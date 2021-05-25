Home

புதிதாக 36 பேர் பாதிப்பு; சமூகத்தில் 24 பேருக்குத் தொற்று

0d4166fb-b429-4d6b-8c70-965d3f281fe1
சிங்­கப்­பூ­ரில் நேற்று நண்­ப­கல் வாக்­கில் புதி­தாக 36 பேருக்குத் தொற்று ஏற்­பட்­ட­தாக உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டது.

அவர்­களில் 24 பேர் சமூ­கத்­தொற்­றுக்கு ஆளா­ன­வர்­கள். இவர்­களில் 22 பேர் முன்பு கிருமி தொற்றிய நோயா­ளி­க­ளு­டன் தொடர்­பு­டை­ய­வர்­கள். 12 பேர் ஏற்­கெ­னவே தடுத்து வைக்­கப்­பட்டு இருந்­த­வர்­கள் என்று சுகா­தார அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

வெளி­நாட்டு ஊழி­யர் தங்­கு­விடுதி­களில் நேற்று புதி­தாக யாருக்­கும் தொற்று இல்லை.

வெளி­நா­டு­களில் இருந்து வந்த 12 பேருக்­கும் தொற்று உறு­தி­யா­ன­தால் அவர்­க­ளுக்­குத் தனிமை உத்­த­ரவு பிறப்­பிக்­கப்­பட்­டது. இங்கு வந்­த­வர்­களில் ஐந்து பேர் சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் அல்­லது நிரந்­த­ர­வா­சி­கள்.

இத­னி­டையே, ஜூரோங் ஈஸ்ட்­டில் இருக்­கும் ஜெம் மற்­றும் வெஸ்ட்­கேட் ஆகிய இரண்டு கடைத்­தொகுதி­களும் புதிய சமூ­கத்­தொற்­றுக் குழு­ம மையம் என்று ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

அவை தொடர்­பி­லான நான்கு பேருக்கு கிரு­மித்­தொற்று இருப்­ப­தா­கத் தெரி­ய­வந்­துள்­ளது.

இது பற்றி ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை அமைச்சு தெரி­வித்திருந்தது.

சமூ­கத்­தில் புதி­தாக தொற்­றுக்கு ஆளா­ன­வர்­க­ளின் எண்­ணிக்கை இரண்டு வாரங்­க­ளுக்கு முன் 131 ஆக இருந்­தது. அது சென்ற வாரம் 182 ஆக அதி­க­ரித்­தது என்பது கடந்த சனிக்­கி­ழமை நில­வ­ரப்­படி தெரி­ய­வந்­தது.

தொடர்பு இல்­லாத தொற்­றுக்கு ஆளா­ன­வர்­க­ளின் வாராந்­திர எண்­ணிக்­கை­யும் கூடி இருக்­கிறது. இரண்டு வாரங்­க­ளுக்கு முன் 30 ஆக இருந்த இந்த எண்­ணிக்கை கடந்த வாரம் 46 ஆக உயர்ந்­தது.

ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை மொத்­தம் 17 நோயா­ளி­கள் குண­ம­டைந்து வீடு திரும்­பி­னர். இவர்­க­ளை­யும் சேர்த்து மொத்­தம் 61,279 பேர் குண­ம­டைந்து இருக்­கி­றார்­கள். பாதிக்­கப்­பட்­ட­வர்­களின் மொத்த எண்­ணிக்கை 61,860 ஆக இருக்­கிறது.

இத­னி­டையே, பாசிர் ரிஸ் ஸ்தி­ரீட் 51ல் உள்ள 559வது புளோக்­கில் வசிப்­போர், அங்கு சென்று வந்­த­வர்­கள் உட்­பட 285 பேருக்கு கொவிட்-19 பரி­சோ­தனை நடத்­தப்­பட்­ட­தில் நேற்று நண்­ப­கல் நில­வ­ரப்­படி யாருக்­கும் தொற்று இல்லை. 97 முடி­வு­கள் வர­வேண்­டும் என்று சுகா­தார அமைச்சு தெரி­வித்­தது.