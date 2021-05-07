மதுக்கடைகளில் அலைமோதிய கூட்டம்
சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டதை அடுத்து மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மதுக்கடைகளில் நேற்று காலை கூட்டம் அலைமோதியது. டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் இனி காலை எட்டு மணி முதல் நண்பகல் 12 மணி வரை மட்டுமே திறந்திருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக மதுக்கடைகள் நண்பகல் 12 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை செயல்பட்டு வந்தன. இப்பொழுது நான்கு மணி நேரம் மட்டுமே திறந்திருக்கும் என்பதால் பெரும்பாலான கடைகளில் நேற்று காலை முதலே மதுப்பிரியர்களின் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது.
உதவிக்கரம் நீட்டும் வெளிநாடுகள்
பெங்களூரு: பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து தமிழகத்துக்கு மருத்துவ உபகரணங்கள் அடுத்தடுத்து வந்தவண்ணம் உள்ளன. குறிப்பாக ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகள் அதிக அளவில் வருகின்றன. பிரிட்டன், சீனா, மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து நேற்று முன்தினம் 41 ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகள் சென்னை வந்தடைந்தன. இவையனைத்தும் சரக்கு விமானங்கள் மூலம் கொண்டு வரப்பட்டதாக அரசுத்தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 41 செறிவூட்டிகளும் தேவை அதிகமாக உள்ள பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
சென்னையில் தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படாது என அதிகாரிகள் தகவல்
சென்னை: சென்னையில் இந்தாண்டு குடிநீர் பஞ்சம் ஏற்படாது என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் தற்போது போதுமான அளவு தண்ணீரின் இருப்பு உள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ள னர். கடந்தாண்டு சென்னையில் நல்ல மழை பெய்தது. இதனால் மாநகருக்குக் குடிநீர் வழங்கும் பூண்டி, புழல், செம்பரம்பாக்கம், சோழாவரம் உள்ளிட்ட ஏரிகள் நிரம்பின. மேலும் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தேர்வாய் கண்டிகை நீர்த்தேக்கத்திலும் போதுமான அளவு தண்ணீர் உள்ளது. சென்னைக்கு அன்றாடம் 83 கோடி லிட்டர் குடிநீர் தேவை.தற்போதைய நிலவரப்படி குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் 8 டிஎம்சி தண்ணீர் இருப்பு உள்ளதென்றும் அதிகாரிகள் கூறியதாக 'மாலைமலர்' செய்தி தெரிவிக்கிறது.