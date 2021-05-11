170 மில்லியன் பேருக்கு தடுப்பூசி
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் நேற்று முன்தினம் வரை 170 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் மாநில அரசுகளிடம் தற்போது 7.2 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் கையிருப்பில் உள்ளது என்றும் மேலும் 4.6 மில்லியன் தடுப்பூசிகள் விரைவில் மாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
டெல்லி: மே 17 வரை ஊரடங்கு
புதுடெல்லி: டெல்லியில் நேற்று முன்தினம் ஒரேநாளில் புதிதாக 12,336 பேருக்கு கிருமி தொற்றியுள்ளது. மேலும் ஒரேநாளில் 273 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். டெல்லியில் தொற்றுப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு வரும் 17ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதல்வர் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது தலை நகரில் தொற்று பாதிப்பு குறைந்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஊரடங்கின்போது மெட்ரோ ரயில்கள் இயங்காது என்றும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி துவங்கியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
உத்தரகாண்டில் ஒருவார ஊரடங்கு
டேராடூன்: உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இன்று (மே 11) முதல் 18ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுகிறது. ஊரடங்கின்போது பிற மாநிலங்களில் இருந்து உத்தராகண்ட் வருபவர்கள் ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் மாநிலத்திற்குள் பயணம் மேற்கொள்வோர் குறைந்த பட்சம் 22 மணி நேரத்திற்குள் கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொண்டதற்கான சான்றிதழை கையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அம்மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
கர்நாடகாவில் புதிய கட்டுப்பாடுகள்
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் புதிய கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு நேற்று அமலுக்கு வந்தது. அம்மாநிலத்தில் தினமும் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை 50 ஆயிரத்தை நெருங்கி உள்ளது. மேலும் அன்றாடம் பதிவாகும் மரண எண்ணிக்கையும் 500ஐக் கடந்துள்ளது. இதையடுத்து கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் அங்கு மேலும் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. வரும் 24ஆம் தேதி வரை கர்நாடகாவில் முழு ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும். ஊரடங்கின்போது வாகனப் போக்குவரத்துக்கு முழுமையாகத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவ உதவிகள் வந்தடைந்தன
புதுடெல்லி: இங்கிலாந்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட ஆயிரம் செயற்கை சுவாசக் கருவிகள் (வென்டிலேட்டர்) விமானம் மூலம் நேற்று இந்தியா வந்தடைந்தன. அமெரிக்கா, கனடா உட்பட 40க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் கொரோனா இக்கட்டிலிருந்து மீள இந்தியாவுக்கு உதவ முன்வந்துள்ளன. இங்கிலாந்தில் இருந்து 3 ஆக்சிஜன் ஜெனரேட்டர்களும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதேபோல் இஸ்ரேலில் இருந்து 1300 ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகள் வந்துள்ளன.
'5ஜி' பரிசோதனை குறித்து வதந்தி
லக்னோ: '5ஜி' சேவையை பரிசோதனை செய்வதன் மூலம் கொரோனா தொற்று பரவல் ஏற்படுவதாக வதந்தி பரப்பியவர்களுக்கு வலைவீசப்பட்டுள்ளதாக உத்தரப்பிரதேச காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. '5ஜி' சேவையைப் பரிசோதிக்க சில தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அண்மையில் அனுமதி அளித்தது. இந்நிலையில் இந்தப் பரிசோதனையின்போது வெளிப்படும் கதிர்வீச்சு காரணமாக கொரோனா தொற்றுப்பரவல் அதிகரிக்கும் என சமூக வலைத்தளங்களில் சிலர் வதந்தி பரப்பி உள்ளனர். இதனால் மக்கள் மத்தியில் தேவையற்ற அச்சம் நிலவுவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
புதுவை முதல்வருக்கு கொரோனா
புதுவை: புதுவை முதல்வர் ரங்கசாமிக்கும் கொரோனா கிருமித் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அவர் தம்மைத் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார். அவர் சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.