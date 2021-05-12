ரங்கசாமி தேறி வருகிறார்
சென்னையில் விமானங்கள் ரத்து
ஆலந்தூர்: தமிழக அரசு, இம்மாதம் 24ஆம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கை அமுல்படுத்தியுள்ள வேளையில் சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் நேற்று உள்நாட்டு விமானச் சேவைகள் குறைந்தன.
சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் போதிய பயணிகள் இல்லாமல் 126 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் சென்னையிலிருந்து வெளி மாவட்டங்கள், மாநிலங்களுக்கு செல்லும் விமானங்கள் 62, சென்னைக்கு வரும் விமானங்கள் 64.
மற்ற மாநிலங்களுக்கு உயிர்வாயு
இல்லை: பினராயி விஜயன்
திருவனந்தபுரம்: கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன், பிற மாநிலங்களுக்கு வழங்கும் அளவுக்கு தங்களிடம் உயிர்வாயு இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து பிரதமர் மோடிக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், கேரளாவில் நாளுக்கு நாள் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. வருகிற 15ஆம் தேதிக்குள் இந்த எண்ணிக்கை ஆறு லட்சமாக உயரும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. மாநிலம் முழுவதும் உயிர்வாயு தேவை அதிகரித்து வருகிறது. இருப்பு வைக்கப்பட்டு இருந்த 450 டன் உயிர்வாயு தற்போது 86 டன் மட்டுமே உள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில் பிற மாநிலங்களுக்கு உயிர்வாயு அனுப்பி வைக்கும் அளவிற்கு கையிருப்பு இல்லை. ஆதலால் கேரளாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் 219 டன் உயிர்வாயுவை எங்கள் உபயோகத்திற்கு அனுமதிக்க வேண்டும்," என்று திரு பினராயி விஜயன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
கங்கை ஆற்றில் சடலங்கள்
புதுடெல்லி: கங்கை ஆற்றில் பிணங்கள் மிதந்து வருவதாக அதிர்ச்சித் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள காஸிபூரில் சில சடலங்கள் கங்கை ஆற்றின் கரையோரமாக ஒதுங்கியதாக என்டிடிவி வெளியிட்ட தகவல் தெரிவித்தது.
இதற்கு முன்பு பீகாரில் கங்கை கரையோரமாக சில சடலங்கள் மிதந்து வந்தன. கொரோனா கிருமியால் பலியானவர்களின் உடலாக அவை இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. சுமார் 40க்கும் மேற்பட்ட சடலங்கள் மிதப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே கங்கையில் பிணங்கள் மிதந்து வந்த நிலையில் பிரதமர் மோடியை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
''ஆற்றில் உடல்கள் மிதக்கின்றன. மருத்துவ மனையில் கிலோ மீட்டர் கணக்கில் மக்கள் வரிசையில் நிற்கின்றனர். உயிர் பாதுகாப்பு பறிக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் சென்ட்ரல் விஸ்தாவை மட்டும் பார்க்கிறீர்கள். அந்த கண்ணாடியை கழற்றிவிட்டு மற்றவற்றையும் பாருங்கள்," என்று டுவிட்டர் பதிவில் ராகுல் தெரிவித்துள்ளார்.
தெலுங்கானாவிலும் ஊரடங்கு
ஐதராபாத்: கிருமிப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த தமிழகம் உட்பட மராட்டியம், டெல்லி, ராஜஸ்தான், உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, பஞ்சாப், அரியானா, பீகார், ஜார்க்கண்ட், சத்தீஷ்கர், இமாச்சலப் பிரதேசம், மிசோரம், நாகலாந்து உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், தெலுங்கானாவிலும் இன்று (மே 12) முதல் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பத்து நாட்களுக்கு ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊரடங்கின் போது காலை 6 மணி முதல் 10 மணி வரை என நான்கு மணி நேரம் மட்டுமே கடைகள் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்படும்.