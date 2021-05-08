நூறு ரூபாயைக் கடந்த பெட்ரோல் விலை
ஜெய்ப்பூர்: இந்தியாவில் ஐந்து மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிந்தபின் எரிபொருள் விலை தொடர்ச்சியாக ஏற்றம் கண்டு வருகிறது. நேற்று பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 29 காசுகளும் டீசல் விலை 31 காசுகளும் உயர்த்தப்பட்டன. இதையடுத்து, ராஜஸ்தான் மாநிலம், ஸ்ரீகங்கா நகர் மாவட்டத்தில் பெட்ரோல் நேற்று லிட்டருக்கு 102.15 ரூபாயாக விற்கப்பட்டது. மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் அனுப்பூர், மகாராஷ்டிராவின் பர்பானி ஆகிய இடங்களிலும் பெட்ரோல் விலை நூறு ரூபாயை எட்டியது. இவ்வாண்டில், பெட்ரோல் விலை நூறு ரூபாயைத் தாண்டி இருப்பது இது 2வது முறை.
மருத்துவமனை மீது வழக்குப்பதிவு
லக்னோ: ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை நிலவுவதாக 'போலியான தகவல்களைப்' பரப்புவதாகக் கூறி, உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், லக்னோவில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைமீது வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது. ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளை அழைத்துச் செல்லும்படி அவர்களின் உறவினர்களை மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியதாகச் சொல்லப் படுகிறது. நகர நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கையை எதிர்த்து அலகாபாத் உயர் நீதி மன்றத்திற்குச் செல்லவிருப்பதாக 'சன் மருத்துவமனை' தெரிவித்துள்ளது. அம்மருத்துவமனையின் 'ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை' அறிவிப்பைச் சுட்டி, ஆக்சிஜன் கிடைக்காமல் உயிரிழப்பது இனப் படுகொலைக்கு ஒப்பானது என அந்த நீதிமன்றம் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
கோஹ்லி-அனுஷ்கா ரூ.2 கோடி நிதியுதவி
புதுடெல்லி: இந்திய கிரிக்கெட் அணித்தலைவர் விராத் கோஹ்லி, நடிகை அனுஷ்கா சர்மா தம்பதியர் கொவிட்-19 தடுப்புப் பணிக்காக இரண்டு கோடி ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கி உள்ளனர். அத்துடன், 'கெட்டோ' தொண்டு நிறுவனத்துடன் இணைந்து '#InThisTogether' எனும் ஹேஷ்டேக் வழியாக கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்காக அவர்கள் நிதி திரட்டும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
போலி ஆலோசனைக் குறிப்பு: எச்சரிக்கை
புதுடெல்லி: தனது பெயரில் சமூக ஊடகங்களில் போலியான ஆலோசனைப் பட்டியல் உலா வருவதாக இந்திய மருத்துவ ஆய்வுக் கழகம் எச்சரித்துள்ளது. கொவிட்-19 பரவலின்போது செய்யத்தக்கவை, தகாதவை என 21 குறிப்புகள் அதில் அடங்கி உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
பினராயி விஜயன் மே 20ல் பதவியேற்பு
திருவனந்தபுரம்: கேரள சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைத் தக்கவைத்துச் சாதித்தது முதல்வர் பினராஜி விஜயன் தலைமையிலான இடதுசாரிக் கூட்டணி. இதைத் தொடர்ந்து, பினராயி விஜயன் தலைமையிலான அமைச்சரவை இம்மாதம் 21ஆம் தேதி பதவியேற்கவிருக்கிறது.
எவரெஸ்ட் சிகரத்தைத் தொட்ட கொரோனா
காட்மாண்டு: எவரெஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறுவதற்காக மலையடிவார முகாமில் இருந்த பலரையும் கொவிட்-19 தொற்றிவிட்டது. ஆனால், அடிவார முகாமில் எவரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படவில்லை என நேப்பாள அரசு கூறி வருகிறது. இருப்பினும், ஹெலிகாப்டர் மூலமாக 30க்கும் மேற்பட்டோர் காட்மாண்டுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் பின்னர் அவர்களுக்கு கிருமித்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாகவும் போலந்து மலையேறி பாவெல் மிச்சல்ஸ்கி கடந்த வாரம் தெரிவித்திருந்தார். இதனிடையே, முன்னில்லாத அளவாக நேப்பாளத்தில் நேற்று முன்தினம் 9,070 பேருக்குக் கிருமித் தொற்று உறுதியானது; மேலும் 54 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர்.