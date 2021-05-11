$2 மி. மோசடி, முன்னாள் வங்கி
ஊழியருக்கு ஏழு ஆண்டு சிறை
எழுவரிடம் ஏறக்குறைய இரண்டு மில்லியன் வெள்ளியை ஏமாற்றிய முன்னாள் யுஓபி, ஓசிபிசி வங்கி ஊழியருக்கு நேற்று ஏழு ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப் பட்டது. நம்பிக்கை மோசடி, ஏமாற்றுதல் உள்ளிட்ட 1.2 மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட பணம் தொடர்பில் மொத்தம் 27 குற்றச்சாட்டுகள் முன்னாள் வங்கி அதிகாரியான ஹான் டேலாங், 34 மீது சுமத்தப்பட்டது. எஞ்சிய தொகை யுடன் தொடர்புடைய இதர 67 குற்றச்சாட்டுகளையும் மாவட்ட நீதிபதி ஜான் இங் தண்டனை விதிக்கும்போது கவனத்தில் எடுத்துக் கொண்டார்.
மற்றவர்களின் பெயரில் முகக் கவசங்களை பெற்றவருக்குச் சிறை
மற்றவர்களின் அடையாள அட்டை எண்களைப் பயன்படுத்தி 200க்கும் மேற்பட்ட முகக் கவசங்களைப் பெற்ற 32 வயது எமர்சன் கோ ஷோவ் என்னுக்கு நேற்று ஆறு வாரச் சிறைத் தண்டனையும் 3,000 வெள்ளி அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. 2013க்கும் 2020க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் அவர் வேலைக்கு ஆள் எடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது பலரிடமிருந்து அவர், தனிப்பட்ட விவரங்களைப் பெற்றார். இந்த விவரங்களைப் பயன்படுத்தி அரசாங்கம் இலவசமாக விநியோகித்த 207 முகக்கவசங்களைப் பெற்றார். முகக்கவசங்களின் மொத்த மதிப்பு 2,000 வெள்ளி. சட்டவிரோதமாக தனிப்பட்ட விவரங்களை வைத்திருந்த குற்றத்தையும் கோ நீதிமன்றத்தில் ஒப்புக் கொண்டார். சாங்கி சிமெய் சமூக மன்றத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள இயந்திரத்திலிருந்து தங்களுடைய முகக்கவசங்களைப் பெற முடியவில்லை என்று ஆறு பேர் புகார் கூறியதால் கோவின் ஏமாற்று வேலை வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.