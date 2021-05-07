பெரிய அளவிலான நிகழ்வுகளை நடத்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற உத்திகள் தேவை
கொவிட்-19 சூழல் மாறிவரும் வேளையில், சிங்கப்பூரில் பெரிய அளவிலான சந்திப்புகளைப் பாதுகாப்பாக நடத்த அரசாங்கம் அதன் உத்திகளைத் தொடர்ந்து மதிப்பீடு செய்து மாற்றியமைக்கும்.
உள்ளூரிலும் வெளிநாடுகளிலும் கொவிட்-19 தொற்று அதிகரித்துள்ள வேளையில், சிங்கப்பூரில் இவ்வாண்டு இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்வுகள் ஒத்திவைக்கப்படும் அல்லது ரத்து செய்யப்படும் சாத்தியம் இருக்கிறதா என்று கேட்கப்பட்டதற்கு வர்த்தக, தொழில் அமைச்சர் சான் சுன் சிங் மேற்கண்டவாறு கருத்துரைத்தார்.
ஜூன் மாதத்தில் ஷங்ரிலா கலந்துரையாடல், ஆகஸ்ட மாதத்தில் உலகப் பொருளியல் கருத்தரங்கு, நவம்பரில் புளூம்பெர்க் புதிய பொருளியல் கருத்தரங்கு உள்ளிட்டவை அந்த நிகழ்ச்சிகளில் அடங்கும்.
சிங்கப்பூரில் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டில் சமூக அளவில் கொவிட்-19 தொற்று அதிகரித்துள்ளது. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை நிலவரப்படி, கடந்த ஒரு வாரத்தில் சமூக அளவில் கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 64ஆக அதிகரித்தது. அதற்கு முந்தைய வாரத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 11ஆக இருந்தது. இந்நிலையில், கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த பாதுகாப்பு நிர்வாக நடைமுறைகளும் எல்லைக் கட்டுப்பாடுகளும் கடுமையாக்கப்படும் என்று கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது. கொரோனா கிருமியின் தன்மை மாறியுள்ளதால், கொவிட்-19 தொற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் நடைமுறை ஒரே மாதிரியாக இருக்க முடியாது என்று அமைச்சர் சான் விவரித்தார். அதிகாரிகள் மெத்தனமாக இருந்துவிடக்கூடாது என்றும் தங்களது அணுகுமுறையை அவர்கள் எப்போதும் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் என்றும் திரு சான் வலியுறுத்தினார்.
சிங்போஸ்ட் நிகர லாபம் குறைந்தது
சிங்போஸ்ட் நிறுவனம், கடந்த மார்ச் மாதம் முடிவடைந்த நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் $16.7 மில்லியன் நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது. 2020 நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் பதிவான $37.7 மில்லியனுடன் ஒப்புநோக்க இது 55.7 விழுக்காடு குறைவு.
கொவிட்-19 சூழலில் செலவினம் அதிகரித்துள்ளதன் காரணமாக லாபம் குறைந்துள்ளதாக சிங்போஸ்ட் விளக்கியது. கடந்த மார்ச் மாதம் முடிவடைந்த நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியின் நிகர லாபத்தையும் சேர்த்து, ஆண்டு முழுமைக்குமான நிகர லாபம் $47.6 மில்லியனாக பதிவானது. 2020 நிதி ஆண்டில் பதிவான $91.1 மில்லியன் நிகர லாபத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இது 47.7 விழுக்காடு குறைவு.
இந்நிலையில் சிங்போஸ்ட் நிறுவனம், கடந்த நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் வருவாய் 4.3 விழுக்காடு அதிகரித்து $696.9 மில்லியனாகப் பதிவானது. அதற்கு முந்தைய நிதி ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் வருவாய் $668.1 மில்லியனாகப் பதிவாகியிருந்தது. தளவாடவியல் மற்றும் உள்நாட்டு அஞ்சல், பார்சல் பிரிவுகளில் இணைய வணிகம் வலுவான வளர்ச்சி கண்டதே இதற்குக் காரணம்.