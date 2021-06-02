Home

ஆண்டுதோறும் கொவிட்-19 தடுப்பூசி போட வேண்டியிருக்கலாம்: நிபுணர்கள்

கொவிட்-19 கிருமி சமூ­கத்­து­டன் நிரந்­த­ர­மாக இருந்­து­விடக்கூடும் என்பதுபோலத் தோன்­று­வ­தால், சளிக்­காய்ச்­ச­லுக்­குப் போடு­வ­தைப் போல, கொரோனா தொற்­றுக்­கும் ஆண்­டுக்கு ஒரு­முறை தடுப்­பூசி போட வேண்­டிய நிலை ஏற்­ப­ட­லாம் என்று சுகா­தார நிபு­ணர்­கள் தெரி­வித்து உள்­ள­னர்.

'கொவிட்-19 உடன் வாழ்க்கை: சிங்­கப்­பூ­ரின் புதிய இயல்­பு­நிலை' எனும் தலைப்­பில் நிபு­ணர்­கள் சிலர் பங்­கேற்ற கலந்­து­ரை­யா­டலை ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் நேற்று நடத்­தியது.

சிங்­கப்­பூர் தேசி­யப் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் சோ சுவீ ஹாக் பொதுக் கொள்­கைக் பள்­ளி­யின் தலை­வர் பேரா­சி­ரி­யர் டியோ யிக் யிங், 'ஏ*ஸ்டார்' தொற்­று­நோய் ஆய்­வ­கங்­க­ளின் நிர்­வாக இயக்­கு­நர் பேரா­சி­ரி­யர் லிசா இங், சிங்­கப்­பூர் மருந்­தக ஆய்வு, புத்­தாக்­கக் கூட்­ட­மைப்­பின் தலைமை நிர்­வாக அதி­காரி டாக்­டர் டேனி சூன் ஆகி­யோர் அந்­தக் கலந்­து­ரை­யா­ட­லில் பங்­கேற்­ற­னர்.

கொரோனா தொற்­றுக்கு எதி­ரான போரில் சிங்­கப்­பூ­ரின் எச்­ச­ரிக்­கை­யான அணு­கு­மு­றையை பேரா­சி­ரி­யர் டியோ வலி­யு­றுத்­திப் பேசி­னார்.

"மக்­கள்­தொகை, தலை­வி­கி­தக் கணக்கு அடிப்­ப­டை­யில் பார்க்­கும்­போது, கடந்த மாதம் பிரிட்­ட­னி­லும் அமெ­ரிக்­கா­வி­லும் பதி­வான தொற்று பாதிப்­பு­க­ளைக் காட்­டி­லும் பத்து மடங்கு குறை­வா­கச் சிங்­கப்­பூ­ரில் பதி­வா­கி­யது," என்று பேரா­சி­ரி­யர் டியோ குறிப்­பிட்­டார்.

அதே கால­கட்­டத்­தில் கட்­டுப்­பா­டு­க­ளைத் தளர்த்­த­வும் மக்­களை அதி­க­ள­வில் ஒன்­று­கூட அனு­மதிக்­க­வும் ஏது­வான வகை­யில் கிருமிப் பர­வல் குறைந்­தி­ருப்­ப­தாக அமெ­ரிக்­கா­வும் பிரிட்­ட­னும் கரு­தின.

ஆனால், உண­வ­கங்­களில் அமர்ந்து உண்­ணத் தடை, மாண­வர்­கள் வீட்­டில் இருந்­த­படி கற்­றல் போன்ற வழி­களில் சிங்­கப்­பூ­ரில் கட்­டுப்­பாடு­கள் கடு­மை­யாக்­கப்­பட்டன.

"ஒரு கட்­டத்­தில், பெரி­ய­வர்­கள் மற்­றும் குழந்­தை­க­ளுக்­கான தேசிய தடுப்­பூசி அட்­ட­வ­ணை­யில் கொவிட்-19 தடுப்­பூ­சி­யும் சேர்க்­கப்­ப­ட­லாம். ஒரு­வேளை, குறிப்­பாக புதிய, உரு­மா­றிய கொரோனா கிரு­மி­க­ளி­டம் இருந்து நம்­மைப் பாது­காத்­துக்­கொள்­வதை உறு­தி­செய்ய, அவ்­வப்­போது நாம் 'செய­லூக்கி (booster)' தடுப்­பூ­சி­க­ளைப் போட வேண்­டிய தேவை ஏற்­ப­ட­லாம்," என்­றார் பேரா­சி­ரி­யர் டியோ.

"அதன்­பின், காச­நோய், தசைகளைப் பாதிக்கும் டெட்­ட­னஸ் போல, எப்­பொ­ழு­தே­னும் ஒரு­முறை எவ­ரே­னும் ஒருசிலர் கொரோனா தொற்­றால் பாதிக்­கப்­ப­ட­லாம்," என்­றார் அவர்.

ஆயி­னும், புதிது புதி­தாக கொரோனா திரி­பு­கள் உரு­வெ­டுப்­ப­தால் இன்­னும் நிச்­ச­ய­மற்ற நிலையே காணப்­ப­டு­கிறது.

ஆத­லால், அவ்­வப்­போது மேம்­படுத்­தப்­படும் சளிக்­காய்ச்­சல் தடுப்­பூ­சி­க­ளைப்­போல, வெவ்­வேறு புதிய உரு­மாற்­ற கொரோனா கிரு­மி­களுக்குப் பின் மேம்­ப­டுத்­தப்­படும் செய­லூக்­கித் தடுப்­பூ­சி­க­ளைப் போட்­டுக்­கொள்­வது பய­னுள்­ள­தாக இருக்­கும் என்று பேரா­சி­ரி­யர் இங் சொன்­னார்.

கொரோனா பர­வல் ஓய இன்­னும் வெகு­கா­லம் ஆக­லாம் என்­றார் டாக்­டர் சூன்.

ஆயி­னும், தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­வ­தன் மூலம் அதைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­த­லாம் என்ற அவர், "தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்­டோ­ரில் மிகச் சிலரே அந்­நோ­யால் மோச­மா­கப் பாதிக்­கப்­ப­ட­லாம் அல்­லது இறக்க நேரி­ட­லாம்," என்­றும் சொன்­னார்.

ஒரு­வர் கொரோனா தொற்­றால் உடல்­ந­லம் குன்­றா­மல் தடுப்­ப­து­டன், பாதிப்பு எண்­ணிக்­கை­யைக் குறைக்­க­வும் கிருமி உரு­மா­று­வதை மெது­வ­டை­யச் செய்­ய­வும் தடுப்­பூசி­கள் உத­வு­கின்­றன என்­பது நிபு­ணர்­க­ளின் கருத்து.

இவ்­வே­ளை­யில், சிங்­கப்­பூ­ரில் தடுப்­பூசி, பரி­சோ­தனை, தட­ம­றி­தல் நட­வ­டிக்­கை­களை விரை­வு­ப­டுத்த வேண்­டி­யது முக்­கி­யம் என்­றும் அவர்­கள் தெரி­வித்­த­னர்.