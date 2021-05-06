Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

கனமான பொருளை மாடியிலிருந்து வீசியதாகக் குற்றச்சாட்டு

தற்காப்பு கலைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கனமான சாதனம் ஒன்றை புக்கிட் பாத்தோக்கில் உள்ள வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகக் கட்டடத்தில் உள்ள தமது வீட்டிலிருந்து கீழே வீசியதாக 18 வயது இளையர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.

பிறருடைய உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் செயல்கள் சகித்துக்கொள்ளப்படாது என்று போலிசார் தெரிவித்தனர்.

குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்த இளையருக்கு ஆறு மாதங்கள் வரை சிறை, $2,500 வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.

பணிப்பெண் துன்புறுத்தல்: கர்ப்பிணிக்குச் சிறை

இந்தோனீசியப் பணிப்பெண்ணைப் பலமுறை கொடுமைப்படுத்திய குற்றத்துக்காக பெண் ஒருவருக்கு எட்டு வார சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட பணிப்பெண்ணுக்கு இழப்பீடாக $3,200 தரும்படி சிங்கப்பூரரான 35 வயது டான் ஹுவி மைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. டான் தற்போது கர்ப்பமாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2018 நவம்பருக்கும் 2019 மார்ச்சுக்கும் இடைப்பட்ட காலகட்டத்தில் குமாரி முஸ்லிக்காவை டான் துன்புறுத்தினார். கழிவறைத் தரையில் இருந்த முடியை சாப்பிட வைத்தது, அடித்துத் துன்புறுத்தியது போன்ற குற்றங்களை டான் புரிந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டின் பேரில் டானுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறையும் $7,500 வரை அபராதமும் விதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.