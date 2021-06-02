கொவிட்-19 கிருமி சமூகத்துடன் நிரந்தரமாக இருந்துவிடக்கூடும் என்பதுபோலத் தோன்றுவதால், சளிக்காய்ச்சலுக்குப் போடுவதைப் போல, கொரோனா தொற்றுக்கும் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை தடுப்பூசி போட வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் என்று சுகாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்து உள்ளனர்.
'கொவிட்-19 உடன் வாழ்க்கை: சிங்கப்பூரின் புதிய இயல்புநிலை' எனும் தலைப்பில் நிபுணர்கள் சிலர் பங்கேற்ற கலந்துரையாடலை ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் நேற்று நடத்தியது.
சிங்கப்பூர் தேசியப் பல்கலைக்கழகத்தின் சோ சுவீ ஹாக் பொதுக் கொள்கைக் பள்ளியின் தலைவர் பேராசிரியர் டியோ யிக் யிங், 'ஏ*ஸ்டார்' தொற்றுநோய் ஆய்வகங்களின் நிர்வாக இயக்குநர் பேராசிரியர் லிசா இங், சிங்கப்பூர் மருந்தக ஆய்வு, புத்தாக்கக் கூட்டமைப்பின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டாக்டர் டேனி சூன் ஆகியோர் அந்தக் கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றனர்.
கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் சிங்கப்பூரின் எச்சரிக்கையான அணுகுமுறையை பேராசிரியர் டியோ வலியுறுத்திப் பேசினார்.
"மக்கள்தொகை, தலைவிகிதக் கணக்கு அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, கடந்த மாதம் பிரிட்டனிலும் அமெரிக்காவிலும் பதிவான தொற்று பாதிப்புகளைக் காட்டிலும் பத்து மடங்கு குறைவாகச் சிங்கப்பூரில் பதிவாகியது," என்று பேராசிரியர் டியோ குறிப்பிட்டார்.
அதே காலகட்டத்தில் கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தவும் மக்களை அதிகளவில் ஒன்றுகூட அனுமதிக்கவும் ஏதுவான வகையில் கிருமிப் பரவல் குறைந்திருப்பதாக அமெரிக்காவும் பிரிட்டனும் கருதின.
ஆனால், உணவகங்களில் அமர்ந்து உண்ணத் தடை, மாணவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடி கற்றல் போன்ற வழிகளில் சிங்கப்பூரில் கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டன.
"ஒரு கட்டத்தில், பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான தேசிய தடுப்பூசி அட்டவணையில் கொவிட்-19 தடுப்பூசியும் சேர்க்கப்படலாம். ஒருவேளை, குறிப்பாக புதிய, உருமாறிய கொரோனா கிருமிகளிடம் இருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்வதை உறுதிசெய்ய, அவ்வப்போது நாம் 'செயலூக்கி (booster)' தடுப்பூசிகளைப் போட வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம்," என்றார் பேராசிரியர் டியோ.
"அதன்பின், காசநோய், தசைகளைப் பாதிக்கும் டெட்டனஸ் போல, எப்பொழுதேனும் ஒருமுறை எவரேனும் ஒருசிலர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படலாம்," என்றார் அவர்.
ஆயினும், புதிது புதிதாக கொரோனா திரிபுகள் உருவெடுப்பதால் இன்னும் நிச்சயமற்ற நிலையே காணப்படுகிறது.
ஆதலால், அவ்வப்போது மேம்படுத்தப்படும் சளிக்காய்ச்சல் தடுப்பூசிகளைப்போல, வெவ்வேறு புதிய உருமாற்ற கொரோனா கிருமிகளுக்குப் பின் மேம்படுத்தப்படும் செயலூக்கித் தடுப்பூசிகளைப் போட்டுக்கொள்வது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று பேராசிரியர் இங் சொன்னார்.
கொரோனா பரவல் ஓய இன்னும் வெகுகாலம் ஆகலாம் என்றார் டாக்டர் சூன்.
ஆயினும், தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதன் மூலம் அதைக் கட்டுப்படுத்தலாம் என்ற அவர், "தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோரில் மிகச் சிலரே அந்நோயால் மோசமாகப் பாதிக்கப்படலாம் அல்லது இறக்க நேரிடலாம்," என்றும் சொன்னார்.
ஒருவர் கொரோனா தொற்றால் உடல்நலம் குன்றாமல் தடுப்பதுடன், பாதிப்பு எண்ணிக்கையைக் குறைக்கவும் கிருமி உருமாறுவதை மெதுவடையச் செய்யவும் தடுப்பூசிகள் உதவுகின்றன என்பது நிபுணர்களின் கருத்து.
இவ்வேளையில், சிங்கப்பூரில் தடுப்பூசி, பரிசோதனை, தடமறிதல் நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்த வேண்டியது முக்கியம் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.