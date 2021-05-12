Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

சிறா­ருக்கு ஃபைசர் தடுப்­பூசி

போடுவதற்கு அமெ­ரிக்கா அனு­மதி

வாஷிங்­டன்: ஃபைசர் அண்ட் பயோ­என்­டெக் நிறு­வ­னத்­தின் கொவிட்-19 தடுப்­பூசி மருந்தை 12 வயது முதல் 15 வய­து வரையுள்ள சிறா­ருக்கு அவ­ச­ர­கால அடிப்­ப­டை­யில் பயன்­ப­டுத்த அமெ­ரிக்­கா­வில் பயன்­ப­டுத்த அந்­நாட்டு மருந்­தக ஒழுங்­கு­முறை ஆணை­யம் அனு­மதி அளித்­துள்­ளது. அமெ­ரிக்­கா­வின் நாடு தழு­விய தடுப்­பூசி போடும் பணி மெது­வ­டைந்­துள்­ளது. சிறு­வர்­க­ளுக்கு ஃபைசர் தடுப்­பூசி போடு­வ­தற்­கான ஆணை­யத்­தின் அனு­மதி, அந்­நாட்­டின் தடுப்­பூசி போடும் பணியை விரி­வு­ப­டுத்­தக்­கூ­டி­ய­தாக அமை­யும். இத­னால் மில்­லி­யன் கணக்­கான அமெ­ரிக்­கச் சிறு­வர்­கள் கொவிட்-19 தொற்­றுக்கு எதி­ராக பாது­காக்­கப்­ப­டு­வர். சிறா­ருக்­கும் உட­ன­டி­யாக தடுப்­பூ­சிக் கிடைப்­பதை அமெ­ரிக்க மாநி­லங்­கள் உறு­தி­செய்ய வேண்­டும். அப்­போ­து­தான் சிறு­வர்­கள் பாது­காப்­பாக தங்­கள் பள்­ளிக்­கூட வாழ்க்­கைக்­குத் திரும்­ப­மு­டி­யும் என்று அந்­நாட்டு அதி­பர் ஜோ பைடன் கேட்­டுக் கொண்­டார்.

சிறு­வர்­க­ளுக்கு ஃபைசர் தடுப்­பூ­சி­யைப் பயன்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு ஆணை­யத்­தின் முழு­மை­யான அனு­ம­தி­யைப் பெறு­வ­தற்­கான பணி கடந்த வாரம் தொடங்­கி­ய­தாக ஃபைசர் நிறு­வ­னம் நேற்று தெரி­வித்­தது.

'தடுப்பூசி போடுவதால்

உயிரிழக்கும் ஆபத்து குறைகிறது'

லண்டன்: ﻿﻿﻿﻿ஆஸ்ட்ராஸெனிகா தடுப்பூசியை ஒருமுறை போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு கொவிட்-19 தொற்றுநோயால் உயிரிழக்கும் ஆபத்து 80 விழுக்காடு குறைவு என்கிறது இங்கிலாந்து பொதுச் சுகாதாரத்துறையின் ஆய்வு ஒன்று.

அதேபோல் ஃபைசர் தடுப்பூசி குறித்த அதன் புதிய ஆய்வில், அந்த தடுப்பூசி மருந்து ஒருமுறை போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு சுமார் 80 விழுக்காடு உயிரிழக்கும் ஆபத்தைக் குறைப்பதாகவும் இரண்டு முறை போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு 97 விழுக்காடு உயிரிழக்கும் ஆபத்தைக் குறைப்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளதாக அந்த அமைப்பு கூறியது. தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்கள் பற்றிய உண்மையான தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த புதிய ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அந்த அமைப்பு கூறியது.

சிஷெல்ஸ் தீவில் தொற்று அதிகரிப்பு

விக்டோரியா: தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட நாடுகளின் வரிசையில் முன்னணியில் இருக்கும் சிஷெல்ஸ் தீவில் கொவிட்-19 தொற்றுக்குப் புதிதாக பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகியுள்ளது. மே 7ஆம் தேதியில் இருந்து இங்கு தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. அங்குள்ள மக்கள் தொகையில் பெரும்பாலாருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. இருந்தும் தீவின் பல பகுதிகளில் தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வீரியமற்ற தடுப்பூசியால் இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதா என்று இப்போது கூறிவிடமுடியாது. அதற்கு விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று உலகச் சுகாதார அமைப்பின் இயக்குநர் டாக்டர் கேத்தே தெரிவித்துள்ளார். கடந்த வாரத்தில் இருந்து 2,486 பேர் புதிதாக தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 37 விழுக்காட்டினர் இரண்டு முறை தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள். செஷல்ஸ் தீவு மட்டுமல்லாது இந்தியப் பெருங்கடல் தீவான மாலத் தீவு நாட்டிலும் புதிய தொற்று அதிகரித்து வருவதாக ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்குக் கடற்கரைத் தீவுகளுக்கான சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. சிஷெல்ஸ் தீவில் 57 விழுக்காட்டினருக்கு இரண்டு முறை சீனாவின் சினோஃபாம் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. மற்றவர்களுக்கு கொவிஷீல்ட் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. இந்த தடுப்பூசி, ஆஸ்ட்ராஸெனிகா நிறுவனத்தின் உரிமம் பெற்று இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது.