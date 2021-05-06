வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணங்கள் சில பிரிவுகளில் குறைந்தன
சிங்கப்பூரில் நேற்று முடிவடைந்த வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் (சிஓஇ) ஏலக்குத்தகையில் சில பிரிவுகளில் கட்டணங்கள் குறைந்தன. சிறிய கார்களுக்கான சிஓஇ கட்டணம் $49,640லிருந்து $48,002ஆகக் குறைந்தது. பெரிய கார்களுக்கான சிஓஇ கட்டணம் $61,190லிருந்து $60,001 ஆகக் குறைந்தது. சரக்கு வாகனங்கள், பேருந்துகள் உள்ளிட்ட வர்த்தக வாகனங்களுக்கான சிஓஇ கட்டணம் $44,001லிருந்து $43,001 ஆக இறங்கியது. மோட்டார்சைக்கிள்களுக்கான சிஓஇ கட்டணம் $8,011 ஆக சற்று ஏற்றம் கண்டது. இதற்கு முந்தைய ஏலக்குத்தகையில் இது $8,000 ஆக இருந்தது.
மற்ற பிரிவுகளில் இந்த மாதத்திலிருந்து ஜூலை மாதம் வரையில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சிஓஇ-களே ஏலத்தில் விடப்படும் என்றாலும் மோட்டார்சைக்கிள் களுக்கான சிஓசி எண்ணிக்கை அதிகமாகவே உள்ளது.
பொதுப் பிரிவுக்கான சிஓஇ கட்டணம் $62,100லிருந்து $63,002, ஆக கூடியது. பொதுப் பிரிவுக்கான சிஓஇ எந்தவொரு வாகனப் பிரிவுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படலாம் என்றாலும் அது பெரும்பாலும் பெரிய கார்களுக்குத்தான் பயன்படுகிறது.
புதிய கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப நேரடி கலைநிகழ்ச்சிகளில் மாற்றங்கள்
சிங்கப்பூரில் அதிகரித்துள்ள கிருமிப்பரவலைக் கட்டுப்படுத்த சென்ற செவ்வாய்க்கிழமை புதிய கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப் பட்டதைத் தொடர்ந்து நேரடி நிகழ்ச்சிகளை மாற்றியமைக்க கலைக் குழுக்கள் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இம்மாதம் 30ஆம் தேதி வரையில் நேரடி நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை 750லிருந்து 250 ஆகக் குறைக்கப்பட்டு உள்ளது. நிகழ்ச்சிக்கு முன்னர் கிருமிச் சோதனை நடத்தப்படாவிட்டால் 100 பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர்.
வரும் மே 14ஆம் தேதி முதல் 30ஆம் தேதி வரை நடை பெறவுள்ள சிங்கப்பூர் அனைத்துலக கலை விழாவும் புதிய கட்டுப்பாடுகளால் பாதிக்கப்படும். விழாவில் பல நிகழ்ச்சி களுக்கான நுழைவுச்சீட்டுகள் விற்பனையாகிவிட்ட நிலையில், நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகள் குறித்த மாற்றங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று ஏற்பாட்டு அமைப்பான ஆர்ட்ஸ் ஹவுஸ் லிமிடெட் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சிடம் கூறியது. இதனால் சிங்கப்பூர் சீன இசைக்குழு நிகழ்வுக்கு முந்தைய சோதனையைத் தவிர்ப்பதற்காக கூடுதல் நிகழ்ச்சி நேரங்களை அறிவித்துள்ளது.
சிங்கப்பூர் பங்குச் சந்தை நான்காம் நாளாகக் குறைந்தது
சிங்கப்பூர் பங்குச் சந்தை, நேற்று தொடர்ந்து நான்காவது நாளாகக் குறைந்தது. நேற்றைய வர்த்தகத்தின் முடிவில் ஸ்ட்ரெயிட்ஸ் டைம்ஸ் குறியீடு 0.8% குறைந்து, 3153.59 ஆகக் காணப்பட்டது. மே 8 முதல் மே 30ஆம் தேதி வரை இங்கு மீண்டும் கொவிட்-19 முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் கடுமையாக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, முதலீட்டாளர்கள் இருக்கும் பங்குகளை விற்று லாபத்தைப் பார்க்க முயல்வார்கள் என்று நிதி ஆய்வாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். அதன்படியே நேற்று காலையிலிருந்தே பங்குச் சந்தை குறைந்து காணப்பட்டது.
பள்ளிவாசல்களில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்
கூட்டுத் தொழுகைகளில் கலந்துகொள்ளும் வழிபாட்டாளர்களின் எண்ணிக்கையை இங்குள்ள பள்ளி வாசல்களில் குறைக்கப்படும் என்று நேற்று சிங்கப்பூர் இஸ்லாமிய சமய மன்றம் (முயிஸ்) தெரிவித்துள்ளது.
வரும் சனிக்கிழமையிலிருந்து பள்ளிவாசல்களில் ஒவ்வொரு கூட்டுத் தொழுகைக்கும் 100 பேர் வரை மட்டும் அனுமதிக்கப்படுவர். தற்போது 250 பேர் வரை அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.
இந்த 100 பேரும், ஒரு பகுதியில் தலா 50 பேர் என இரண்டு வெவ்வேறு பகுதிகளில் இருக்க வேண்டும்.
அன்றாட தொழுகைகள், வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைகள், ரமலான் மாதத்தில் நடைபெறும் சிறப்பு தொழுகைகள், மே 13 நோன்புப் பெருநாள் தொழுகை அனைத்துக்கும் பொருந்தும்.
தராவீஹ், கியாமுல் லைல் தொழுகைகளுக்கு இணையம் வழி முன்பதிவு செய்தவர்களில், பள்ளிவாசல்ககளில் பகுதி 1 (ஸோன் 1), பகுதி 2க்குள் செய்யப்பட்ட முன்பதிவுகள் செல்லுபடியாகும்.
பிற பகுதிகளுக்கான முன்பதிவுகள் தானாகவே ரத்து செய்யப்படுகின்றன. முன்பதிவு ரத்து செய்யப்பட்ட வர்களுக்கு முயிஸ் மின்னஞ்சல் அனுப்பும்.