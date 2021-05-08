Home

என்டியுசியில் டாக்டர் கோவுக்குப் பதிலாக சீ ஹொங் டாட்

திரு சீ ஹொங் டாட் (இடது), டாக்­டர் கோ போ கூனுக்­குப் பதி­லாக என்­டி­யுசி துணைத் தலைமைச் செய­லா­ள­ரா­கி­றார். படங்­கள்: என்­டி­யுசி, ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

போக்­கு­வ­ரத்து, வெளி­யு­றவு மூத்த துணை அமைச்­சர் சீ ஹொங் டாட் இம்­மா­தம் 15ஆம் தேதி முதல் என்­டி­யு­சி­யின் துணைத் தலை­மைச் செய­லா­ளர் பொறுப்பை ஏற்­றுக்­கொள்­வார்.

அந்­தப் பொறுப்­பில் இருந்த சுகா­தார மூத்த துணை அமைச்­சர் கோ போ கூன் அதே நாளில் கூடு­த­லாக மனி­த­வள மூத்த துணை அமைச்­ச­ரா­க­வும் பொறுப்பு ஏற்­றுக்­கொள்­வார்.

அண்­மை­யில் அறி­விக்­கப்­பட்ட அமைச்­ச­ரவை மாற்­றத்­தின்­படி, வெளி­யு­றவு மூத்த துணை அமைச்­சர் பொறுப்­பைக் கைவி­டும் திரு சீ, என்­டி­யுசி மத்­திய செயற்­கு­ழு­வில் சேர்த்­துக்­கொள்­ளப்­ப­டு­வார்.

47 வய­தா­கும் திரு சீ, என்­டி­யு சியின் பயிற்சி மற்­றும் உரு­மாற்­றப் பிரி­வின் குழும இயக்­கு­ந­ரா­க­வும் பொறுப்­பேற்­றுக் கொள்­வ­து­டன், எரி­சக்தி, எரி­வாயு ஊழி­யர் சங்­கத் ­தின் பதி­வு­செய்­யப்­பட்ட உறுப்­பி­னர் மற்­றும் ஐக்­கிய மின்­ன­ணு­வி­யல், மின்­சார தொழில்­துறை ஊழி­யர் சங்­கத்­தின் நிர்­வா­கச் செய­லா­ள­ரா­க­வும் இருப்பார்.

இவ்­வாண்டு மே தினக் கொண்­டாட்­டத்­தின்­போது தொழி­லா­ளர் இயக்­கத்­தின் மெச்­சத்­தக்க சேவை விருது பெற்ற திரு சீ, தொழி­லா­ளர் இயக்­கத்­துக்­குப் புதி­ய­வர் அல்­லர் என்று கூறிய என்­டி­யுசி, சுகா­தா­ரப் பரா­மரிப்பு மற்­றும் பொதுப் போக்கு­வ­ரத்து ஊழி­யர்­ களுக்­கா­கக் குரல் கொடுத்து வரு­ப­வர் திரு சீ என்­றும் தெரி­வித்­தது.

"தொழி­லா­ளர் இயக்­கம் பல்­லாண்­டு­க­ளா­கக் கட்­டிக் ­காத்து வரும் நற்­ப­ணி­யைத் தொடர்­வ­து­டன் ஊழி­யர்­களின் மேம்­பட்ட நல்­வாழ்­வுக்­கா­கப் பணி­யாற்ற ஆர்­வ­மாக உள்­ளேன்," என்று கருத்­து­ரைத்­தார் திரு சீ ஹொங் டாட்.