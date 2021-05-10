மதுவுக்குப் பதில் ஹோமியோபதி திரவம்: ஒன்பது பேர் பலி
புதுடெல்லி: கொரோனா பரவலைத் தடுப்பதற்காக மதுபானக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ள சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் கள்ளச்சாராய உற்பத்தி அதிகரித்துவிட்டது.
இதனிடையே, பிலாஸ்பூர் மாவட்டம் கொர்மி என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்டோர், மது கிடைக்காததால் அங்கிருந்த ஹோமியோபதி கடையில் விற்கப்படும் திரவ மருந்தை வாங்கிக் குடித்தனர். அவர்களில் ஒன்பது பேர் மாண்டுவிட்டதாகவும் இதர பலர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் போலிஸ் தெரிவித்தது.
மிசோரமில் நிலநடுக்கம்
ஐஸ்வால்: இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான அசாமில் கடந்த சில நாட்களாக அடுத்தடுத்து நிலநடுக்கம் நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், பக்கத்து மாநிலமான மிசோரமில் லுங்க்லே பகுதியில் நேற்றுக் காலை 9.03 மணியளவில் மிதமான நிலநடுக்கம் நிகழ்ந்தது. ரிக்டர் அளவில் 3.7 ஆக பதிவான நிலநடுக்கத்தால் சேதம் எதுவும் ஏற்பட்டதா என்பது குறித்து எந்தத் தகவலும் இல்லை.
மின் பயன்பாடு 25% கூடியது
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் மின்சாரப் பயன்பாடு சென்ற ஆண்டு மே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த ஆண்டு மே மாத முதல் வாரத்தில் 25% அதிகரித்து 26.24 பில்லியன் யூனிட்டாகியது. இது தொழில்துறை மற்றும் வர்த்தகத் துறைக்குத் தேவை அதிகரித்துள்ளதைக் காட்டுவதாக மத்திய மின்சாரத்துறை அமைச்சின் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இரு நாட்டு கடற்படை பயிற்சி
புதுடெல்லி: இந்தியா, இந்தோனீசியாவின் கடற்படைகள் சனிக்கிழமையன்று தென் அரேபியக் கடலில் ராணுவப் பயிற்சியை நடத்தியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இரு நாடுகளின் கடற்படைகளும் சேர்ந்து செயல்படும் ஆற்றலைப் பெருக்கும் நோக்கத்தில் பயிற்சி இடம்பெற்ற தாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
37 ஆண்டுக்குப் பின் தொடக்கம்
கௌஹாத்தி: இந்தியாவின் வடகிழக்கு அசாம் மாநிலத்தில் 1984 ஆம் ஆண்டு முதல் 37 ஆண்டுகள் செயல்படாமல் இருந்து வந்த ரூப்பி என்ற 2ஆம் உலகப் போர்க்கால விமானநிலையம் சனிக்கிழமை முதல் செயல்படத் தொடங்கியது. ஃபிைளபிக் என்ற நிறுவனத்தின் வர்த்தக விமானம் அங்கு தரை இறங்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.