ஆப்கானிஸ்தானில் வெடிகுண்டு தாக்குதல்; 11 பேர் மரணம்
காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானின் தெற்குப் பகுதியில் பேருந்து ஒன்றில் குண்டு வெடித்ததில் குறைந்தது 11 பேர் மாண்டனர். தாக்குதல் காரணமாக குறைந்தது 25 பேர் காயமடைந்ததாக ஆப்கான் அதிகாரிகள் நேற்று தெரிவித்தனர். காயமுற்றவர்களில் பெண்களும் சிறுவர்களும் அடங்குவர். அவர்களது உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வெடிகுண்டு தாக்குதல் நேற்று முன்தினம் இரவு நிகழ்ந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். தாக்குதலுக்கு இதுவரை யாரும் பொறுப்பேற்கவில்லை.
கனடா விமான நிலையத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு; ஒருவர் பலி
வேன்கூவர்: கனடாவின் வேன்கூவர் நகரில் உள்ள அனைத்துலக விமான நிலையத்தின் பிரதான முனையத்தில் நேற்று நிகழ்ந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஆடவர் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.
துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஒருவர் அல்லது பலர் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது. அவர்களைத் தேடும் பணி முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், விமான நிலையம் வழக்கம்போல் செயல்பட்டு வருவதாகவும் பாதுகாப்பு குறித்து ஊழியர்களும் பயணிகளும் கவலைப்படத் தேவையில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
4வது நாளாக நியூ சவுத் வேல்சில் புதிதாக கிருமித்தொற்று இல்லை
சிட்னி: தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலத்தில் யாருக்கும் புதிதாக கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், அண்மையில் கிருமித்தொற்று ஏற்பட்ட ஒருவருக்கு யாரிடமிருந்து கிருமி பரவியது என்று இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியாததால் மேலும் பலருக்குப் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக சமூக இடைவெளி விதிமுறையை நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலம் மேலும் ஒரு வாரத்துக்கு நீட்டித்துள்ளது.
கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் இன்னும் அடையாளம் காணப்படாமல் இருக்கக்கூடும் என்று நம்பப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.