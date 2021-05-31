Home

உலகெங்கும் வேகமாகப் பரவும் பி1617 கிருமி

பி1617 எனும் உரு­மா­றிய கொவிட்-19 கிருமி வகை உல­கெங்­கும் மிக வேக­மா­கப் பரவி வரு­வ­தா­க­வும் அதன் பாதிப்பு அதி­க­ரிப்­ப­தா­க­வும் சுகா­தார நிபு­ணர்­கள் சிவப்­புக் கொடி காட்­டி­உள்­ள­னர்.

இந்த நிலை நீடித்­தால்

கிரு­மித்­தொற்று நெருக்­க­டி­நிலை தற்­போ­தை­ய நிலையைவிட

இன்­னும் மோச­மான நிலையை எட்டக்­கூ­டும் என்று அவர்­கள் எச்­ச­ரிக்கை விடுத்­துள்­ள­னர்.

குறிப்­பாக, தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­வோர் விகி­தம் குறை­வாக இருக்­கும் நாடு­களில் பெரு­ம­ள­வி­ல் பாதிப்பு ஏற்­படும் அபா­யம் இருப்­ப­தாக கொவிட்-19 சூழலை அண்­மை­யில் மறு­ஆய்வு செய்த மருத்­துவ நிபு­ணர்­கள் அச்­சம் தெரி­வித்­துள்ளனர்.

கொவிட்-19 கிருமி

உரு­மாற்றம் தொட­ரும் என்று அவர்­கள் கூறு­கின்­ற­னர்.

"மக்­க­ளி­டையே பி1617 கிருமி வகை மிக வேக­மா­க­வும் பர­வ­லா­க­வும் பர­வக்­கூ­டி­யது.

"இதன் விளை­வாக பாதிக்­கப்­பட்­டோ­ரு­டன் தொடர்­பில் இருந்­த­வர்­களை அடை­யா­ளம் கண்டு தனி­மைப்­ப­டுத்­தும் பணி­கள் பெரும்­பா­லான நேரங்­களில் சவால்­மிக்­க­தா­கி­ உள்ளன.

"இது பெரும் அச்­சு­றுத்­த­லாக இருக்­கிறது. உலக மக்­கள் இதற்கு முன் காணாத மிக மோச­மான கிரு­மித்­தொற்று நெருக்­க­டி­நி­லையை பி1617 கிருமி வகை ஏற்­ப­டுத்­தும் அபா­யம் உள்­ளது," என்று சிங்­கப்­பூர் தேசிய பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தின் சோ சுவீ ஹொக் பொது சுகா­தா­ரப் பள்­ளி­யின் தலை­வர் பேரா­சி­ரி­யர் டியோ யிக் யிங் கூறி­னார்.

ஒரு­வ­ரி­ட­மி­ருந்து மற்­ற­வர்

களுக்கு மிக எளி­தில் பர­வக்

கூடிய வகை­யில் பி1617 கிருமி உரு­மா­றி­யுள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

கொவிட்-19 தடுப்­பூசி தரும் பாது­காப்­பை­யும் மீறி இந்­தக் கிருமி பலரை நோய்­வாய்ப்­ப­டுத்­தக்­கூ­டும் என்று கூறப்­ப­டு­கிறது.

பி1617 கிருமி வகை முதன்­மு­த­லாக கடந்த ஆண்டு அக்­டோ­பர் மாதம் இந்­தி­யா­வில்

கண்­டறியப்­பட்­டது.

தற்­போது அது உல­கெங்­கும் பர­வி­விட்­டது.

கிட்­டத்­தட்ட 18 மாதங்­க­ளுக்கு முன்பு சீனா­வின் வூஹான் நக­ரில் தலை­தூக்­கிய கிரு­மி­யை­விட பி1617 கிருமி வகை ஒன்­றரை

யிலி­ருந்து இரண்டு மடங்கு அதி­கம் பர­வக்­கூ­டி­யது என்று உலக சுகா­தார நிறு­வ­னத்­தின் தலைமை விஞ்­ஞானி டாக்­டர் சௌமியா சுவா­மி­நா­தன் தெரி­வித்­துள்­ளார்.

தற்­போது அந்­தக் கிருமி வகை 50க்கும் மேற்­பட்ட நாடு­களில் இருப்­பதாக­வும் இந்­தி­யா­வில் ஆக அதி­க பாதிப்பை ஏற்­ப­டுத்­தும் கிரு­மி­யாக இருப்­ப­தா­க­வும் அவர் கூறி­னார்.

"பி1617 கிருமி வகை­யின் கடுமை குறித்து இன்­னும் தெளி­வா­கத் தெரி­ய­வில்லை.

"அதை உறுதி செய்ய முறை­யான ஆய்­வு­கள் இன்­னும் நடத்­தப்­ப­ட­வில்லை," என்று சிங்­கப்­பூர் தேசிய பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தின் யோங் லூ லின் மருத்­து­வப் பள்ளி ஏற்­பாட்­டில் நடை­பெற்ற இணை­யம்­வழி கருத்­த­ரங்­கில் டாக்­டர் சௌமியா சுவா­மி­நா­தன் தெரி­வித்­தார்.

இந்­தி­யா­வில் மேலும் அதி­க­மான இளை­யர்­க­ளுக்­கு கிரு­மித்­ தொற்று ஏற்­பட்டு கடு­மை­யான பாதிப்­புக்கு உள்­ளா­கி­யி­ருப்­பதை டாக்­டர் சௌமியா சுட்­டி­னார்.

ஆனால் இது குறித்த

புள்­ளி­வி­வ­ரங்­கள் இன்­னும் அதி­கா­ர­பூர்­வ­மாக வெளி­யி­டப்­ப­ட­வில்லை.

இந்­தி­யா­வில் இது­வரை 27 மில்­லி­யன் பேர் கொவிட்-19

கிரு­மித்­தொற்­றால் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர்.

நோயின் கார­ண­மாக அங்கு இது­வரை 325,000க்கும் அதி­க­மா­னோர் உயி­ரி­ழந்­து­விட்­ட­னர்.