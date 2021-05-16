Home

புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்; ஆயத்தமாகும் உணவகங்கள்

உணவகத்தில் சாப்பிட அனுமதியில்லை; உணவை கொண்டு கொடுக்க தயாராகின்றன

சிங்­கப்­பூ­ரில் சமூ­கத்­தொற்று அதி­க­ரிப்­பதை அடுத்து கடு­மை­யான கட்­டுப்­பா­டு­கள் நடப்­புக்கு வந்­துள்­ளன. ஜூன் 13 வரை நீடிக்­கும் புதிய கட்­டுப்­பா­டு­க­ளின்­படி உண­வ­கங்­களில் யாரும் சாப்­பிட முடி­யாது. பதி­லாக உணவை வீட்­டிற்கு வாங்கி செல்­ல­லாம். அல்­லது வீட்­டிற்கு அனுப்­பும்­படி கேட்­டுக்­கொள்­ள­லாம்.

உண­வ­கங்­களில் சாப்­பி­டு­வ­தற்கு அனு­மதி இருக்­காது என்று தாங்­கள் எதிர்­பார்த்­த­தாக பல உண­வ­கங்­கள் கூறின என்று சண்டே டைம்ஸ் தெரி­வித்­தது.

இருந்­தா­லும் இந்­தப் புதிய கட்­டுப்­பா­டு­கள் இவ்­வ­ளவு விரை­வில் இவ்­வ­ளவு காலத்­திற்கு இடம்­பெ­றும் என்று தாங்­கள் எதிர்­பார்க்­க­வில்லை என்­றும் அவை கூறின.

ஸ்டான்லி ஸ்தி­ரீட்­டில் செயல்­படும் ரெஸ்­டா­ரண்ட் கியாக், மரினா பே நிதி மையத்­தில் செயல்­படும் லிவி133, ஃபேட் கௌ போன்ற உண­வ­கங்­களை நடத்­தும் காமன்­வெல்த் கோன்­செப்ட்ஸ் நிறு­வ­னம் போன்­றவை இவற்­றில் அடங்­கும்.

பல உண­வங்­க­ளைப் பொறுத்த வரை தங்­கள் சமை­ய­ல­றை­யில் வாங்கி வைக்­கப்­பட்டு இருக்­கும் உணவை ஒழுங்­குப்­ப­டுத்­து­வதே முதல் காரி­ய­மாக இருக்­கிறது.

உண­வைக் கட்­டிக் கொடுப்­பது, வீடு­க­ளுக்­குக் கொண்டு கொடுப்­பது ஆகி­ய­வற்­றுக்கு கைவ­சம் உள்ள வளங்­களை மன­தில்­கொண்டு திட்­ட­மி­டு­வ­தில் மிக­வும் உத்­தி­பூர்­வ­மாக நடந்­து­கொள்ள வேண்­டிய தேவை இருக்­கிறது என்று ரெஸ்­டா­ரண்ட் கியாக்­கைச் சேர்ந்த திரு­வாட்டி நூரியா கிப்­பர்ட் கூறி­னார்.

அதோடு, கூடு­தல் செல­வு­க­ளைக் குறைக்­க­வும் வேண்டி இருக்­கிறது. இப்­போ­தைக்கு இருப்­பு­க­ளைக் கட்­டுப்­பாட்­டுக்­குள் கொண்­டு­வ­ரு­வதே மிக முக்­கி­ய­மா­னது என்­றும் அவர் தெரி­வித்­தார்.

புதிய கட்­டுப்­பா­டு­களை மீறா­மல் தொழிலை நடத்த எந்த அள­வுக்­குத் தயா­ரா­னா­லும் உண­வ­கங்­களில் சாப்­பிட அனு­மதி இல்லை என்­பது பாதிப்­பா­கத்­தான் இருக்­கும் என்­ப­தைச் சில உண­வ­கங்­கள் ஒப்­புக்­கொண்­டன.

உண­வைக் கொண்டு கொடுக்­கும் சேவையை வழங்­கும் நிறு­வனங்­கள் ஏறத்­தாழ 30 விழுக்­காடு தர­குக் கட்­ட­ணத்தை விதிக்­கின்­றன. ஆகை­யால் இதில் லாபம் பார்ப்­பது என்­பது சிர­ம­மான ஒன்று என்று லிவி133 நிர்­வாக இயக்­கு­நர் மார்­டின் பெம் கூறி­னார்.

முக்­கி­ய­மான இடங்­களில் அமர்ந்து சாப்­பிட இட­ வ­ச­தி­க­ளு­டன், போதிய ஊழி­யர்­க­ளு­டன் செயல்­படும் எந்­த­வோர் உண­வ­க­மும் தன்­னு­டைய தொழிலை முற்றி­லும் கொண்டு கொடுக்­கும் சேவை பாணிக்கு மாறி­விட முடி­யாது என்றும் அப்­படி மாறி­னா­லும் அது செல­வில் ஓர­ள­வை­தான் ஈடு­செய்­யும் என்றும் திரு பெம் கூறி­னார்.

அர­சாங்­கத்­தின் ஆத­ரவு அதி­க­ரிப்­பது பேரு­த­வி­யாக இருக்­கிறது என்று குறிப்­பிட்ட இவர், வாடகை அடுத்த பிரச்­சினை என்­றார்.

ஏற்­கெ­னவே சொத்து வரி தள்ளு­படி அளிக்­கப்­பட்­ட­தைப் போல இப்­போது நேரடி அல்­லது மறை­முக ஆத­ரவு ஏதா­வது இருக்­குமா என்­பதை எதிர்­நோக்கி இருக்­கக்­கூ­டிய தேவை உள்­ள­தா­க­வும் அவர் தெரி­வித்­தார்.

அதே­வே­ளை­யில், சிறப்பு நிகழ்ச்சி­கள் இதர நிகழ்ச்­சி­க­ளுக்­கான முன்­ப­தி­வு­கள் இருக்­காது என்­ப­தால் இது மேலும் கவலை தரு­வ­தாக திரு பெம் கூறி­னார்.