பள்ளிகளில் துன்புறுத்தல் சம்பவங்கள்: அமைச்சர் விளக்கம்
சிங்கப்பூரில் சென்ற ஆண்டில் 1,000 தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு இரண்டு, 1,000 உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஐந்து என்ற விகிதாச்சாரத்தில் துன்புறுத்தல் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து இருக்கின்றன.
கல்வித் துணை அமைச்சர் சுன் சூலிங் நாடாளு மன்றத்தில் நேற்று இதனைத் தெரிவித்தார்.
இந்த விகிதாச்சாரம், 2019ஆம் ஆண்டிலும் இந்த அளவுக்குத்தான் இருந்தது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
சிங்கப்பூர் பள்ளிக்கூடங்களில் துன்புறுத்துதல் சம்பவங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றன என்பது பற்றி பீஷான்-தோ பாயோ தொகுதி உறுப்பினர் சக்தியாண்டி சுப்பாட் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர் இந்த விவரங்களைத் தெரிவித்தார்.
மாணவர்களை இதர மாணவர்கள் துன்புறுத்தக்கூடிய சம்பவங்களைக் கல்வி அமைச்சு கடுமையான ஒன்றாகக் கருதுகிறது. அத்தகைய நடத்தைக்கு நம் பள்ளிக் கூடங்களில் இடமில்லை என்பதை எல்லா மாணவர் களுக்கும் தெள்ளத்தெளிவாக தெரிவிக்கும் நோக்கத்தில் பள்ளிக்கூடங்களுடன் அமைச்சு சேர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது என்று அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
எஸ்எம்ஆர்டி, எஸ்பிஎஸ் டிரான்சிட் நிறுவனங்களுக்கு ஊக்குவிப்பு
ரயில் சேவையின் நம்பகத்தன்மையை நிலைநாட்டி வருவதற்காக எஸ்எம்ஆர்டி, எஸ்பிஎஸ் டிரான்சிட் ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களுக்கும் சென்ற ஆண்டில் $173 மில்லியன் ஊக்கத்தொகை கொடுக்கப்பட்டது.
போக்குவரத்து அமைச்சர் ஓங் யி காங், நாடாளு மன்றத்தில் மூன்று உறுப்பினர்கள் தாக்கல் செய்த கேள்விகளுக்கு எழுத்து மூலமாக அளித்த பதிலில் இதனைத் தெரிவித்தார்.
அந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் தாங்கள் நிர்வகித்து நடத்திய ரயில் வழித்தடங்களில் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்தி இருக்கின்றன என்பதால் ஊக்கத்தொகை கொடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
இதர செயல்முறை மற்றும் பாதுகாப்பு நிபந்தனைகளை இந்த நிறுவனங்கள் நிறைவேற்றி இருப்பதையும் அமைச்சர் சுட்டினார். அவ்வளவாக வெளியே தெரியாத இந்த ஊக்கு விப்பு, ஒரு தற்காலிக மானியம் என்ற அமைச்சர், 2020 முதல் தொடங்கிய இது 2023 வரை நடப்பில் இருக்கும் என்றார். என்றாலும் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களில் ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளவு கிடைத்தது என்பதை அமைச்சர் தெரிவிக்கவில்லை.
பொதுப் பேருந்து நிறுவனங்களுக்குச் செயல்திறன் அடிப்படையில் ஊக்குவிப்பு கொடுக்கப்பட்டதா என்பது பற்றியும் திரு ஓங் குறிப்பிடவில்லை.
மே 17 முதல் 'அமைதித் தோட்டம்'
சிங்கப்பூரின் முதலாவது உள்ளூர் அஸ்தி சாம்பல் தோட்டம் மே 17 முதல் செயல்படும். 'அமைதித் தோட்டம்' என்று பெயரிடப்பட்டு உள்ள அந்தத் தோட்டம் 9,500 சதுர மீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்டது. அது சுவா சூ காங் இடு காட்டு வளாகத்திற்குள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
சமய அமைப்புகளுடன், ஈமச்சடங்கு தொழில்துறை யுடன் பலவற்றையும் முழுமையாக கலந்து ஆலோசித்து இந்தத் தோட்டத்தைத் தேசிய சுற்றுப்புற வாரியம் உருவாக்கி இருக்கிறது.
பொதுமக்கள் அஸ்தியைத் தெளிக்க மேலும் ஒரு வாய்ப்பை இந்தத் தோட்டம் வழங்குகிறது.
சமயச் சார்பற்ற இந்தத் தோட்டம் நடந்து சென்று அஸ்தியைத் தெளிப்பதற்கான வசதிகளைக் கொண்டது. தோட்டத்தில் சமயச் சடங்குகளுக்கு அனுமதி இராது.
இருந்தாலும் தோட்டத்தின் வடக்குப் புற வாயிலுக்கு அருகே இருக்கும் வழிபாட்டு வசதியைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு வருகையாளர்கள் எளிய முறையில் சடங்கு களைச் செய்யலாம். தோட்டத்தில் அஸ்தியைத் தெளிக்க விரும்புவோருக்குக் கட்டணம் $230.
இதுபோன்ற இரண்டாவது தோட்டம், 2022ல் மண்டாய் தகனச்சாலை வளாகத்தில் திறக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.