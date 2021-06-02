மசேநி கழகத்துக்கு புதிய தலைவர்
மத்திய சேம நிதிக் கழகம் அடுத்த மாதம் முதல் புதிய தலைவரைப் பெறவிருக்கிறது. தொடர்பு தகவல் அமைச்சின் நிரந்தரச் செயலாளரான யோங் யிங்-யி, 57, ஜூலை 1 முதல் அந்தப் பொறுப்பை ஏற்பார். 2013 ஜூலை முதல் கழகத்தின் தலைவராக இருந்து வரும் சியாங் சீ ஃபூவிடம் இருந்து அப்பொறுப்பை இவர் பெற்றுக்கொள்வார் என மனிதவள அமைச்சு தெரிவித்து உள்ளது. திருவாட்டி யோங், அரசாங்கச் சேவையில் பல முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்தவர். பொதுச் சேவைப் பிரிவு, சுகாதார அமைச்சு மற்றும் மனிதவள அமைச்சு ஆகியவற்றில் நிரந்தரச் செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்தவர்.
ஆபாசப் படம் எடுத்த மருத்துவர்: வேலை செய்ய இடைக்காலத் தடை
மருத்துவத் தொழிலுக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தியதற்காக டான் டோக் செங் மருத்துவமனையின் மருத்துவர் ஒருவருக்கு நான்கு மாத இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. திஷன் குமார் ராஜேஸ்வரன் எனப்படும் அவர், கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு இரு பெண்களின் உள்பாவாடைக்குள் காணொளிப் படம் எடுத்த குற்றம் புரிந்தார்.
அந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் அங் மோ கியோ ஹப்பில் உள்ள என்டியுசி ஃபேர்பிரைஸ் பேரங்காடியில் அவர் இந்தக் குற்றங்களில் ஈடுபட்டதைத் தொடர்ந்து காவல்துறையும் தலைமைச் சட்ட அதிகாரி அலுவலகமும் அந்த மருத்துவருக்கு 24 மாத நிபந்தனை எச்சரிக்கை விடுத்தன. அடுத்த ஆண்டு இவ்விவகாரத்தை விசாரிக்க புகார் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது.
டான் டோக் செங் மருத்துவமனையின் மறுவாழ்வு மருந்துத் துறை ஆலோசகராகப் பணிபுரிந்து வந்த திஷன் குமார், வேலையிடத்திலும் வீட்டிலும் நீண்டநாள் நீடித்த மனஉளைச்சலின் தூண்டுதலால் குற்றங்கள் புரிந்ததாகக் கூறினார். மேலும் தமக்கு உளவியல் சிகிச்சை தேவைப்படுவதாகவும் எழுத்துபூர்வமான விளக்கத்தில் அவர் கூறியிருந்தார்.
ஏற்கெனவே சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், ஒவ்வோர் இரண்டு மாதம் முதல் மூன்று மாதம் கால இடைவெளி யிலும் சிகிச்சையைத் தொடர ஒழுங்கு நடத்தை விதிக்கான நடுவர் குழு தெரிவித்துள்ளது. சிங்கப்பூர் மருத்துவ மன்ற இணையத்தளத்தில் இந்த விவரம் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
அடுத்த இரு வாரங்களுக்கு குறைவான மழை
அடுத்த இரு வாரங்களுக்கு தீவின் பெரும்பாலான பகுதி களில் மழையின் அளவு சராசரிக்கும் குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக சிங்கப்பூர் வானிலை ஆய்வுநிலையம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே தற்போதைய வெப்பமும் ஈரப்பதமும் கலந்த வானிலை நிலவரமே இம்மாதம் நடுப்பகுதி வரை தொடரக்கூடும் என்று அது கூறியுள்ளது. செப்டம்பர் வரைக்கும் நீடிக்கக் கூடிய தென்மேற்குப் பருவ நிலை ஆண்டின் மற்ற நேரங்களைக் காட்டிலும் பொதுவாக வறண்ட பருவமாகவே இருக்கும். சில நாட்கள் ஒரு சில பகுதிகளில் குறைந்த நேர மழை பெய்யக் கூடும் என்றும் காலை பின்னேரத்திலும் பிற்பகலின் தொடக்கத்திலும் அதனை எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் முன்னுரைக்கப்பட்டு உள்ளது. சில நாட்களுக்கு காலைநேரத்தில் இடியுடன் கூடிய பரவலான மழையும் காற்றும் வீசக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.