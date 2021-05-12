Home

12-15 வயதுப் பிரிவினருக்குத் தடுப்பூசி: சுகாதார அறிவியல் ஆணையம் மதிப்பீடு

2 mins read
11a0b71d-8231-4cfb-b52b-ae966216c9c5
-

ஃபைசர்-பயோ­என்­டெக் தடுப்­பூசி 12 முதல் 15 வய­துக்கு உட்­பட்­ட­வர்­க­ளுக்­குப் பாது­காப்­பா­ன­தா­க­வும் செயல்­தி­றன்­மிக்­க­தா­க­வும் இருக்­கிறதா என்­ப­தைச் சுகா­தார அறி­வி­யல் ஆணை­யம் மதிப்­பிட்டு வரு­வ­தா­கச் சுகா­தார அமைச்­சர் கான் கிம் யோங் நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் நேற்று தெரி­வித்­தார்.

சிங்­கப்­பூ­ரின் கொவிட்-19 தடுப்­பூ­சித் திட்­டத்­தில் 16 வய­துக்­குக் குறைந்­த­வர்­களும் இடம்­பெ­று­வார்­களா என்று நீ சூன் குழுத் தொகுதி எம்.பி. லூயிஸ் இங் கேள்வி எழுப்­பி­யதை அடுத்து, அமைச்­சர் கான் இவ்­வாறு பதி­ல­ளித்­தார்.

பள்­ளி­களில் கொவிட்-19 தொற்­றுக் குழு­மங்­கள் உரு­வா­ன­தால் கவலை எழுந்­துள்­ளது.

கடந்த மாதம் 30ஆம் தேதி எட்ஜ்­ஃபீல்டு உயர்­நி­லைப் பள்­ளி­யைச் சேர்ந்த 15 வயது மாண­வர் ஒரு­வ­ருக்­கு கொரோனா தொற்று உறு­தி­செய்­யப்­பட்­டது. அதைத் தொடர்ந்து, மாண­வர்­கள், பணி­யா­ளர்­கள் உட்­பட அப்­பள்­ளி­யு­டன் தொடர்­பு­டைய ஏறக்­கு­றைய 1,500 பேர் எச்­சில்/சளி மாதிரி பரி­சோ­த­னைக்கு உட்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­னர். அவர்­களில் எவ­ரை­யும் கிருமி தொற்­ற­வில்லை என முடி­வு­கள் காட்­டின.

இம்­மா­தம் 7ஆம் தேதி விக்­டோ­ரியா தொடக்­கக் கல்­லூரி மாண­வர் ஒரு­வ­ருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறு­தி­யா­னது. அதைத் தொடர்ந்து, அங்­கும் 2,200க்கும் மேற்­பட்­டோர் பரி­சோ­த­னைக்கு உட்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­னர். பரி­சோ­தனை முடி­வு­கள் இன்­னும் வெளி­யி­டப்­ப­ட­வில்லை.

இத­னி­டையே, 12 முதல் 15 வயதுப் பிரி­வி­ன­ரி­டத்­தில் ஃபைசர்- பயோ­என்­டெக் தடுப்­பூ­சியை அவ­சர காலத்­தில் பயன்­ப­டுத்­த­லாம் என நேற்று முன்­தி­னம் அமெ­ரிக்கா அனு­மதி அளித்­துள்­ளது.

இந்­நி­லை­யில், சிங்­கப்­பூ­ரில் இப்­போ­தைக்கு ஃபைசர்-பயோ­என்­டெக் தடுப்­பூ­சியை 16 வய­துக்கு மேற்­பட்­ட­வர்­க­ளி­டத்­தி­லும் மொடர்னா தடுப்­பூ­சியை 18 வய­துக்கு மேற்­பட்­ட­வர்­க­ளி­டத்­தி­லும் பயன்­ப­டுத்த அனு­மதி வழங்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக அமைச்­சர் கான் தெரி­வித்­தார்.

சிங்­கப்­பூ­ரில் அவ்­விரு தடுப்­பூசி­க­ளை­யும் பயன்­ப­டுத்த இடைக்­கால அனு­மதி வழங்­கப்­பட்­ட­போது அவ்­விரு நிறு­வ­னங்­களும் வழங்­கிய தர­வு­களில் இளம் வய­தி­ன­ரி­டத்­தில் அவற்­றைப் பயன்­ப­டுத்­து­வது குறித்த தர­வு­கள் எது­வும் இடம்­பெ­ற­வில்லை என்று திரு கான் குறிப்­பிட்­டார்.

இருப்­பி­னும், ஃபைசர்-பயோ­என்­டெக் தடுப்­பூசி தொடர்­பில் கூடு­தல் தர­வு­கள் வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளதை அடுத்து, சுகா­தார அறி­வி­யல் ஆணை­யம் அவற்றை மதிப்­பிட்டு வரு­கிறது. மொடர்னா தடுப்­பூசி குறித்த கூடு­தல் தர­வு­கள் கிடைத்­த­பின் அத­னை­யும் ஆணை­யம் ஆரா­யும் என்று அமைச்­சர் சொன்­னார்.