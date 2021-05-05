தொடங்கியது 'அக்னி நட்சத்திரம்'
சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முதல் அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்கியுள்ளது. கத்திரி வெயில் என்று குறிப்பிடப்படும் அக்னி நட்சத்திரக் காலம் வரும் 29ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அடுத்த 25 நாட்களுக்கு தமிழகம் முழுவதும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சென்னை, மதுரை, திருச்சி, வேலூர் உள்ளிட்ட நகரங்களில் வெயிலின் அளவு 100 டிகிரியைக் கடந்துள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட பல நகரங்களில் ஏற்கெனவே கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக பகல் வேளையில் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவாக உள்ளது. இந்நிலையில் கத்திரி வெயில் தொடங்கியிருப்பதால் மக்கள் நடமாட்டம் மேலும் குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையே மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கோடை மழையும் அவ்வப்போது பெய்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பாதிக்கப்படும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
கோவை: கொரோனா கிருமித்தொற்றால் கோவையில் குழந்தைகளும் அதிகளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இந்நிலையில் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தைகளுக்கு என கொரோனா சிறப்பு மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. முதல் நாளன்றே இங்கு ஐந்து குழந்தைகள் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோவையில் கொரோனா இரண்டாவது அலையில் இதுவரை 82 ஆயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
போலிஸ் அதிகாரியின் ஓட்டுநர், நீதிபதியின் பாதுகாப்பு அதிகாரி பலி
சென்னை: காவல்துறை அதிகாரியின் கார் ஓட்டுநரும் நீதிபதியின் பாதுகாப்பு அதிகாரியும் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்து விட்டனர். சென்னையில் 400க்கும் மேற்பட்ட போலிசாருக்கு கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தீயணைப்புத் துறை முன்னாள் டிஜிபியின் கார் ஓட்டுநரான கமலநாதன் (வயது 44) அண்மையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டார். ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி முதல் ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் நேற்று அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி காலமானார். இதேபோல் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியின் பாதுகாப்பு அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வந்த சின்னக்கண்ணு என்பவரும் கொரோனா தொற்றுக்குப் பலியாகி உள்ளார்.
ப.சிதம்பரம்: அதிமுக தோல்விக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தான் காரணம்
காரைக்குடி: முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவின் சீடராகவே மாறிவிட்டார் என்றும் அதுவே அதிமுகவின் தோல்விக்கு காரணமாகிவிட்டது என்றும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார். காரைக்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், முதல்வராக பொறுப்பேற்று செம்மையான ஆட்சியை, திறமையான நிர்வாகத்தை வழங்க மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதாக குறிப்பிட்டார். மேலும், தமக்கு எதிரான உக்கிரமான போரில் தன்னந்தனியாகப் போராடி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ள மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜிக்கும் வாழ்த்து தெரிவிப்பதாகவும் சிதம்பரம் கூறினார்.