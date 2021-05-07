கொவிட்-19 விதிமீறல்களுக்காக முன்னாள் பிரதமர் நஜிப்புக்கு 3,000 ரிங்கிட் அபராதம்
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவின் முன்னாள் பிரதமர் நஜிப் ரசாக்குக்கு கொவிட்-19 விதிமீறல்களுக்காக 3,000 ரிங்கிட் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. புக்கிட் பிந்தாங்கில் உள்ள நாசி அயாம் ஹைனான் சீ மெங் எனும் கோழிச்சோறு விற்பனை செய்யும் உணவகத்தின் மேலாளர் ஈயோக் வெய் ஹாவோவுக்கு 10,000 ரிங்கிட் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. கடந்த மார்ச் மாதம் 19ஆம் தேதி அந்தக் கடைக்கு திரு நஜிப் உணவருந்தச் சென்றபோது உடல் வெப்பநிலையையும் உணவகத்துக்குள் சென்றதற்கான வருகையையும் அவர் பதிவு செய்யவில்லை. தொற்றுநோய்கள் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறை 19ஐ திரு நஜிப்பும் அந்தக் கடைக்காரரும் மீறியதால் அவ்விருவருக்கும் அபராதம் விதித்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கம்போடியா: பொதுமுடக்கம் நீக்கம்
புனோம்பென்: கம்போடியாவின் தலைநகரான புனோம்பென்னில் கொவிட்-19 பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் 3 வாரங்களுக்கு முன்பு விதிக்கப்பட்ட பொதுமுடக்கம் நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்தது. தென்கிழக்காசிய அளவில் மிகக் குறைந்த அளவு தொற்றுப் பரவல் கண்ட நாடுகளில் ஒன்றாக இருந்த கம்போடியாவில் பிப்ரவரி மாத பிற்பகுதியில்கூட 500 தொற்றுச் சம்பவங்கள்தான் பதிவாகியிருந்தன. ஆனால் இப்போது அங்கு தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 17,621. இதுவரை 114 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். நேற்று மட்டும் அங்கு புதிதாக 650 பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டதுடன் நால்வர் உயிரிழந்தனர். பொதுமுடக்கத்தைத் தளர்த்தினால் தொற்று அதிகரிக்கக்கூடும் என நிபுணர்கள் எச்சரித்தபோதும், உணவு விநியோகம் உட்பட உதவிகள் சரிவர வழங்கப்படவில்லை என மக்கள் சிலர் கோபத்தை வெளிப்படுத்தினர். கவனத்துடன் இருக்குமாறு மக்களை புனோம்பென் நகரின் துணை ஆளுநர் கேட்டுக்கொண்டார்.
முகக்கவசத்தை சரியாக அணியாவிட்டாலும் கைது
மணிலா: முகக்கவசத்தை அணியாதவர்கள் மட்டுமல்ல, அதனை மூக்குக்குக் கீழே அணிவது என சரியாக அணியாதவர்களையும் கைது செய்யுமாறு பிலிப்பீன்ஸ் அதிபர் ரோட்ரிகோ டுட்டர்டே ஆணையிட்டுள்ளார். நாட்டின் கொவிட்-19 பணிக்குழுவுடன் ஆலோசனைக்குப் பிறகு, அவர் வெளியிட்ட காணொளியில் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். கொவிட்-19 விதிமீறல்களுக்காக கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து ஆயிரக்கணக்கானோர் தண்டிக்கப்பட்டுள்ளனர். விதிமீறுவோரைக் கைது செய்வதற்குப் பதிலாக அவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கலாம் அல்லது சமூக சேவை செய்யச் சொல்லலாம் என அதிகாரிகளிடம் நீதித்துறைச் செயலாளார், போலிஸ் தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். விதிமீறிய ஒருவரை 100 முறை உட்கார்ந்து எழச் செய்ததால் அவர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அதிகாரிகள் இவ்வாறு குறிப்பிட்டாலும், அதிபர் டுட்டர்டே கடுமையான நடவடிக்கைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
வெளிநாட்டினருக்கும் தடுப்பூசி
பேங்காக்: கொவிட்-19 தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு நிலவினாலும் குடிமக்களுடன் நாட்டில் வசிக்கும் 3 மில்லியன் வெளிநாட்டினருக்கும் தடுப்பூசி போட இருப்பதாக நோய்க் கட்டுப்பாட்டுத் துறையின் தலைவர் டாக்டர் ஓபாஸ் கன்கவின்போங் கூறினார். அங்குள்ள 70 விழுக்காட்டினருக்குத் தடுப்பூசி போட விரும்பும் தாய்லாந்து கிட்டத்தட்ட 50 மில்லியன் மக்களுக்குத் தடுப்பூசி போட வேண்டும். ஆனால், தடுப்பூசி போடுவது தொடர்பான முழுமையான தகவல்கள் கிடைக்காததால் மக்கள் சமூக ஊடகங்களில் தங்களது அக்கறைகளைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர். இதற்கிடையே, மாமன்னரை அவமதித்ததாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் கைது செய்யப்பட்ட அர்னான் நம்பா எனும் வழக்கறிஞருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் சிறைச்சாலை மருத்துவமனையில் அவர் சிகிச்சை பெறுவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
2 ஆசிய பெண்கள் மீது தாக்குதல்
சான் ஃபிரான்சிஸ்கோ: சான் ஃபிரான்சிஸ்கோ நகரின் பரபரப்பான சந்தை ஒன்றில் பட்டப்பகலில் இரண்டு பெண்களை கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஆடவர் ஒருவர் பெரிய கத்தியால் தாக்கினார். கத்திக்குத்துபட்ட ஒருவருக்கு 84 வயது. தாக்குதலை மேற்கொண்ட பேட்ரிக் தாம்சன், 54, புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டார். பெண்கள் இருவரும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். தாக்குதலுக்கான நோக்கம் என்ன என்பது தெரியவில்லை என்று அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டனர்.