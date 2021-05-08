பிரதமர் மோடி, சோனியா வாழ்த்து
புதுடெல்லி: முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். "முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுள்ள ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்துகள்," என மோடி தமது டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்காலத் தலைவர் சோனியா காந்தியும் ஸ்டாலினுக்கு வாழ்த்துக் கூறியுள்ளார்.
தலைமைச் செயலாளராக இறையன்பு
சென்னை: தமிழகத்தின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக வெ. இறையன்பு ஐஏஎஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். எழுத்தாளரும் பேச்சாளருமான இவர், சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். நாகை, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களின் ஆட்சியராகப் பணியாற்றியுள்ளார். கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பதவியும் வகித்துள்ளார். 2019லிருந்து அண்ணா மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்தின் இயக்குநராக பதவி வகித்து வருகிறார். தற்போதைய தலைமைச் செயலாளர் ராஜீவ் ரஞ்சன், தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் கழகத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
துர்கா ஸ்டாலின் ஆனந்தக் கண்ணீர்
முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் பதவிஏற்கும்போது, 'முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்..' என கூறிய நேரத்தில் பார்வையாளர்கள் வரிசையில் அமர்ந்திருந்த அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின் (படம்) ஆனந்தக் கண்ணீர் விட்டார். பின்னர் யாரும் கவனிக்காத வண்ணம் அவர் தமது கண்களை துடைத்துக்கொண்டார். அந்த புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது.
அதிமுக கூட்டத்தில் வாக்குவாதம்
சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டையிலுள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று மாலை நடைபெற்றது. எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் தலைமையில் நடந்த இந்தக் கூட்டத்தில்
63 எம்எல்ஏக்கள் பங்கேற்றனர். கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள எம்எல்ஏக்கள் இக்கூட்டத்திற்கு வரவில்லை. கட்சிக்கு ஒரே தலைமை வேண்டுமென கூட்டத்தில் பங்கேற்ற இபிஎஸ், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களிடையே கடும் வாக்குவாதம் நடைபெற்றதாகத் தகவல் வெளியானது.
முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு தொற்று
சென்னை: முன்னாள் தமிழக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து தம்மை தனிமைப்படுத்திக்கொண்டதாக அவர் தமது டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார். தம்முடன் தொடர்பில் இருந்த அனைவரும் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுமாறு அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இதற்கிடையே, முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணனும், 69, கொரோனா தொற்று காரணமாக மதுரை அரசு மருத்துவமனை சிறப்பு வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.