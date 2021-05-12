இனரீதியாக அவமதித்து தாக்குதல்: 30 வயது ஆடவர் கைது
55 வயது மாது ஒருவரை இன ரீதியாக அவமதித்து அவரது நெஞ்சில் உதைத்த குற்றச்சாட்டில் தேடப்பட்டு வந்த 30 வயது ஆடவரை போலிசார் நேற்று கைது செய்தனர். கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சுவா சூ காங் டிரைவில் நிகழ்ந்த தாக்குதல் குறித்து போலிசில் புகார் செய்யப்பட்டது. பொதுமக்களுக்கு தொல்லை கொடுத்தல், மற்றவர்களின் இன உணர்வைக் காயப்படுத்தும் நோக்கத்தில் தகாத வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துதல் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் ஆடவர் கைது செய்யப்பட்டதாக போலிஸ் வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவித்தது. இவ்விவகாரம் தொடர்பில் விசாரணை தொடர்வதாகவும் அது குறிப்பிட்டது.
சிங்கப்பூரில் இன நல்லிணக்கத்தைப் பாழ்படுத்தக் கூடிய செயல்களை போலிஸ் கடுமையாகக் கருதும் என்றும் வெவ்வேறு இனங்களுக்கு இடையில் விரோதப் போக்கை உண்டாக்கக்கூடிய செயல்கள் மற்றும் கருத்துகளை வெளிப்படுத்துவோர் மீது விரைவான, சட்டப்படியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் போலிஸ் அறிக்கை கூறியது. தனியார் ஆசிரியரான ஹிண்டோச்சா நீட்டா விஷ்ணுபாய் என்னும் மாது காலை 8.30 மணியளவில் சுவா சூ காங் எம்ஆர்டி நிலையத்தில் இருந்து அங்குள்ள விளையாட்டுத் திடலை நோக்கி வேக நடையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது தாக்குதல் சம்பவம் நடந்ததாகக் கூறப்பட்டது.
லஞ்சம் தர முயன்ற கார் நிறுவன மேலாளருக்கு சிறை, அபராதம்
லஞ்சம் தொடர்பான வழக்கு ஒன்றில் முன்னாள் கார் விநியோக நிறுவன மேலாளர் ஒருவருக்கு சிறைத் தண்டனையும் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டு உள்ளன. 'டி அண்ட் எம் கேப்பிட்டல்' என்னும் நிறுவனத்தில் மேலாளரான ஓங் ஜியாஜீ, 32, எனப்படும் அவர், தம் மீதான இரு லஞ்சக் குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புக்கொண்டார். இதேபோன்ற இதர ஐந்துக் குற்றச்சாட்டுகள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டபோது கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டன.
'லயன் சிட்டி ரெண்டல்ஸ்' என்னும் நிறுவனத்திடம்இருந்து தமக்குத் தேவையானவற்றைப் பெற அந்நிறுவனத்தின் கொள்முதல் மேலாளருக்கு ஓங் லஞ்சம் கொடுக்க முன்வந்ததாகக் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது. ஆறு மாதச் சிறைத் தண்டனையும் $129,422 அபராதமும் நேற்று அவருக்கு விதிக்கப்பட்டன. அபராதத்தைச் செலுத்தத் தவறினால் மேலும் பத்து வாரச் சிறைத் தண்டனையை அவர் அனுபவிக்க வேண்டி வரும்.
இந்த வழக்கில் மேலும் மூவர் குற்றவாளிகள் என அறிவிக்கப்பட்டனர். ஜெரமி யு ஜின் ஹான், 41, டேரன் ஜெங் ஷாவோ ரோங், 40, ஐசக் லாய் ஸி யாவோ, 40, ஆகியோர் அவர்கள்.
ஓங்குடன் சேர்ந்து இம்மூவரும் $388,000க்கு மேற்பட்ட லஞ்சக் குற்றத்தில் ஈடுபட்டதாக கடந்த ஆண்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இந்த மூவர் மீதான வழக்கு விசாரணை இன்னும் முடியவில்லை.