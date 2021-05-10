Home

மாநிலங்கள் முடங்கியும் கிருமி ஒழியவில்லை

இந்திய தலைநகர் புதுடெல்லியில் தற்காலிக தகனக்கூடம் ஒன்றில் எரியூட்டப்பட்ட கொவிட்-19 நோயாளி ஒருவரின் ஈமச்சடங்கில் பாதுகாப்பு உடையுடன் கலந்துகொண்ட உறவினர். படம்: இபிஏ -

இந்தியாவில் தொடர்ந்து நாள்தோறும் 400,000க்கும் அதிகமானோர் பாதிப்பு; நாடு முழுவதையும் முடக்க கோரிக்கை

இந்­தி­யா­வில் கொவிட்-19 தொற்று பர­வா­மல் தடுக்க ஏறக்­கு­றைய எல்லா மாநிலங்­களுமே ஏதோ ஒரு வகை­யில் முடக்கத்தை, ஊரடங்கை, கடும் கட்டுப்பாடுகளை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்தி இருக்­கின்­றன என்­றா­லும் கொரோனா கிரு­மி­யைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த முடி­ய­வில்லை.

தொடர்ந்து நான்­கா­வது நாளாக நேற்­றும் 400,000க்கும் அதிக மக்­க­ளுக்­குத் தொற்று உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது. இந்த நிலை­யில், நாடு முழு­வ­தும் முடக்­கத்தை அறி­வித்­தா­லொ­ழிய கிருமித்தொற்­றைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த முடி­யாது என மத்­திய அர­சுக்கு கோரிக்கை வலுத்து வரு­கிறது.

நாட்­டில் கடந்த 24 மணி நேரத்­தில் 4,092 பேர் மாண்­டு­விட்­ட­தாக நேற்று சுகா­தார அமைச்சு அறி­வித்­தது. மொத்த மரண எண்­ணிக்கை 242,362 ஆகி­விட்­டது. தொற்று காரணமாக பாதிக்­கப்­பட்­ட­வர்­க­ளின் மொத்த எண்­ணிக்கை 22.3 மில்­லி­ய­னாக உயர்ந்­துள்­ளது.

ஒவ்­வொரு நாளும் நாட்­டில் தொற்­றும் மர­ண­மும் கூடி­வ­ரு­கின்­றன. பல மருத்துவ­ ம­னை­களில் படுக்­கை­களும் ஆக்­சி­ஜனும் இல்­லா­மல் நிலைமை மோச­மாக இருக்­கிறது. சவக்­கி­டங்­கு­களும் தக­னச்­சா­லை­களும் நிரம்பி வழி­கின்­றன.

தொற்றை ஒடுக்க புது­டெல்லி, உத்­தரப்­ பி­ர­தே­சம் இரண்­டும் மே 17 வரை முடக்­கத்­தை­யும் ஊர­டங்­கை­யும் நீட்டித்­தன. தமிழ்­நாட்­டில் இன்று முதல் முழு ஊர­டங்கு நடப்­புக்கு வரு­கிறது.

இந்­தி­யா­வில் மருத்­து­வர்­கள், அறுவை சிகிச்சை மருத்­து­வர்­கள் அனை­வ­ருக்­கும் உரிய மைய அமைப்­பான இந்­திய மருத்­து­வர்­கள் சங்­கம், நன்கு திட்­ட­மி­டப்­பட்ட, முழு­மை­யான, நாட­ளா­விய முடக்­கத்தை முன்­ன­தா­கவே அறி­வித்து நடை­மு­றைப்­படுத்த வேண்­டும் என்று மத்­திய அர­சுக்கு கோரிக்கை விடுத்­துள்­ளது.

இதற்­கி­டையே, கொவிட்-19 கிரு­மியை எதிர்த்து நாடு போரா­டிக்கொண்­டி­ருக்கும் இந்­தக் கால­கட்­டத்­தில், நாட்­டின் மிகப் பெரும் பணக்­கா­ரர்­கள் போதிய அளவுக்கு இப்­போது உத­வ­வில்லை என்று குறை­கூ­றல்­கள் எழுந்து வரு­கின்­றன.

அதே­வே­ளை­யில், கொரோனா தொற்று கார­ண­மாக ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய பாதிப்­பு­களைக் கூடு­மான அள­வுக்குக் குறைக்­கும் வகை­யில் பல இந்­திய புதிய தொழில்­நுட்ப நிறு­வ­னங்­கள் உத­விக்­க­ரம் நீட்­டு­வ­தாக ஊட­கத் தக­வல்­கள் தெரி­விக்­கின்­றன.

இந்­தி­யா­வில் புதி­தாக தொற்­றுக்கு ஆளா­வோ­ரின் அன்­றாட எண்­ணிக்கை கடந்த சில நாட்களாக 400,000க்கும் அதி­க­மாக இருந்து வந்­தா­லும் கடந்த மூன்று நாட்­களில் கொஞ்­சம் கொஞ்­ச­மாக அது குறைந்து வரு­வ­தா­கக் கூறப்­படு­கிறது. அதே­போல, மரண எண்­ணிக்­கை­யும் கொஞ்­சம் குறை­வ­தால் இரண்­டா­வது அலை உச்­சத்தை தொட்டு குறை­யத் தொடங்கி இருக்­க­லாம் என்று அனு­மா­னிக்க இடம் இருப்­ப­தா­க ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.