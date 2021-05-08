Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

பிரதமர் மோடி, சோனியா வாழ்த்து

புது­டெல்லி: முதல்­வர் ஸ்டா­லி­னுக்கு பிர­த­மர் மோடி வாழ்த்து தெரி­வித்­துள்ளார். "முத­ல­மைச்­ச­ராக பதவி ஏற்­றுள்ள ஸ்டா­லி­னுக்கு வாழ்த்­து­கள்," என மோடி தமது டுவிட்­ட­ரில் பதி­விட்­டுள்­ளார். காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்காலத் தலைவர் சோனியா காந்தியும் ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்துக் கூறியுள்ளார்.

தலைமைச் செயலாளராக இறையன்பு

சென்னை: தமி­ழ­கத்­தின் புதிய தலை­மைச் செய­லா­ள­ராக வெ. இறை­யன்பு ஐஏ­எஸ் நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ளார். எழுத்­தா­ள­ரும் பேச்­சா­ள­ரு­மான இவர், சேலம் மாவட்­டத்­தைச் சேர்ந்­த­வர். நாகை, காஞ்­சி­பு­ரம் மாவட்­டங்­க­ளின் ஆட்­சி­ய­ரா­கப் பணி­யாற்­றி­யுள்­ளார். கூடு­தல் தலை­மைச் செய­லா­ளர் பத­வி­யும் வகித்­துள்­ளார். 2019லிருந்து அண்ணா மேலாண்மை கல்வி நிறு­வ­னத்­தின் இயக்­கு­ந­ராக பதவி வகித்து வரு­கி­றார். தற்­போ­தைய தலை­மைச் செய­லா­ளர் ராஜீவ் ரஞ்­சன், தமிழ்­நாடு செய்­தித்­தாள் கழ­கத்­துக்கு மாற்­றப்­பட்­டுள்­ளார்.

துர்கா ஸ்டா­லின் ஆனந்தக் கண்ணீர்

முதல்­வ­ராக மு.க.ஸ்டா­லின் பத­வி­ஏற்­கும்­போது, 'முத்­து­வேல் கரு­ணா­நிதி ஸ்டா­லின் எனும் நான்..' என கூறிய நேரத்­தில் பார்­வை­யா­ளர்­கள் வரி­சை­யில் அமர்ந்­தி­ருந்த அவ­ரது மனைவி துர்கா ஸ்டா­லின் (படம்) ஆனந்­தக் கண்­ணீர் விட்­டார். பின்­னர் யாரும் கவ­னிக்­கா­த வண்­ணம் அவர் தமது கண்­களை துடைத்­துக்­கொண்­டார். அந்த புகைப்­ப­டம் சமூக வலைத்­த­ளங்­களில் பரவி வரு­கிறது.

அதி­முக கூட்­டத்­தில் வாக்­கு­வா­தம்

சென்னை: அதி­முக எம்­எல்­ஏக்­கள் கூட்­டம் சென்னை ராயப்­பேட்­டை­யி­லுள்ள அதி­முக தலைமை அலு­வ­ல­கத்­தில் நேற்று மாலை நடை­பெற்றது. எடப்­பாடி பழ­னி­சாமி, ஓ பன்­னீர்­செல்­வம் ஆகி­யோர் தலை­மை­யில் நடந்த இந்­தக் கூட்­டத்­தில்

63 எம்­எல்­ஏக்­கள் பங்­கேற்­ற­னர். கொரோனா தொற்று உறுதி செய்­யப்­பட்­டுள்ள எம்­எல்­ஏக்­கள் இக்கூட்டத்திற்கு வரவில்லை. கட்­சிக்கு ஒரே தலைமை வேண்­டு­மென கூட்­டத்­தில் பங்கேற்ற இபி­எஸ், ஓபி­எஸ் ஆத­ர­வா­ளர்­க­ளி­டையே கடும் வாக்­கு­வா­தம் நடை­பெற்­ற­தா­கத் தக­வல் வெளி­யா­னது.

முன்­னாள் அமைச்­சர்­க­ளுக்கு தொற்று

சென்னை: முன்­னாள் தமி­ழக சுகா­தாரத் துறை அமைச்­சர் விஜயபாஸ்­க­ருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது. இத­னை­ய­டுத்து தம்மை தனி­மைப்­ப­டுத்­திக்­கொண்­ட­தாக அவர் தமது டுவிட்­ட­ரில் தெரி­வித்­துள்­ளார். தம்முடன் தொடர்பில் இருந்த அனைவரும் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இதற்கிடையே, முன்­னாள் மத்­திய இணை அமைச்­சர் பொன்.ராதா­கி­ருஷ்­ணனும், 69, கொரோனா தொற்று காரணமாக மதுரை அரசு மருத்­து­வ­மனை சிறப்பு வார்டில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டுள்­ளார்.