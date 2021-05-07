Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

தங்கை மரணம்: அண்ணன்

மீது குற்றச்சாட்டு

கிளி­மெண்ட்டி வெஸ்ட்­டில் உள்ள வீவக வீட்­டில் அவ­ரது தங்கை கடந்த புதன்­கி­ழமை மாண்டு காணப்­பட்­ட­தன் தொடர்­பில் சிங்­கப்­பூர் ஆட­வர் ஒரு­வர் நேற்று நீதி­மன்­றத்­தில் நிறுத்­தப்­பட்­டார். குமாரி ஹுவாங் பாவ்­யிங் எனும் 19 வயது பெண்ணுக்கு வேண்­டும் என்றே கடு­மை­யான காயம் ஏற் ­படுத்­தி­ய­தாக அவரது அண்ணனான 29 வயது ஹுவாங் போக்கான் மீது குற்­றம் சாட்­டப்­பட்­டது.

ஹுவாங், கிள­மெண்ட்டி வெஸ்ட் அவன்யூ 1 புளோக் 602ல் உள்ள அவர்­க­ளது வீட்­டில் கடந்த செவ்­வாய்க் கிழமை இரவு தமது தங்­கையை நீள­மான மரக்­கம்­பத்­தால் அடித்­த­தா­கக் கூறப்­பட்­டது. சம்­ப­வம் நடந்த வீட்­டில் குமாரி ஹுவாங் பாவ்­யிங் அசை­வின்றி கிடந்­ததை போலி­சார் கண்­ட­னர். அவரது மரணம் அந்த இடத்திலேயே உறுதி செய்யப்பட்டது. வேண்­டும் என்றே காயம் ஏற்­ப­டுத்­திய குற்றத்­துக்­காக ஒரு­வ­ருக்கு பத்­தாண்­டு­கள் வரை சிறைத் தண்­ட­னை­யும் பிரம்­ப­டி­யும் அப­ரா­த­மும் விதிக்­கப்­ப­ட­லாம்.

ஆலோசனை தர, முகவருக்கு தடை

தமது வாடிக்­கை­யா­ளரின் காப்­பீட்­டுத் திட்­டத்­துக்­கான விதி­மு­றை­கள் பற்றி அவரிடம் தவறான தகவல்களை கூறி ஏமாற்­றிய காப்­பீட்டு முக­வருக்கு, ஈராண்­டு­க­ளுக்கு நிதி ஆலோ­சனை வழங்க தடை விதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. சிங்­கப்­பூர் நாணய ஆணையம் அத்தடையை விதித்­தது. திரு லிம்­சியூ கியட் முத­லீட்­டு­டன் இணைந்த காப்­பீட்­டுத் திட்­டத்தின் தொடர்பில் அவரது வாடிக்கையாளரை ஏமாற்றியதாக ஆணையத்தின் விசா­ர­ணை­யில் தெரிய வந்தது.

வாடிக்­கை­யா­ளர் கூடு­தல் சந்­தாக்­க­ளைச் செலுத்­தத் தேவை­யில்லை என்­றும் காப்­பீட்­டுக் காலத்­தின்­போது அவர் ஏற்­கெ­னவே செலுத்­திய தொகையை திட்­டத்­தி­லி­ருந்து எடுத்­துக்­கொள்­ள­லாம் என்று திரு லிம் அவ­ரி­டம் கூறி­யி­ருந்­தார். அத்­து­டன், வாடிக்­கை­யா­ளர் செலுத்­திய முதல் ஆண்­டு சந்­தாவுக்கு ஈடான தொகையை காப்­பீட்டு முகவை நிறு­வ­னம் செலுத்­தும் என்­றும் அவர் வாடிக்­கை­யா­ள­ரி­டம் தெரி­வித்­தார். ஆனால் காப்­பீட்டு ஒப்­பந்­தத்­தின்­படி நிறு­வ­னம் பாதித் தொகையை மட்­டுமே செலுத்த வேண்­டி­யி­ருந்­தது.

திரு லிம் முன்­ன­தாக பணி­யாற்­றிய சினர்ஜி நிதி ஆலோ­சனை நிறு­வ­னம் வாடிக்­கை­ய­ளர் செலுத்­திய தொகை­யைத் திருப்­பித் தந்து காப்­பீட்­டுத் திட்­டத்தை ரத்து செய்­துள்­ளது.

மோட்டார் சைக்கிள் திருட்டு:

28 வயது ஆடவர் கைது

மூன்று மோட்­டார்­சைக்­கிள்­க­ளைத் திரு­டிய சந்­தே­கத்­தின்­ பேரில் 28 வயது ஆட­வர் கைது­செய்­யப்­பட்­டி­ருக்­கி­றார். அவர் மீது நீதி­மன்­றத்­தில் இன்று குற்­றம் சாட்­டப்­படும்.

உட்­லண்ட்ஸ், கான்­பெரா, ரெட்­ஹில் வட்­டா­ரங்­களில், அந்த மோட்­டார்­சைக்­கிள்­கள் திரு­டப்­பட்­ட­தாக கடந்த செவ்­வாயும் புதனும் போலி­சில் புகார் அளிக்­கப்­பட்­டது. போலி­ஸ் விசா­ரணை, அவர்களது புகைப்ப­டக் கரு­வி­களில் கிடைத்த படங்­கள் ஆகி­ய­வற்­றைக் கொண்டு சந்­தேகநபர் கடந்த புதன்­கிழமை கைது செய்­யப்­பட்­டார்.

மூன்று மோட்­டார்­ சைக்கிள்­களும் மீட்­கப்­பட்­டன. மோட்­டார்­சைக்­கிள் திரு­டிய குற்­றச்­சாட்டு நிரூ­பிக்­கப்­பட்­டால், அவ­ருக்கு ஏழு ஆண்­டு­கள் வரை­யி­லான சிறைத் தண்­ட­னை­யும் அப­ரா­த­மும் விதிக்­கப்­ப­ட­லாம். நல்ல விளக்­கு­வெ­ளிச்­சம் உள்ள இடங்­களில் தங்­கள் மோட்­டார்­சைக்­கிள்­களை நிறுத்­து­வது, திருட்டு எச்­ச­ரிக்கை மணி­களை அவற்­றில் பொருத்­து­வது, கூடு­தல் பூட்­டு­க­ளைப் போடு­வது போன்றவற்றை முன்னெச்செரிக்கையாக செய்யும்படி போலி­சார் உரி­மை­யா­ளர்­க­ளுக்கு அறி­வு­றுத்­தி­னர்.