3வது அலை பற்றி எச்சரிக்கை
புதுடெல்லி: கொரோனா கிருமியின் 3வது அலை பரவ வாய்ப்பு உள்ளதால் அதைச் சமாளிக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் முன்கூட்டியே எச்சரித்துள்ளது. 3வது அலை குழந்தைகளைக்கூட தாக்கும் என விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர். எனவே, 3வது அலையைச் சமாளிக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
கைதிகளை விடுவிக்க முடிவு
மீரட்: கிருமித் தொற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் உத்தரப்பிரதேசமும் ஒன்று. நாளொன்றுக்கு 31,000 பேருக்கு மேல் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வரு கின்றனர். இந்த நிலையில் உத்தரப்பிரதேசத்தின் மீரட் நகரத்தில் உள்ள சிறைச்சாலையில் இருந்து 280 கைதிகளை பிணையிலோ அல்லது பரோலிலோ விடுவிக்க முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இது குறித்து பேசிய மீரட் நகர சிறைச்சாலையின் மூத்த மாவட்ட சிறைத் துறை கண்காணிப்பாளர் பி.டி. பாண்டே, "கிருமித்தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளதால் சிறையில் இருந்து கைதிகளை பிணையிலோ பரோலிலோ விடுவிக்க வாய்ப்புள்ளது," என்றார்.
தொற்று: மகாராஷ்டிரா முதலிடம்
மும்பை: இந்தியாவிலேயே தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பலி எண்ணிக்கையில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் முதலிடத்தில் உள்ளது. நேற்று ஒரே நாளில் 57,640 பேருக்கு புதிதாக கிருமித்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்தது. இதனால் மகாராஷ்டி ராவில் கொரோனா கிருமியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 4,880,542ஆக அதிகரித்துள்ளது. மேலும் மாநிலத்தில் கிருமித் தாக்குதலால் நேற்று ஒரே நாளில் 920 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனால் மகாராஷ்டிராவில் கொரோனாவுக்குப் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 72,662ஆக அதிகரித்தது.
அஜித் சிங் மரணம்
புதுடெல்லி: ராஷ்டிரீய லோக் தள கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான அஜித்சிங் கிருமித் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு காலமானார். அவருக்கு வயது 82. திரு அஜித்சிங், முன்னாள் பிரதமர் சரண்சிங்கின் மகன் ஆவார். 1939ஆம் ஆண்டு மீரட்டில் பிறந்த இவர், முன்னாள் பிரதமர்களான வி.பி. சிங், நரசிம்மராவ், வாஜ்பாய், மன்மோகன்சிங் ஆகியோர் அமைச்சரவையில் மத்திய அமைச்சராக இருந்துள்ளார். இவருக்கு மனைவி, மகன் மற்றும் இரு மகள்கள் உள்ளனர். அஜித்சிங் கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டதால் கடந்த ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி குருகிராம் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப் பட்டு சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் காலமானார்.