சிங்கப்பூரில் போதுமான அளவு உணவு, அத்தியாவசியப் பொருள்கள் உள்ளன. எனவே, தேவையானவற்றை மட்டும் வாங்க வேண்டும் என்று வர்த்தக, தொழில் அமைச்சர் கான் கிம் யோங் கூறியுள்ளார்.
இதன் தொடர்பில் நேற்று நடைபெற்ற மெய்நிகர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், சிங்கப்பூருக்கும் மலேசியாவுக்கும் இடையே அத்தியாவசியப் பொருட்களில் விநியோகம் தொடர்வதை உறுதிசெய்ய மலேசியாவுடன் சிங்கப்பூர் பணியாற்றி வருவதாக கூறினார்.
மலேசியாவில் இன்று முதல் இரு வாரங்களுக்கு முழு முடக்கநிலை நடப்பில் இருக்கும்.
கொவிட்-19க்கு எதிரான அமைச்சுகள்நிலைப் பணிக்கு இணைத் தலைவரான திரு கான், சிங்கப்பூரிடம் இருப்பில் இருக்கும் பொருள்களை அதிகரிக்கவும் உணவு, அத்தியாவசியப் பொருள்களை பல்வகைப்படுத்தவும், அதே வேளையில் உள்ளூர் தயாரிப்பை அதிகரிக்கவும் சம்பந்தப்பட்ட அமைப்புகளோடும் நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து அரசாங்கம் இணைந்து பணியாற்றி வருவதாகச் சொன்னார்.
இதன் தொடர்பில் அத்தியாவசியப் பொருள், சேவைகளைக் கையாளும் நிறுவனங்களுடன் சேர்ந்து பொருளியல் அமைப்புகள் பணியாற்றி வருவதாகவும் திரு கான் கூறினார்.
"உலகளவில் கொவிட்-19 கொள்ளைநோய் பரவிவரும் சூழலில், ஒரு தேசமாக நாம் தொடர்ந்து தயார்நிலையிலும் விழிப்புடனும் இருக்க வேண்டும். அதே வேளையில், நீக்குப்போக்குடனும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறும் நாம் செயல்படவும் வேண்டும்," என்றார் அவர்.
இந்நிலையில், தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக சிங்கப்பூரின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மீது மிதமான தாக்கம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக திரு கான் கூறினார்.
ஒவ்வொரு துறைக்கும் பாதிப்பு வேறுபடும் என்றார் அவர்.