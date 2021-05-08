இளையருக்கு மொடர்னா 96% பயன்
மொடர்னா, தனது கொவிட்-19 தடுப்பூசி 12 முதல் 17 வயதுடையவர்களிடையே 96 விழுக்காடு பயனளிக்கும் என்று முன்னோட்ட மருத்துவ பரிசோதனை முடிவுகளின் அடிப்படையில் தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவில் நடத்தப்பட்ட அந்த ஆய்வில் பங்கேற்ற 3,235 பேரில் மூன்றில் இரண்டு பங்கினருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது. ஒரு பங்கினருக்கு சாதாரண திரவம் செலுத்தப்பட்டது. இந்த ஆய்வின் முடிவில் "கொவிட்-19க்கு எதிராக தடுப்பூசி 96% செயல்படுகிறது என்றும் இதுவரையில் எவ்விதமான தீவிர மருத்துவ கவனிப்பும் தேவைப்படவில்லை என்றும் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. பைசர், பயோஎன்டெக் ஆகியவையும் அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவிலும் 12 முதல் 15 வயதின ருக்கு தங்கள் தடுப்பூசியைச் செலுத்துவதற்கான உரிமைக்கு விண்ணப்பித்துள்ளன.
'ஸ்புட்னிக் லைட்' தடுப்பூசிக்கு அனுமதி
'ஸ்புட்னிக் வி' கொவிட்-19 தடுப்பூசியின் ஒருமுறை மட்டுமே செலுத்தும் மருந்துக்கு ரஷ்யா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது கிட்டத்தட்ட 80% செயல்திறனை பதிவுசெய்ததை அடுத்து இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ரஷ்யாவின் நேரடி முதலீட்டு நிதியம் கூறியது. 'ஸ்புட்னிக் லைட்' எனப்படும் இத்தடுப்பூசியின் 79.4% செயல்திறன் விகிதம் நேரடியான பயன்பாட்டுத் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இறுதிக்கட்ட ஆய்வின் இடைக்கால முடிவுகள் இம்மாத இறுதியில் எதிர்பார்க்கப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜப்பானில் பயன்படுத்தப்படாத தடுப்பூசி
ஜப்பான் வரும் வாரங்களில் மொடர்னா, ஆஸ்ட்ராஸெனகா ஆகிய இரு தடுப்பூசிகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கவுள்ள நிலை யில், அங்கு பயன்படுத்தப்படாத தடுப்பூசிகள் பல மில்லியன் அளவை எட்டியுள்ளது. மனித வளம், தளவாடச் சிக்கல்கள் காரணமாக அந்நாட்டின் தடுப்பூசி பிரச்சாரம் மெதுவாகவே உள்ளது. ஏப்ரல் மாதப் பிற்பகுதியில் ஜப்பான் 28 மில்லியன் ஃபைசர் தடுப்பூசியை இறக்குமதி செய்தது. ஆனால் இதுவரை 15% பங்குகளை மட்டுமே பயன்படுத்தியுள்ளது. மீதமுள்ள 24 மில்லியன் மருந்து உறைகுளிரில் உள்ளது.
பி16172 கிருமி: பிரிட்டன் கவலை
இந்தியாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட கொவிட்-19 பி16172 உருமாறிய கிருமி, கொவிட்-19 முதல் கிருமியைவிட பிரிட்டனில் வேகமாகப் பரவுவதாக அறிவியல் அறிஞர்களும் மருத்துவர்களும் கவலை தெரிவித்துள்ளதாக பிபிசி, கார்டியன் செய்திகள் கூறுகின்றன.