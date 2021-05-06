Home

'அண்ணா' உணவகங்களாக மாறும் அம்மா உணவகங்கள்

2 mins read
சென்னை: தமி­ழ­கத்­தில் உள்ள 'அம்மா' உண­வ­கங்­கள் விரை­வில் 'அண்ணா' உண­வ­கங்­கள் எனப் பெயர் மாற்­றம் காணும் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

தமி­ழக சட்­ட­மன்­றத் தேர்­த­லில் வெற்றி பெற்று, பத்­தாண்­டு­க­ளுக்­குப் பிறகு திமுக நாளை அரி­ய­ணை­யில் அம­ர­வி­ருக்­கிறது.

இந்­நி­லை­யில், மறைந்த முதல்­வர் ஜெய­ல­லி­தா­வால் 2013ஆம் ஆண்டு தொடங்­கப்­பட்ட அம்மா உண­வ­கங்­கள், அதே பெய­ரில் நீடிப்­ப­தைத் திமு­க­வி­னர் விரும்­ப­வில்லை எனக் கூறப்­ப­டு­கிறது. ஆனால், முன்­னாள் முதல்­வர் கலை­ஞர் கரு­ணா­நிதி பெய­ரிலோ, திமுக தலை­வர் ஸ்டா­லின் பெய­ரையோ அதற்­குச் சூட்­டி­னால் அதி­மு­க­வி­ன­ரி­டம் இருந்து எதிர்ப்­பு­கள் எழக்­கூ­டும்.

அத­னால், இரு திரா­வி­டக் கட்­சி­க­ளுக்­கும் பொது­வான மறைந்த முதல்­வர் சி.என்.அண்­ணா­து­ரை­யின் நினை­வாக, 'அண்ணா' உண­வ­கங்­கள் எனப் பெயர் மாற்­றம் செய்­தால் அதனை அதி­மு­க­வி­னர் எதிர்க்க மாட்­டார்­கள் என திமுக கரு­து­கிறது.

தேர்­தல் நடத்தை விதி­மு­றை­கள் நடப்­புக்கு வந்­ததை அடுத்து, அம்மா உண­வ­கங்­களில் உள்ள அம்மா என்ற பெய­ரும் ஜெய­லலிதா­வின் பெய­ரும் தாள் ஒட்டி மறைக்­கப்­பட்­டது. தேர்­தல் முடி­வ­டைந்­த­போ­தும் அவை இன்­னும் அகற்­றப்­ப­ட­வில்லை. அந்­தத் தாள்­களை அகற்ற வேண்­டாம் என வாய்­மொழி அறி­வு­றுத்­தல்­கள் வழங்­கப்­பட்டு இருப்­ப­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கிறது.

அம்மா உண­வ­கங்­க­ளின் பெயரை மாற்­றத் திட்­ட­மிட்­டி­ருப்­பதை திமுக செய்­தித் தொடர்­பா­ள­ரும் நாடா­ளு­மன்ற மேலவை உறுப்­பி­ன­ரு­மான டி.கே.எஸ்.இளங்­கோ­வன் உறு­திப்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளார் என்று 'டைம்ஸ் ஆஃப் இந்­தியா' செய்தி வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

"அந்த உண­வ­கங்­க­ளின் தரத்தை மேம்­ப­டுத்­து­வோம் என்று எங்­க­ளது தேர்­தல் அறிக்­கை­யில் உறுதி அளித்­தி­ருந்­தோம். அந்த உண­வ­கங்­க­ளுக்கு ஒரே ஒரு பெயர் மட்­டுமே இருக்க முடி­யும். திமு­க­வைத் தோற்­று­வித்­த­வ­ரும் மறைந்த முதல்­வ­ரு­மான அண்­ணா­வின் பெயர் சூட்­டப்­படும்," என்று திரு இளங்­கோ­வன் கூறி­யுள்­ளார்.

ஏழை­க­ளுக்­கும் வசதி குறைந்­த­வர்­க­ளுக்­கும் மானிய விலை­யில் உணவு வழங்­கும் வித­மாக மாநி­லம் முழு­வ­தும் 500 'கலை­ஞர்' உண­வ­கங்­கள் திறக்­கப்­படும் என்று திமுக தனது தேர்­தல் அறிக்­கை­யில் கூறி­யி­ருந்­தது நினை­வு­கூ­ரத்­தக்­கது.

இத­னி­டையே, நேற்று முன்­தினம் சென்னை முகப்­பேரில் அமைந்திருக்கும் அம்மா உண­வகத்தை அடித்து நொறுக்கி, பெயர் பல­கையை அகற்­றிய திமு­க­வி­னர் இரு­வ­ரைக் கட்­சி­யிலிருந்து நீக்­கி­விட்­ட­தாக மா.சுப்­பி­ர­ம­ணி­யன் எம்எல்ஏ தெரி­வித்­துள்­ளார்.