Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
feb75169-1bdf-4e5b-b565-0d08b93e57dd
-

மசேநி கழகத்துக்கு புதிய தலைவர்

மத்­திய சேம நிதிக் கழ­கம் அடுத்த மாதம் முதல் புதிய தலை­வ­ரைப் பெற­வி­ருக்­கிறது. தொடர்பு தக­வல் அமைச்­சின் நிரந்­த­ரச் செய­லா­ள­ரான யோங் யிங்-யி, 57, ஜூலை 1 முதல் அந்­தப் பொறுப்பை ஏற்­பார். 2013 ஜூலை முதல் கழ­கத்­தின் தலை­வ­ராக இருந்து வரும் சியாங் சீ ஃபூவிடம் இருந்து அப்­பொ­றுப்பை இவர் பெற்­றுக்­கொள்­வார் என மனி­த­வள அமைச்சு தெரி­வித்து உள்­ளது. திரு­வாட்டி யோங், அர­சாங்கச் சேவை­யில் பல முக்­கிய பொறுப்­பு­களை வகித்­த­வர். பொதுச் சேவைப் பிரிவு, சுகா­தார அமைச்சு மற்­றும் மனி­த­வள அமைச்சு ஆகி­ய­வற்­றில் நிரந்­த­ரச் செய­லா­ளர் பொறுப்­பில் இருந்­த­வர்.

ஆபாசப் படம் எடுத்த மருத்துவர்: வேலை செய்ய இடைக்காலத் தடை

மருத்­து­வத் தொழி­லுக்கு அவப்­பெ­யர் ஏற்­ப­டுத்­தி­ய­தற்­காக டான் டோக் செங் மருத்­து­வ­ம­னை­யின் மருத்­து­வர் ஒரு­வ­ருக்கு நான்கு மாத இடைக்­கா­லத் தடை விதிக்­கப்­பட்டு உள்­ளது. திஷன் குமார் ராஜேஸ்­வ­ரன் எனப்­படும் அவர், கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு இரு பெண்­க­ளின் உள்­பா­வா­டைக்­குள் காணொ­ளிப் படம் எடுத்த குற்­றம் புரிந்­தார்.

அந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் அங் மோ கியோ ஹப்­பில் உள்ள என்­டி­யுசி ஃபேர்பி­ரைஸ் பேரங்­கா­டி­யில் அவர் இந்­தக் குற்­றங்­களில் ஈடு­பட்­ட­தைத் தொடர்ந்து காவல்­து­றை­யும் தலை­மைச் சட்ட அதி­காரி அலு­வ­ல­க­மும் அந்த மருத்­து­வ­ருக்கு 24 மாத நிபந்­தனை எச்­ச­ரிக்கை விடுத்­தன. அடுத்த ஆண்டு இவ்­வி­வ­கா­ரத்தை விசா­ரிக்க புகார் குழு ஒன்று அமைக்­கப்­பட்­டது.

டான் டோக் செங் மருத்­து­வ­ம­னை­யின் மறு­வாழ்வு மருந்­துத் துறை ஆலோ­ச­க­ரா­கப் பணி­பு­ரிந்து வந்த திஷன் குமார், வேலை­யி­டத்­தி­லும் வீட்­டி­லும் நீண்­ட­நாள் நீடித்த மன­உ­ளைச்­ச­லின் தூண்­டு­த­லால் குற்­றங்­கள் புரிந்­த­தா­கக் கூறி­னார். மேலும் தமக்கு உள­வி­யல் சிகிச்சை தேவைப்­ப­டு­வ­தா­க­வும் எழுத்­து­பூர்­வ­மான விளக்­கத்­தில் அவர் கூறி­யி­ருந்­தார்.

ஏற்­கெ­னவே சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், ஒவ்­வோர் இரண்டு மாதம் முதல் மூன்று மாதம் கால இடைவெளி யிலும் சிகிச்­சை­யைத் தொடர ஒழுங்கு நடத்தை விதிக்­கான நடு­வர் குழு தெரி­வித்­துள்­ளது. சிங்­கப்­பூர் மருத்­துவ மன்ற இணை­யத்­த­ளத்­தில் இந்த விவ­ரம் வெளி­யி­டப்­பட்டு உள்­ளது.

அடுத்த இரு வாரங்களுக்கு குறைவான மழை

அடுத்த இரு வாரங்களுக்கு தீவின் பெரும்பாலான பகுதி களில் மழையின் அளவு சராசரிக்கும் குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக சிங்கப்பூர் வானிலை ஆய்வுநிலையம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே தற்போதைய வெப்பமும் ஈரப்பதமும் கலந்த வானிலை நிலவரமே இம்மாதம் நடுப்பகுதி வரை தொடரக்கூடும் என்று அது கூறியுள்ளது. செப்டம்பர் வரைக்கும் நீடிக்கக் கூடிய தென்மேற்குப் பருவ நிலை ஆண்டின் மற்ற நேரங்களைக் காட்டிலும் பொதுவாக வறண்ட பருவமாகவே இருக்கும். சில நாட்கள் ஒரு சில பகுதிகளில் குறைந்த நேர மழை பெய்யக் கூடும் என்றும் காலை பின்னேரத்திலும் பிற்பகலின் தொடக்கத்திலும் அதனை எதிர்பார்க்கலாம் என்றும் முன்னுரைக்கப்பட்டு உள்ளது. சில நாட்களுக்கு காலைநேரத்தில் இடியுடன் கூடிய பரவலான மழையும் காற்றும் வீசக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.