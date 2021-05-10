இந்தியாவில் தொடர்ந்து நாள்தோறும் 400,000க்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு; நாடு முழுவதையும் முடக்க கோரிக்கை
இந்தியாவில் கொவிட்-19 தொற்று பரவாமல் தடுக்க ஏறக்குறைய எல்லா மாநிலங்களுமே ஏதோ ஒரு வகையில் முடக்கத்தை, ஊரடங்கை, கடும் கட்டுப்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கின்றன என்றாலும் கொரோனா கிருமியைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை.
தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக நேற்றும் 400,000க்கும் அதிக மக்களுக்குத் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இந்த நிலையில், நாடு முழுவதும் முடக்கத்தை அறிவித்தாலொழிய கிருமித்தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது என மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது.
நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 4,092 பேர் மாண்டுவிட்டதாக நேற்று சுகாதார அமைச்சு அறிவித்தது. மொத்த மரண எண்ணிக்கை 242,362 ஆகிவிட்டது. தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 22.3 மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது.
ஒவ்வொரு நாளும் நாட்டில் தொற்றும் மரணமும் கூடிவருகின்றன. பல மருத்துவ மனைகளில் படுக்கைகளும் ஆக்சிஜனும் இல்லாமல் நிலைமை மோசமாக இருக்கிறது. சவக்கிடங்குகளும் தகனச்சாலைகளும் நிரம்பி வழிகின்றன.
தொற்றை ஒடுக்க புதுடெல்லி, உத்தரப் பிரதேசம் இரண்டும் மே 17 வரை முடக்கத்தையும் ஊரடங்கையும் நீட்டித்தன. தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் முழு ஊரடங்கு நடப்புக்கு வருகிறது.
இந்தியாவில் மருத்துவர்கள், அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர்கள் அனைவருக்கும் உரிய மைய அமைப்பான இந்திய மருத்துவர்கள் சங்கம், நன்கு திட்டமிடப்பட்ட, முழுமையான, நாடளாவிய முடக்கத்தை முன்னதாகவே அறிவித்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதற்கிடையே, கொவிட்-19 கிருமியை எதிர்த்து நாடு போராடிக்கொண்டிருக்கும் இந்தக் காலகட்டத்தில், நாட்டின் மிகப் பெரும் பணக்காரர்கள் போதிய அளவுக்கு இப்போது உதவவில்லை என்று குறைகூறல்கள் எழுந்து வருகின்றன.
அதேவேளையில், கொரோனா தொற்று காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளைக் கூடுமான அளவுக்குக் குறைக்கும் வகையில் பல இந்திய புதிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தியாவில் புதிதாக தொற்றுக்கு ஆளாவோரின் அன்றாட எண்ணிக்கை கடந்த சில நாட்களாக 400,000க்கும் அதிகமாக இருந்து வந்தாலும் கடந்த மூன்று நாட்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது குறைந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. அதேபோல, மரண எண்ணிக்கையும் கொஞ்சம் குறைவதால் இரண்டாவது அலை உச்சத்தை தொட்டு குறையத் தொடங்கி இருக்கலாம் என்று அனுமானிக்க இடம் இருப்பதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.