இந்தியாவில் கொரோனா 3வது அலையைத் தவிர்க்க முடியாது

அதிகரித்து வரும் கொரோனா பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் விதமாக ஸ்ரீநகர், ஜம்மு உட்பட ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தின் நான்கு மாவட்டங்களில் இம்மாதம் 10ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசின் முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் எச்சரிக்கை

இந்­தி­யா­வில் கொவிட்-19 மூன்­றா­வது அலை­யைத் தவிர்க்க முடி­யாது என்­றும் புதிய அலை­களை எதிர்­கொள்ள ஆயத்­த­மாக வேண்­டி­யது அவ­சி­யம் என்­றும் இந்­திய அர­சாங்­கத்­தின் முதன்மை அறி­வி­யல் ஆலோ­ச­கர் கே.விஜய் ராக­வன் எச்­ச­ரித்­துள்­ளார்.

கொரோனா மூன்­றா­வது அலை எப்­போது தொடங்­கும் என்­ப­தைக் கணிக்க இய­ல­வில்லை எனக் கூறிய திரு ராக­வன், இரண்­டா­வது அலை­யின் தாக்­கம் இவ்­வ­ளவு கடு­மை­யாக இருக்­கும் என்று நிபு­ணர்­கள் எதிர்­பார்க்­க­வில்லை என்­ப­தை­யும் ஒத்­துக்­கொண்­டார்.

தடுப்­பூ­சி­கள் புதிய உரு­மாற்­றக் கிரு­மி­களுக்கு எதி­ரா­கச் செயல்­தி­றன்­மிக்­க­தாக இருப்­ப­தா­கக் கூறிய அவர், ஆயினும் கிருமி மீண்­டும் உரு­மா­ற­லாம் என்­ப­தால் கண்­காணிப்­பும் தடுப்­பூசி செயல்­தி­றன் குறித்த ஆய்­வும் அவ­சி­யம் என்­றும் சொன்­னார்.

இவ்­வே­ளை­யில், கொரோனா மூன்­றா­வது அலையை எதிர்­கொள்­வ­தற்­கான ஆயத்­தப் பணி­களை மேற்­கொள்­ளும்­படி இந்­திய அரசை அந்­நாட்­டின் உச்ச நீதி­மன்­றம் கேட்­டுக்­கொண்டு இருக்­கிறது.

அத்­து­டன், நாடு முழு­வ­தும் ஆக்­சி­ஜன் கையி­ருப்பை உறு­தி­செய்து, மக்­கள் பீதி அடை­யா­மல் பார்த்­துக்­கொள்ள வேண்­டும் என்­றும் நீதி­மன்­றம் அறி­வு­றுத்­தி­யுள்­ளது.

புதிய உச்­சம் தொட்ட பாதிப்­பும் உயிரிழப்பும்

இத­னி­டையே, இந்­தி­யா­வில் புதிய உச்­ச­மாக கடந்த 24 மணி நேரத்­தில் 412,262 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறு­தி­செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. கிருமித்தொற்றால் மேலும் 3,980 பேர் உயிரி­ழந்­து­விட்­ட­னர்.

கடந்த மார்ச் மாதம் கண்­ட­றி­யப்­பட்ட இரட்டை உரு­மாற்­றக் கிரு­மியே மோச­மான கொரோனா இரண்­டாம் அலைக்­குக் கார­ண­மாக இருக்­க­லாம் என தேசிய நோய்க் கட்­டுப்­பாட்டு மையம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

மகா­ராஷ்­டிரா, கர்­நா­டகா, குஜ­ராத் ஆகிய மாநி­லங்­களில் இரட்டை உரு­மாற்­றக் கிரு­மி­யின் தாக்­கம் அதி­கம் காணப்­ப­டு­வ­தா­க­வும் பிரிட்­ட­னில் தோன்­றிய உரு­மா­றிய கிருமி வட­இந்­தி­யா­வின் சில பகு­தி­களில் ஆதிக்­கம் செலுத்­து­வ­தா­க­வும் அம்­மை­யத்­தின் இயக்­கு­நர் சுஜீத் சிங் குறிப்­பிட்­டார்.

இந்­தி­யப் பய­ணி­க­ளுக்கு இலங்கை தடை

இந்­நி­லை­யில், இந்­தி­யா­வில் இருந்து வரும் பய­ணி­க­ளுக்கு இலங்கை தடை விதித்து இருக்­கிறது. உட­ன­டி­யாக இந்­தக் கட்­டுப்­பாடு நடப்­புக்கு வரு­வ­தா­க­வும் இந்­தி­யப் பய­ணி­கள் இலங்­கை­யில் தரை­யி­றங்க அனு­ம­தி­யில்லை என்­றும் இலங்கை விமா­னப் போக்­கு­வ­ரத்து ஆணை­யம் தெரி­வித்­துள்­ளது.