மக்கள் மதிக்கும் ககன்தீப் சிங் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர்
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி ஆணை யராக இருந்த பிரகாஷ் ஐஏஎஸ் மாற்றப் பட்டுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக, வேளாண்துறை செயலாளராக இருந்த ககன்தீப் சிங் பேடி (படம்) சென்னை மாநகராட்சியின் புதிய ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியான ககன்தீப் சிங் பேடி, மதுரை மாநகராட்சி ஆணையராக இருந்த அனுபவம் பெற்றவர். கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்துள்ளார். பேரிடர் காலங்களில் மிகவும் தீவிரமாக செயல்பட்டு கடலூர் உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்ட மக்களின் நன்மதிப்பை பெற்றவர்.
அலைமோதிய கூட்டம்: ரூ.426 கோடி மதுபானம் விற்பனை
சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கை யாக இன்று (திங்கட் கிழமை)
முதல் 24ஆம் தேதி வரை
15 நாட்கள் முழு முடக்க நிலை அமல் படுத்தப்படுகிறது. முழு முடக்கத்தின்போது டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு அனுமதி இல்லை. டாஸ்மாக் மதுபானக் கடைகள் செயல்படாது என்பதால், முன்கூட்டியே தேவை யான மதுப்புட்டிகளை வாங்கி இருப்பு வைத்துக்கொள்ள மதுபிரியர்கள் நேற்றும் நேற்று முன்தினமும் அலைமோதினர். டாஸ்மாக் கடைகளின் முன்னால் நீண்ட வரிசை காணப் பட்டது. சனிக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 9 மணி வரை செயல்பட்ட கடைகளுக்குப் படையெடுத்த அவர்கள் தேவையான மதுப்புட்டிகளை அள்ளிச் சென்றனர். இதனால் டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுவிற்பனை களைகட்டி யது. இதனால் சனிக்கிழமை ஒரே நாளில் மட்டும் 426.24 கோடி ரூபாய்க்கு மதுபானங்கள் விற்பனையாகியுள்ளதாக டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மூன்றில் ஒரு மரணம் சென்னையில்
சென்னை: தமிழகத்தில் சனிக்கிழமை 27,397 பேருக்கு கிருமித்தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தமிழகத்தில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோர் மொத்த எண்ணிக்கை 13 லட்சத்து 51,362 ஆக உயா்ந்துள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட 37 மாவட்டங்களில் தொற்று கண்ட றியப்பட்டுள்ளது. மேலும் நோய்த்தொற்றினால் 241 போ் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து மொத்த மாண்டோர் எண் ணிக்கை 15,412 ஆனது. இவர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கி னர், அதாவது 5,153 பேர் சென்னையில் உயிரிழந்தனர்.
ஆறு லட்சம் கோரிக்கை மனுக்கள்
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது 'உங்கள் தொகுதி யில் ஸ்டாலின்' பிரசாரம் மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்களுக்கு 100 நாளில் தீர்வு காண்பதாக மு.க.ஸ்டாலின் உறுதியளித்து இருந்தார். பதவியேற்றதும் அவற்றிற்கு தீர்வுகாண 'உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்' என்ற திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு. அதற்கான பணிகள் தொடங்கி உள்ளன. முதற்கட்டமாக
6 லட்சம் கோரிக்கை மனுக்களை கணினியில் ஏற்றும் பணி நடைபெற்று வருவதாக திட்டத்தைச் செயல்படுத்தும் சிறப்பு அலுவலர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் தெரிவித்துள்ளார்.