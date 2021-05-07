அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் எச்சரிக்கை
இந்தியாவில் கொவிட்-19 மூன்றாவது அலையைத் தவிர்க்க முடியாது என்றும் புதிய அலைகளை எதிர்கொள்ள ஆயத்தமாக வேண்டியது அவசியம் என்றும் இந்திய அரசாங்கத்தின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் கே.விஜய் ராகவன் எச்சரித்துள்ளார்.
கொரோனா மூன்றாவது அலை எப்போது தொடங்கும் என்பதைக் கணிக்க இயலவில்லை எனக் கூறிய திரு ராகவன், இரண்டாவது அலையின் தாக்கம் இவ்வளவு கடுமையாக இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதையும் ஒத்துக்கொண்டார்.
தடுப்பூசிகள் புதிய உருமாற்றக் கிருமிகளுக்கு எதிராகச் செயல்திறன்மிக்கதாக இருப்பதாகக் கூறிய அவர், ஆயினும் கிருமி மீண்டும் உருமாறலாம் என்பதால் கண்காணிப்பும் தடுப்பூசி செயல்திறன் குறித்த ஆய்வும் அவசியம் என்றும் சொன்னார்.
இவ்வேளையில், கொரோனா மூன்றாவது அலையை எதிர்கொள்வதற்கான ஆயத்தப் பணிகளை மேற்கொள்ளும்படி இந்திய அரசை அந்நாட்டின் உச்ச நீதிமன்றம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது.
அத்துடன், நாடு முழுவதும் ஆக்சிஜன் கையிருப்பை உறுதிசெய்து, மக்கள் பீதி அடையாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
புதிய உச்சம் தொட்ட பாதிப்பும் உயிரிழப்பும்
இதனிடையே, இந்தியாவில் புதிய உச்சமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 412,262 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. கிருமித்தொற்றால் மேலும் 3,980 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர்.
கடந்த மார்ச் மாதம் கண்டறியப்பட்ட இரட்டை உருமாற்றக் கிருமியே மோசமான கொரோனா இரண்டாம் அலைக்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என தேசிய நோய்க் கட்டுப்பாட்டு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் இரட்டை உருமாற்றக் கிருமியின் தாக்கம் அதிகம் காணப்படுவதாகவும் பிரிட்டனில் தோன்றிய உருமாறிய கிருமி வடஇந்தியாவின் சில பகுதிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதாகவும் அம்மையத்தின் இயக்குநர் சுஜீத் சிங் குறிப்பிட்டார்.
இந்தியப் பயணிகளுக்கு இலங்கை தடை
இந்நிலையில், இந்தியாவில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு இலங்கை தடை விதித்து இருக்கிறது. உடனடியாக இந்தக் கட்டுப்பாடு நடப்புக்கு வருவதாகவும் இந்தியப் பயணிகள் இலங்கையில் தரையிறங்க அனுமதியில்லை என்றும் இலங்கை விமானப் போக்குவரத்து ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.