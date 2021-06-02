13 வகை மளிகைப் பொருள்களை வழங்க 'டோக்கன்' விநியோகம்
சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள மலிவுவிலைக் கடைகளில் 13 வகையான மளிகைப் பொருள்கள் குடும்ப அட்டை தாரர்களுக்கு இம்மாதம் 5ஆம் தேதி முதல் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளது. இதற்கான 'டோக்கன்' நேற்றுமுதல் குடும்ப அட்டைதாரர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருவதாக தமிழக அரசு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அத்துடன், கொரோனா நிவாரண நிதியாக மேலும் ரூ.2,000 ெராக்கமாக நாளை 3ஆம் ேததி முதல் வழங்கவும் முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார்
மருத்துவர்கள், தாதிகளுக்கு தங்க நாணயம் அன்பளிப்பு
சென்னை: தங்களது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்களின் உயிரைக் காப்பாற்றும் பணியில் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு தன்னலமற்ற சேவையை தொடர்ந்து வரும் மருத்துவர்கள், தாதிகள், அவசர சிகிச்சை வாகன ஓட்டுநர்கள், சுகாதாரத் துறை ஊழியர்களுக்கு தங்க நாணயத்தை பரிசாக வழங்கி கௌரவித்து உள்ளனர் புதுக்கோட்டை விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினர். இந்தக் காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் பரவ விஜய் ரசிகர்களைப் பொதுமக்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.
தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால்
பறிமுதலான வாகனங்கள் ஒப்படைப்பு
உளுந்தூர்பேட்டை: தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாமல் தளர்வற்ற ஊரடங்கையும் மீறி ஆங்காங்கே ஒரு சிலர் சுற்றி வரும் நிலையில், அவர்களது வாகனங்களைப் போலிசார் பறிமுதல் செய்கின்றனர்.
இந்நிலையில், தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் பறிமுதலான வாகனங்கள் திரும்ப ஒப்படைக்கப்படும் என்று உளுந்தூர்பேட்டை காவல்துறையினர் நூதனப் பிரசாரம் செய்ததை அடுத்து, இளைஞர்கள் பலரும் உடனே தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொண்டு, அதற்கான ஆதாரத்தைக் காண்பித்து, தங்களது வாகனங்களைப் பெற்றுச்சென்றனர்.
தற்காப்புக் கலை ஆசிரியர் கைது
சென்னை: தனக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக, ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஜூடோ தற்காப்புக் கலை ஆசிரியர் கெபிராஜ், 41, என்பவர் மீது சென்னை, அண்ணாநகர் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இளம்பெண் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார்.
இதைத்தொடர்ந்து, கெபிராஜிடம் போலிசார் விசாரணை நடத்தியதை அடுத்து, தனது குற்றத்தை கெபிராஜ் ஒப்புக் கொண்டதால் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
அஜித் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
சென்னை: சென்னை காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்த தொலைபேசி அழைப்பில், நடிகர் அஜித் வீட்டில் குண்டு வைத்துள்ளதாக ஆடவர் ஒருவர் மிரட்டல் விடுத்திருந்தார். இதையடுத்து, மிரட்டல் விடுத்தவர் ேதடப்பட்டு வருகிறார்.
'குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து அதிகம்'
சென்னை: கொரோனா 3ஆம் அலையில் குழந்தைகள் மத்தியில் கிருமி தொற்ற அதிக வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் முகக்கவசம் அணிதல், தனிமனித இடைவெளியைப் பின்பற்றுவது, கைகளைச் சோப்பு போட்டு கழுவுவதன் மூலம் பரவலை எளிதாக தடுக்கலாம் என்று சென்னை எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை மருத்துவர் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
"10 வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு நாம் அதிகம் தடுப்பூசிகள் போடுவதால் அவர்களது உடலில் இயற்கையாகவே தடுப்பாற்றல் சிறப்பாக இருக்கும். ஆனால், 10 முதல் 18 வயதுடையவர்களுக்கு அதிகம் தடுப்பூசிகள் போடுவதில்லை. எனவே, இவர்களிடம் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறையவும் கிருமியால் இவர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது," என்று மருத்துவர் சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.