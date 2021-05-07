தங்கை மரணம்: அண்ணன்
மீது குற்றச்சாட்டு
கிளிமெண்ட்டி வெஸ்ட்டில் உள்ள வீவக வீட்டில் அவரது தங்கை கடந்த புதன்கிழமை மாண்டு காணப்பட்டதன் தொடர்பில் சிங்கப்பூர் ஆடவர் ஒருவர் நேற்று நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்டார். குமாரி ஹுவாங் பாவ்யிங் எனும் 19 வயது பெண்ணுக்கு வேண்டும் என்றே கடுமையான காயம் ஏற் படுத்தியதாக அவரது அண்ணனான 29 வயது ஹுவாங் போக்கான் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
ஹுவாங், கிளமெண்ட்டி வெஸ்ட் அவன்யூ 1 புளோக் 602ல் உள்ள அவர்களது வீட்டில் கடந்த செவ்வாய்க் கிழமை இரவு தமது தங்கையை நீளமான மரக்கம்பத்தால் அடித்ததாகக் கூறப்பட்டது. சம்பவம் நடந்த வீட்டில் குமாரி ஹுவாங் பாவ்யிங் அசைவின்றி கிடந்ததை போலிசார் கண்டனர். அவரது மரணம் அந்த இடத்திலேயே உறுதி செய்யப்பட்டது. வேண்டும் என்றே காயம் ஏற்படுத்திய குற்றத்துக்காக ஒருவருக்கு பத்தாண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனையும் பிரம்படியும் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.
ஆலோசனை தர, முகவருக்கு தடை
தமது வாடிக்கையாளரின் காப்பீட்டுத் திட்டத்துக்கான விதிமுறைகள் பற்றி அவரிடம் தவறான தகவல்களை கூறி ஏமாற்றிய காப்பீட்டு முகவருக்கு, ஈராண்டுகளுக்கு நிதி ஆலோசனை வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் அத்தடையை விதித்தது. திரு லிம்சியூ கியட் முதலீட்டுடன் இணைந்த காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் தொடர்பில் அவரது வாடிக்கையாளரை ஏமாற்றியதாக ஆணையத்தின் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
வாடிக்கையாளர் கூடுதல் சந்தாக்களைச் செலுத்தத் தேவையில்லை என்றும் காப்பீட்டுக் காலத்தின்போது அவர் ஏற்கெனவே செலுத்திய தொகையை திட்டத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று திரு லிம் அவரிடம் கூறியிருந்தார். அத்துடன், வாடிக்கையாளர் செலுத்திய முதல் ஆண்டு சந்தாவுக்கு ஈடான தொகையை காப்பீட்டு முகவை நிறுவனம் செலுத்தும் என்றும் அவர் வாடிக்கையாளரிடம் தெரிவித்தார். ஆனால் காப்பீட்டு ஒப்பந்தத்தின்படி நிறுவனம் பாதித் தொகையை மட்டுமே செலுத்த வேண்டியிருந்தது.
திரு லிம் முன்னதாக பணியாற்றிய சினர்ஜி நிதி ஆலோசனை நிறுவனம் வாடிக்கையளர் செலுத்திய தொகையைத் திருப்பித் தந்து காப்பீட்டுத் திட்டத்தை ரத்து செய்துள்ளது.
மோட்டார் சைக்கிள் திருட்டு:
28 வயது ஆடவர் கைது
மூன்று மோட்டார்சைக்கிள்களைத் திருடிய சந்தேகத்தின் பேரில் 28 வயது ஆடவர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார். அவர் மீது நீதிமன்றத்தில் இன்று குற்றம் சாட்டப்படும்.
உட்லண்ட்ஸ், கான்பெரா, ரெட்ஹில் வட்டாரங்களில், அந்த மோட்டார்சைக்கிள்கள் திருடப்பட்டதாக கடந்த செவ்வாயும் புதனும் போலிசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. போலிஸ் விசாரணை, அவர்களது புகைப்படக் கருவிகளில் கிடைத்த படங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு சந்தேகநபர் கடந்த புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டார்.
மூன்று மோட்டார் சைக்கிள்களும் மீட்கப்பட்டன. மோட்டார்சைக்கிள் திருடிய குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால், அவருக்கு ஏழு ஆண்டுகள் வரையிலான சிறைத் தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம். நல்ல விளக்குவெளிச்சம் உள்ள இடங்களில் தங்கள் மோட்டார்சைக்கிள்களை நிறுத்துவது, திருட்டு எச்சரிக்கை மணிகளை அவற்றில் பொருத்துவது, கூடுதல் பூட்டுகளைப் போடுவது போன்றவற்றை முன்னெச்செரிக்கையாக செய்யும்படி போலிசார் உரிமையாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தினர்.