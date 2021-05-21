மரணம் விளைவித்த மின்ஸ்கூட்டர் ஓட்டுநருக்கு 12 வார சிறை
விதிமுறைக்கு உட்படாத மின்ஸ்கூட்டரை ஓட்டி மூதாட்டி ஒருவர் மீது மோதி அவரது மரணத்துக்குக் காரணமாக இருந்த மலேசிய ஆடவருக்கு 12 வார சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இந்த விபத்து 2019ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்தது.
கவனக்குறைவுடன் மின்ஸ்கூட்டரை ஓட்டி திருவாட்டி ஓங் பீ எங்கிற்கு மரணம் விளைவித்த குற்றத்தை 22 வயது ஹங் கீ பூன் ஒப்புக்கொண்டார்.
விதிமுறைக்கு உட்படாத மின்ஸ்கூட்டரை ஓட்டியதையும் சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசியான ஹங் ஒப்புக்கொண்டார்.
பதிவு செய்யப்படாத மின்ஸ்கூட்டரை பொது நடைபாதையில் ஓட்டியதாகவும் அவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.
வேக வரம்பையும் மீறி மின்ஸ்கூட்டரை ஹங் ஓட்டியதாக நீதிபதி தெரிவித்தார். மேலும் ஹங் ஓட்டிய மின்ஸ்கூட்டரின் எடை, அகலம், வேகம் ஆகியவை விதிமுறைக்கு உட்படவில்லை என்று அரசாங்க வழக்கறிஞர் கூறினார்.
பாவாடைக்குள் படமெடுத்த மருத்துவர் இடைநீக்கம்
பல பெண்களின் பாவாடைகளுக்குள் படமெடுத்த குற்றத்துக்காக 2019ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் 30 வார சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட மருத்துவரை சிங்கப்பூர் மருத்துவ மன்றம் 14 மாதங்களுக்கு இடைநீக்கம் செய்துள்ளது.
பெண்களின் பாவாடைகளுக்குள் படமெடுத்து அதன் காரணமாக சிறைக்குச் சென்றதால் மருத்துவராகப் பணிபுரிய தமக்குத் தகுதி இல்லை என்று மன்றம் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டை 50லிருந்து 60 வயதுக்கு உட்பட்ட டாக்டர் சிம் சூன் செங் ஒப்புக்கொண்டார்.
மோசடிக் குற்றங்கள் தொடர்பாக ஐந்து பேர் கைது
சீன அதிகாரிகள் போல பாசாங்கு செய்து தங்களிடம் ஏமாந்தவர்களிடமிருந்து பணம் பறித்த குற்றத்துக்காக நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் இரண்டு ஆண்களும் இரண்டு பெண்களும் அடங்குவர்.
அவர்கள் 18 வயதுக்கும் 51 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள்.
மோசடிக்காரர்களின் சார்பாக இந்த நால்வரும் செயல்பட்டதாக போலிசார் தெரிவித்தனர்.
தங்களிடம் சிக்கியவர்களிடம் அவர்களது கடன் அட்டை மோசடிப் பரிவர்த்தனைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவோ அல்லது அவர்களது வங்கிக் கணக்குகள் கடன்முதலை நடவடிக்கைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவோ இவர்கள் கூறி ஏமாற்றியதாக நம்பப்படுகிறது.
சிங்கப்பூர் போலிஸ் அதிகாரிகள், சீன போலிஸ் அதிகாரிகள், அனைத்துலகப் போலிஸ் அதிகாரிகள் என தங்களை அடையாளம் காட்டிக்கொள்ள அவர்களிடம் போலி அடையாள அட்டைகள் இருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இவர்களிடம் ஏமாந்தவர்கள் மொத்தம் $200,000க்கும் அதிகமான தொகையை இழந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, இணையம் வழி காதல் மோசடியில் ஈடுபட்டு பணம் பறித்த குற்றத்துக்காக ஆடவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
அந்த 27 வயது ஆடவர், இணையம் மூலம் பலரிடம் நட்பு கொண்டு அவர்களை ஏமாற்றி பணம் பறித்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக போலிசார் தெரிவித்தனர்.
இவ்வாறு $4,000க்கும் அதிகமான பணத்தை அவர் ஏமாற்றிப் பெற்றதாக போலிசார் கூறினர்.