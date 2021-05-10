துப்பாக்கிச் சூடு: மூவர் காயம்
நியூயார்க்: அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் உள்ள டைம்ஸ் சதுக்கத்தில் திடீரென நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் 4 வயது சிறுமி உட்பட மூவர் காயம் அடைந்தனர். அங்கு நின்று கொண்டிருந்த சிலருக்குள் மோதல் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர்களில் ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுட்டதாக போலிசார் தெரிவித்தனர். நேற்று மதிய நிலவரப்படி இச்சம்பவம் தொடர்பாக யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை.
ஏவுகணை பாகங்கள் மாலத்தீவு கடல் பகுதியில் விழுந்தன
பெய்ஜிங்: விண்வெளி நிலையத்தை கட்டமைக்கும் பணிக்காக சீனா அனுப்பிய லாங் மார்ச்-5பி ஏவுகணை மீண்டும் பூமிக்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக கட்டுப்பாட்டை இழந்தது. இதனால் எந்நேரமும் அது பூமியில் விழும் சூழல் நிலவியது.
இதற்கிடையே, 18 டன் எடை கொண்ட ஏவுகணையின் பெரும்பாலான பாகங்கள் எரிந்து சாம்பலாகிவிடும் என்றும் எஞ்சிய பாகம் கடலில் விழும் என்றும் சீனா கூறியிருந்தது. அதன்படி, ஏவுகணையின் எஞ்சிய பாகம் நேற்று மாலத்தீவு அருகே இந்திய பெருங்கடலில் விழுந்ததாக சீனா தெரிவித்துள்ளது.
மியன்மார்: $2.8 பில்லியன் மதிப்பு முதலீட்டு திட்டங்கள்
மியன்மார்: மியன்மார் ஆட்சிக்குழு 2.8 பில்லியன் மதிப்பிலான 15 முதலீட்டு திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதில் 2.5 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புடைய எல்.என்.ஜி எனப்படும் திரவ இயற்கை எரிவாயு மின் உற்பத்தி நிலையமும் அடங்கும் என்று நாட்டின் முதலீட்டு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
மியன்மாரில் ராணுவம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றிய பிறகு, எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள், வேலைநிறுத்தங்களால் சரிந்த அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் இந்த ஆண்டு 20 விழுக்காடு சுருங்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த அறவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
தடுப்பூசி போட்டவர்களுக்கு சலுகை
பெர்லின்: ஜெர்மனியில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர் களுக்குக் கிருமித்தொற்று கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கும் புதிய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அதன்படி அதிக ஆபத்து உள்ளதாக கருதப்படும் நாடுகளைத் தவிர மற்ற நாடுகளிலிருந்து வருவோர் தனிமைப்படுத்திக்கொள்ள தேவையில்லை என்பதும் அந்த விலக்குகளில் ஒன்று.