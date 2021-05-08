போக்குவரத்து, வெளியுறவு மூத்த துணை அமைச்சர் சீ ஹொங் டாட் இம்மாதம் 15ஆம் தேதி முதல் என்டியுசியின் துணைத் தலைமைச் செயலாளர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வார்.
அந்தப் பொறுப்பில் இருந்த சுகாதார மூத்த துணை அமைச்சர் கோ போ கூன் அதே நாளில் கூடுதலாக மனிதவள மூத்த துணை அமைச்சராகவும் பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்வார்.
அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை மாற்றத்தின்படி, வெளியுறவு மூத்த துணை அமைச்சர் பொறுப்பைக் கைவிடும் திரு சீ, என்டியுசி மத்திய செயற்குழுவில் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவார்.
47 வயதாகும் திரு சீ, என்டியு சியின் பயிற்சி மற்றும் உருமாற்றப் பிரிவின் குழும இயக்குநராகவும் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வதுடன், எரிசக்தி, எரிவாயு ஊழியர் சங்கத் தின் பதிவுசெய்யப்பட்ட உறுப்பினர் மற்றும் ஐக்கிய மின்னணுவியல், மின்சார தொழில்துறை ஊழியர் சங்கத்தின் நிர்வாகச் செயலாளராகவும் இருப்பார்.
இவ்வாண்டு மே தினக் கொண்டாட்டத்தின்போது தொழிலாளர் இயக்கத்தின் மெச்சத்தக்க சேவை விருது பெற்ற திரு சீ, தொழிலாளர் இயக்கத்துக்குப் புதியவர் அல்லர் என்று கூறிய என்டியுசி, சுகாதாரப் பராமரிப்பு மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்து ஊழியர் களுக்காகக் குரல் கொடுத்து வருபவர் திரு சீ என்றும் தெரிவித்தது.
"தொழிலாளர் இயக்கம் பல்லாண்டுகளாகக் கட்டிக் காத்து வரும் நற்பணியைத் தொடர்வதுடன் ஊழியர்களின் மேம்பட்ட நல்வாழ்வுக்காகப் பணியாற்ற ஆர்வமாக உள்ளேன்," என்று கருத்துரைத்தார் திரு சீ ஹொங் டாட்.