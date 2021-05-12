சிறாருக்கு ஃபைசர் தடுப்பூசி
போடுவதற்கு அமெரிக்கா அனுமதி
வாஷிங்டன்: ஃபைசர் அண்ட் பயோஎன்டெக் நிறுவனத்தின் கொவிட்-19 தடுப்பூசி மருந்தை 12 வயது முதல் 15 வயது வரையுள்ள சிறாருக்கு அவசரகால அடிப்படையில் பயன்படுத்த அமெரிக்காவில் பயன்படுத்த அந்நாட்டு மருந்தக ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது. அமெரிக்காவின் நாடு தழுவிய தடுப்பூசி போடும் பணி மெதுவடைந்துள்ளது. சிறுவர்களுக்கு ஃபைசர் தடுப்பூசி போடுவதற்கான ஆணையத்தின் அனுமதி, அந்நாட்டின் தடுப்பூசி போடும் பணியை விரிவுபடுத்தக்கூடியதாக அமையும். இதனால் மில்லியன் கணக்கான அமெரிக்கச் சிறுவர்கள் கொவிட்-19 தொற்றுக்கு எதிராக பாதுகாக்கப்படுவர். சிறாருக்கும் உடனடியாக தடுப்பூசிக் கிடைப்பதை அமெரிக்க மாநிலங்கள் உறுதிசெய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் சிறுவர்கள் பாதுகாப்பாக தங்கள் பள்ளிக்கூட வாழ்க்கைக்குத் திரும்பமுடியும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடன் கேட்டுக் கொண்டார்.
சிறுவர்களுக்கு ஃபைசர் தடுப்பூசியைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஆணையத்தின் முழுமையான அனுமதியைப் பெறுவதற்கான பணி கடந்த வாரம் தொடங்கியதாக ஃபைசர் நிறுவனம் நேற்று தெரிவித்தது.
'தடுப்பூசி போடுவதால்
உயிரிழக்கும் ஆபத்து குறைகிறது'
லண்டன்: ஆஸ்ட்ராஸெனிகா தடுப்பூசியை ஒருமுறை போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு கொவிட்-19 தொற்றுநோயால் உயிரிழக்கும் ஆபத்து 80 விழுக்காடு குறைவு என்கிறது இங்கிலாந்து பொதுச் சுகாதாரத்துறையின் ஆய்வு ஒன்று.
அதேபோல் ஃபைசர் தடுப்பூசி குறித்த அதன் புதிய ஆய்வில், அந்த தடுப்பூசி மருந்து ஒருமுறை போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு சுமார் 80 விழுக்காடு உயிரிழக்கும் ஆபத்தைக் குறைப்பதாகவும் இரண்டு முறை போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கு 97 விழுக்காடு உயிரிழக்கும் ஆபத்தைக் குறைப்பதாகவும் தெரியவந்துள்ளதாக அந்த அமைப்பு கூறியது. தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்கள் பற்றிய உண்மையான தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த புதிய ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அந்த அமைப்பு கூறியது.
சிஷெல்ஸ் தீவில் தொற்று அதிகரிப்பு
விக்டோரியா: தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட நாடுகளின் வரிசையில் முன்னணியில் இருக்கும் சிஷெல்ஸ் தீவில் கொவிட்-19 தொற்றுக்குப் புதிதாக பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகியுள்ளது. மே 7ஆம் தேதியில் இருந்து இங்கு தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. அங்குள்ள மக்கள் தொகையில் பெரும்பாலாருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. இருந்தும் தீவின் பல பகுதிகளில் தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வீரியமற்ற தடுப்பூசியால் இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதா என்று இப்போது கூறிவிடமுடியாது. அதற்கு விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று உலகச் சுகாதார அமைப்பின் இயக்குநர் டாக்டர் கேத்தே தெரிவித்துள்ளார். கடந்த வாரத்தில் இருந்து 2,486 பேர் புதிதாக தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களில் 37 விழுக்காட்டினர் இரண்டு முறை தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள். செஷல்ஸ் தீவு மட்டுமல்லாது இந்தியப் பெருங்கடல் தீவான மாலத் தீவு நாட்டிலும் புதிய தொற்று அதிகரித்து வருவதாக ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்குக் கடற்கரைத் தீவுகளுக்கான சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. சிஷெல்ஸ் தீவில் 57 விழுக்காட்டினருக்கு இரண்டு முறை சீனாவின் சினோஃபாம் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. மற்றவர்களுக்கு கொவிஷீல்ட் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. இந்த தடுப்பூசி, ஆஸ்ட்ராஸெனிகா நிறுவனத்தின் உரிமம் பெற்று இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது.