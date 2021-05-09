மாலத் தீவு வெடிகுண்டு தாக்குதல்; சந்தேக நபர்களுக்கு வலைவீச்சு
மாலே: மாலத் தீவின் முன்னாள் அதிபர் முகம்மது நஷீத் மீது கடந்த வியாழக்கிழமையன்று வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அதில் படுகாயம் அடைந்த 53 வயது திரு நஷீத் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். 16 மணி நேர அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு அவரது உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, தாக்குதல் நடத்தியவர்களைத் தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது. நான்கு சந்தேக நபர்களை அடையாளம் கண்டிருப்பதாக போலிசார் தெரிவித்தனர். ஆனால் இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
விசாரணையில் ஆஸ்திரேலிய அதிகாரிகளும் ஈடுபடுவர் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்பு; பாகிஸ்தானில் முடக்கநிலை
இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் அங்கு ஒன்பது நாட்கள் முடக்கநிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முடக்கநிலை நேற்று தொடங்கியது. நோன்புப் பெருநாள் விடுமுறையின்போது கிருமிப் பரவல் மோசமடைவதைத் தடுக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பாகிஸ்தான் சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் கூறினர்.
ஊழல் எதிர்ப்பு ஆர்வலர் மாயம்;
மெக்சிக்கோ நகர மேயர் கைது
மெக்சிக்கோ சிட்டி: மெக்சிக்கோவில் ஊழல் எதிர்ப்பு ஆர்வலர் ஒருவர் மாயமானதை அடுத்து, அந்நாட்டின் தென்மேற்குப் பகுதியில் உள்ள நகரின் மேயர் உட்பட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஆளும் கட்சி அரசியல்வாதிக்கு எதிராக 48 வயது திருவாட்டி கிளோடியா உருசுர்தும் குரூசைக் காணவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
பெல்ஜியத்தில் முடிவுக்கு வந்த முடக்கநிலை; மக்கள் மகிழ்ச்சி
பிரசல்ஸ்: ஏறத்தாழ ஏழு மாதங்களுக்குப் பிறகு பெல்ஜியத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்த முடக்கநிலை நேற்று முடிவுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது.
இதையடுத்து, கொட்டும் மழையையும் பொருட்படுத்தாது அந்நாட்டு மக்கள் வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர்.
மதுபானக்கூடங்கள், உணவகங்கள் ஆகியவற்றில் கூட்டம் அலைமோதியது. வழக்கநிலை திரும்பியது குறித்து வர்த்தகர்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர்.