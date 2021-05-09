சோட்டா ராஜன் உயிரிழக்கவில்லை: திகார் சிறை நிர்வாகம் அறிவிப்பு
மும்பை: மும்பையைச் சேர்ந்த பிரபல நிழல் உலக தாதா சோட்டா ராஜன் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்ததாக வெள்ளிக்கிழமை தகவல்கள் பரவின. ஆனால் அந்தச் செய்தி தவறானது என்றும் சோட்டா ராஜன் உயிருடன் உள்ளார் என்றும் திகார் சிறைத் துறை டிஜிபி சந்தீப் கோயல் தெரிவித்து உள்ளார். சோட்டா ராஜன் மீது கொலை, கொள்ளை, கடத்தல் என 70க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் உள்ளன. வெளிநாடுகளில் தலைமறைவாக இருந்த அவர், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு இந்தோனீசியாவில் பிடிபட்டு இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டு டெல்லி திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
மாப்பிள்ளை, மணப்பெண் மாறி மாறி தாலி கட்டிக்கொண்டனர்
மும்பை: மும்பையில் கல்லூரிப் பருவத்திலிருந்து காதலித்து வந்த தனுஜா பாட்டீல், ஷர்துல் கடம் ஆகிய இருவரும் பெற்றோர் சம்மதத்துடன் மணம் புரிந்துகொண்டனர். இதில் வியப்பு என்னவென்றால், மணமகளுக்கு மணமகன் கட்டிய மாங்கல்யத்தை பின்னர் மணமகள் மணமகனுக்கு அணி வித்தனர். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக ஊடகங் களில் வெளியாகி உள்ளன. சில மாதங்களுக்கு முன்னர் புரட்சிகரமாகத் தாங்கள் நடத்திய இந்தத் திருமணத்துக்கு ஏராளமான உறவினர்கள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்ததாக ஷர்துல் கூறினார். படம்: சமூக ஊடகம்
கொரோனா நோயாளி மானபங்கம்
இந்தூர்: மத்தியப் பிரதேசத்தில் கொரோனா நோயாளியை மானபங்கம் செய்ததாக மகாராஜா யஷ்வந்த்ராவ் மருத்துவ மனையின் இரண்டு வார்டு ஊழியர்களை இந்தூர் போலி சார் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். சுபம், ஹிருதேஷ் என்னும் அவ்விருவரும் மே 5ஆம் தேதி இரவு இதயப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கொரோனா பாதித்த பெண்ணை மானபங்கம் செய்ததாக காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அசுதோஷ் பக்ரி கூறினார்.