ்வருகையின்போது அவர் இருதரப்பு, பலதரப்பு சந்திப்புகளையும் நடத்தவுள்ளார்.
கொவிட்-19: இஸ்தானா மே 13 அன்று
பொதுமக்களுக்கு திறந்துவிடப்படாது
சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 நிலவரம் மோசமடைந்து வருவதைக் கருதி, வரும் 13ஆம் தேதியன்று பொதுமக்களுக்கு அதிபர் மாளிகை திறந்துவிடப்படுவது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. சமூக ஒன்றுகூடல்களைக் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கொவிட்-19 அமைச்சுகள்நிலைப் பணிக்குழு அறிவுறுத்தியிருந்ததை அடுத்து, இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிபர் மாளிகை நேற்று அறிக்கை வெளியிட்டது. தொழிலாளர் தினம், நோன்புப் பெருநாள் இரண்டையும் அனுசரிக்கும் விதமாக அதிபர் மாளிகை வளாகம் திறந்துவிடப்படும் என்று சென்ற மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது.
'எஸ்ஜி நாசி லெமாக்' வழக்கு: இறுதி
நபர் குற்றச்சாட்டை ஒப்புக்கொண்டார்
பெரும்பாலும் சிங்கப்பூர் பெண்களை மையமாகக் கொண்ட ஆபாசப் படங்கள் மற்றும் காணொளிகளைப் பகிர்ந்துகொள்ள, 'டெலிகிராம்' தளத்தின் 'எஸ்ஜி நாசி லெமாக்' உரையாடல் குழுவைப் பயன்படுத்திக்கொண்டதை 27 வயது லெனர்ட் டியோ மின் ஸுவான் நேற்று ஒப்புக்கொண்டார். உரையாடல் குழுவை நிர்வகித்து வந்த நால்வரில் டியோவும் ஒருவராவார். மனச்சோர்வு பிரச்சினையால் டியோ கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவரின் வழக்கறிஞர் அஷ்வின் கணபதி குறிப்பிட்டதுடன் அதுவே குற்றம் புரியக் காரணமாக இருந்ததாக கூறினார். கட்டாய சிகிச்சை ஆணைக்கு டியோ தகுதியுடையவரா என்பதை மதிப்பீடு செய்யுமாறு நீதிபதி அறிக்கை கோரியுள்ளார். ஜூன் 3ஆம் தேதியன்று டியோவுக்குத் தண்டனை விதிக்கப்படும்.
வளர்ப்பு மகனை பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்த குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவிப்பு
வளர்ப்பு மகன் எட்டு வயது முதல் 17 வயது வரை இருந்த காலகட்டத்தில், அவரை பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்ததாக கூறப்பட்ட 13 குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து 55 வயது ஆடவர் ஒருவர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். வளர்ப்பு மகனின் வாக்குமூலத்தில் பல முரண்பாடுகள் இருந்ததே அதற்குக் காரணம் என்றது உயர் நீதிமன்றம். இருப்பினும், அச்சுறுத்தும் வகையில் வளர்ப்பு மகனின் காதலியை ஆடவர் பின்தொடர்ந்தது, தன் மனைவியிடம் கத்தியைக் காட்டி வளர்ப்பு மகனைக் கொல்லப் போவதாக மிரட்டியது ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபணமாகியுள்ளன.
'ஐவிஎஃப்' கருக்களை மரபணுச்
சோதனை செய்ய அமைச்சு ஒப்புதல்
பிரதான மருத்துவச் சேவைகளில் இனி 'ஐவிஎஃப்' கருக்களின் மரபணுச் சோதனையும் சேர்க்கப்படும் என்று சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. மே 1 முதல் இது நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டது. இதன்படி, கடுமையான பரம்பரை வியாதிகள் தங்களிடமிருந்து தங்கள் குழந்தைகளுக்குப் பரவும் அபாயத்தைத் தம்பதியர் மரபணுச் சோதனை மூலம் கண்டறிய, கூடுதல் சேவை வழங்குநர்கள் உள்ளனர். அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டியல் அமைச்சின் இணையத்தளத்தில் விரைவில் இடம்பெறும்.