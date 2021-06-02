Home

கொவிட்-19 தடுப்பூசிக்காக 26,000 மாணவர்கள் முன்பதிவு செய்தனர்

1 mins read

கொவிட்-19 தடுப்­பூசி போடு­வ­தற்­காக கிட்­டத்­தட்ட 52,000 மாண­வர்­க­ளுக்­குக் குறுஞ்­செய்தி வழி அழைப்பு விடுக்­கப்­பட்­டது. இதை­ய­டுத்து, நேற்­றி­ரவு ஏழு மணி வரை கிடைத்த தக­வ­லின்­படி 26,000க்கு மேற்­பட்ட மாண­வர்­கள் தடுப்­பூ­சிக்­காக முன்­ப­திவு செய்­து­விட்­ட­தாக கல்வி அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

சாதா­ரண நிலை, வழக்­க­நிலை, மேல்­நி­லைத் தேர்­வு­கள் எழு­தும் மாண­வர்­களும் இந்­நி­லை­க­ளுக்கு ஒப்­பான முக்­கிய தேர்­வு­கள் எழு­த­வுள்ள மாண­வர்­களும் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­வ­தில் முன்­னு­ரிமை பெறு­வர் என்று தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

"பள்­ளி­க­ளி­லும் உயர்­கல்வி நிலை­யங்­க­ளி­லும் பயி­லும் மாண­வர்­க­ளுக்­குத் தடுப்­பூசி போடு­வது, நம் கல்­விக் கழ­கங்­கள் மற்­றும் சமூ­கத்­தைப் பாது­காப்­பாக வைத்­துக்­கொள்­ளும் நாட­ளா­விய பெரும் முயற்­சி­க­ளின் ஓர் அங்­க­மா­னது," என்று கல்வி அமைச்சு நேற்று குறிப்­பிட்­டது.

இந்­நி­லை­யில் தேசிய தடுப்­பூசித் திட்­டத்­தின் அடுத்த படி­யாக 12 மற்­றும் அதற்கு மேற்­பட்ட வய­து­டைய மாண­வர்­கள், தங்­க­ளின் கொவிட்-19 தடுப்­பூ­சிக்கு ஜூன் 1 முதல் பதிந்­து­கொள்­ள­லாம் என்று அர­சாங்­கம் நேற்று முன்­தி­னம் அறி­வித்­தி­ருந்­தது. 18 மற்­றும் அதற்கு மேற்­பட்ட வய­து­டைய மாண­வர்­க­ளுக்­குக் குறுஞ்­செய்தி அனுப்­பப்­படும் என்­றும் மாண­வர்­கள் 18 வய­துக்­குக் கீழ் இருந்­தால் அவர்­க­ளின் பெற்­றோ­ருக்­குத் தக­வல் அனுப்­பப்­படும் என்­றும் கூறப்­பட்­டது.

தற்­போது 'ஃபைசர்-பயோ­என்­டெக்' தடுப்­பூசி மட்­டுமே 12 வய­துக்­கும் 17 வய­துக்­கும் இடைப்­பட்­ட­வர்­க­ளுக்­குப் போடப்­படும் அங்­கீ­கா­ரத்­தைப் பெற்­றுள்­ளதாக அறியப்படுகிறது.