அவசரமாக தடுப்பூசி கொடுத்து உதவுமாறு நேப்பாளம் கோரிக்கை
காத்மாண்டு: புதிய கொரோனா தொற்றுச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஏற்கெனவே ஒரு தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு இரண்டாவது தடுப்பூசி போட வேண்டிய தேவை இருப்பதால் குறைந்தபட்சம் 1.6 மில்லியன் ஆஸ்ட்ராஸெனக்கா தடுப்பூசிகள் அவசரமாகத் தேவைப்படுவதாக நேப்பாளம் கோரியுள்ளது. நாட்டின் சுகாதாரக் கட்டமைப்பு குலைந்துவிடாமல் தடுக்க தடுப்பூசிகளையும் நெருக்கடிகால பராமரிப்பு மருந்துகளையும் வழங்குமாறு வெளிநாட்டு நன்கொடையாளர்களுக்கு அந்நாடு கோரிக்கை வைத்துள்ளது. இந்தியா வழங்கிய ஆஸ்ட்ராஸெனக்கா, சீனா வழங்கிய சினோஃபார்ம் தடுப்பூசிகளை ஏற்கெனவே 2 மில்லியன் மக்களுக்கு வழங்கியுள்ளது நேப்பாளம். நேற்று முன்தினம் அங்கு 7,388 பேருக்குப் புதிதாக தொற்று பதிவான நிலையில் 37 பேர் உயிரிழந்தனர்.
வியட்னாமில் உருமாறிய கொரோனா பரவல்; தனிமைப்படுத்தல் நீட்டிப்பு
ஹனோய்: வியட்னாமில் தனிமைப்படுத்தல் நிலையங்களில் இருப்பவர்கள் 14 நாட்களுக்குப் பிறகும் தொடர்ந்து அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அடுத்த அறிவிப்பு வரும் வரை தற்காலிகமாக அவர்களைத் தனிமைப்படுத்துமாறு அந்நாட்டு அரசாங்க இணையப்பக்கப் பதிவு குறிப்பிடுகிறது. வின் புக் பகுதியில் மூவருக்கு இந்தியாவில் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உருமாறிய கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது. கடந்த மாதம் 17ஆம் தேதி வியட்னாம் திரும்பிய இந்திய நாட்டவர் 14 நாட்கள் தனிமைப் படுத்தலுக்குப் பிறகு வீடு திரும்பினார். அப்போது அவருக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் தொற்று இல்லை என்று தெரியவந்தது. ஆனால், திங்கட்கிழமை ஹனோய் மருத்துவமனைக்குச் சென்ற அவருக்கு நேற்று கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
மியன்மார்: குடியிருப்புப் பகுதியில் குண்டு வெடித்ததில் ஐவர் பலி
யங்கூன்: பொட்டல வெடிகுண்டு ஒன்று வெடித்ததில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஒன்றில் இணைந்திருந்த மூன்று போலிஸ் அதிகாரிகள், என்எல்டி கட்சியைச் சேர்ந்த தேர்தலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர் ஒருவர் உட்பட ஐவர் உயிரிழந்ததாக நேற்று ஊடகச் செய்திகள் குறிப்பிட்டன. மியன்மாரின் மேற்கு பாகோவில் உள்ள கிராமம் ஒன்றில் நேற்று முன்தினம் மாலை 5 மணியளவில் இந்த குண்டுவெடிப்புச் சம்பவம் நிகழ்ந்ததாகக் கூறப்பட்டது. குடியிருப்பு ஒன்றில் மூன்று வெடிகள் வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் குறைந்தது ஒரு வெடிபொருள் வெடித்ததாகவும் கூறப்பட்டது. பொதுமக்களில் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் மற்றொரு போலிசார் ஒருவரும் மோசமாகக் காயமடைந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.