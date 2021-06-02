Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

மணி­லா­வில் கட்­டுப்­பாட்­டுத் தளர்வு

மணிலா: ﻿﻿﻿﻿பிலிப்­பீன்ஸ் அதன் தலை­ந­கர் மணி­லா­வி­லும் அதைச் சுற்றிய மாகா­ணங்­க­ளி­லும் புதிய தொற்று எண்­ணிக்கை குறைந்ததை அடுத்து அப்­ப­கு­தி­களில் தனி­மைப்­ப­டுத்­தும் கட்­டுப்­பா­டு­களை நேற்று தளர்த்­து­வ­தாக அறி­வித்­தது. அதே­வே­ளை­யில் தொற்று அதி­க­ரிக்­கும் வட்­டா­ரங்­களில் கட்­டுப்­பா­டு­களை மேலும் கடு­மை­யாக்­கி­யுள்­ளது. மணி­லா­வி­லும் அதன் அரு­கே­யுள்ள நான்கு மாகா­ணங்­க­ளி­லும் தொற்று கட்­டுப்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­தை­ய­டுத்து அங்கு கட்­டு­பா­டு­க­ளைத் தளர்த்­து­வ­தற்கு தொற்­றுக்­கட்­டுப்­பாட்டுப் பணிக்­குழு பரிந்­து­ரைத்­தது. அத்­து­டன் அங்­குள்ள நிறு­வ­னங்­கள், கூட்­டங்­கள் நடத்­த­வும், நிகழ்ச்­சி­கள் நடத்­த­வும் அனு­ம­திக்­கு­மா­றும் அக்­குழு பரிந்­துரை செய்­தி­ருந்­தது. அத­னை­ய­டுத்து அந்­நாட்டு அதி­பர் ரோட்­டி­ரிகோ டுட்­டெர்டே, பணிக்­கு­ழு­வின் பரிந்­து­ரையை ஏற்று அனு­மதி அளித்­தார்.

தொற்று அதி­க­ரித்­துள்ள வட்­டா­ரங்­களில் தனி­மைப்­ப­டுத்­தப்­படும் கட்­டுப்­பா­டு­கள் கடு­மை­யாக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. நாட்­டின் மத்­திய மற்­றும் தெற்­குப் பகு­தி­களில் உள்ள ஆறு வட்­டா­ரங்­களில் தொற்று அதி­க­ரித்து வரு­வ­தா­க­வும் மருத்­து­வ­ம­னை­கள் நிரம்பி வழி­வ­தா­க­வும் அந்­நாட்டு சுகா­தார அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

பேங்­காக்­கில் முடக்கநிலை தொடரும்

பேங்­காக்: தாய்­லாந்­தின் தலை­ந­கர் பேங்­காக்­கில் தொற்­றுக்கு ஏதி­ரான கட்­டுப்­பா­டு­களில் சில­வற்­றைத் தளர்த்த அந்­நாட்டு அதி­கா­ரி­கள் முடி­வெ­டுத்­த­னர். இப்­போது அங்கு தொற்று எண்­ணிக்கை கட்­டுக்கடங்­கா­மல் அதி­க­ரித்து வரு­கிறது. அத­னை­ய­டுத்து பேங்­காக்­கில் கட்­டுப்­பாட்­டுத் தளர்வு முடிவு மீட்­டுக்­கொள்­ளப்­பட்­டுள்­ளது. முன்­ன­தாக பேங்­காக்­கில் உடம்­புப்பிடி நிலையங்கள், மருந்­த­கங்­கள், பூங்­காக்­கள் ஆகி­ய­வற்­றைத் திறப்­ப­தற்கு அந்­ந­க­ரத்­தின் அதி­கா­ரி­கள் அனு­மதி அளிக்­க­வி­ருக்­கை­யில், அந்­நாட்­டின் தொற்­றுக்­கான பணிக்­குழு, கட்­டுப்­பாட்­டுத் தளர்வு மோச­மான நிலைக்­குக் கொண்­டு­போய் விடும் என்று எச்­ச­ரித்து அதைத் தடுத்­து­ நி­றுத்­தி­விட்­டது.

பள்­ளி­கள், திரை­ய­ரங்­கு­கள், உடல் பயிற்சி நிலை­யங்­கள், விலங்கியல் தோட்­டம் ஆகி­ய­வற்­று­டன் உடம்புப்­பிடி நிலையங்கள், மருந்­த­கங்­கள், பொதுப் பூங்­காக்­கள் ஆகி­ய­வை­யும் குறைந்­தது இன்னும் 14 நாட்­க­ளுக்­குத் திறக்­கப்­ப­ட­மாட்டா. இந்­நி­லை­யில் தாய்­லாந்­தில் தடுப்­பூசி போடும் பணி மிக­வும் தாம­த­மாக நடை­பெற்று வரு­வதாக பொது­மக்­கள் அர­சாங்­கத்­தின் மீது விமர்­ச­னங்­கள் செய்து வரு­வ­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கிறது. அங்கு அடுத்த திங்­கட்­கி­ழமை தடுப்­பூசி போடும் பணி தொடங்­கப்­ப­ட­வுள்­ளது.

ஜாவாவில் தொற்று அதி­க­ரிப்பு

ஜகார்த்தா: இந்­தோ­னீ­சி­யா­வின் ஜாவா தீவுப் பகு­தி­யில் உள்ள குடுஸ் வட்­டா­ரத்­தில் புதிய தொற்­றுப் பதிவு எண்­ணிக்கை ஏழு மடங்­காக அதி­க­ரித்­துள்­ளது அப்­ப­குதி மக்­களை பெரும் அச்­சத்­தில் ஆழ்த்­தி­யுள்­ளது. நோன்புப்பெருநாள் விடு­முறை நாட்­க­ளுக்­குப் பிற­கு­தான் தொடர்ச்­சி­யாக தொற்று அதி­க­ரித்­துள்­ள­தா­க அதிகாரிகள் கூறினர். இந்­தத் தொற்­றுக்கு கார­ணம் உரு­மா­றிய கிரு­மி­யாக இருக்­க­லாம் என்ற ஐயம் எழுந்­துள்­ளது. அதனால், அதி­கா­ரி­கள் இது­குறித்து தீவி­ர­மாக ஆய்வு செய்து வரு­கின்­ற­னர்.

விக்­டோ­ரியா மாநி­லம்: முடக்­க­நிலை முடி­யும் வரை பொறுத்­தி­ருங்­கள்

சிட்னி: ஆஸ்­தி­ரே­லி­யா­வின் விக்­டோ­ரியா மாநி­லத்­தில் வரும் வியா­ழக்­கி­ழமை வரை முடக்­க­நிலை அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. அது­வரை பொறுமை காக்க வேண்­டும் என்று அம்­மா­நில மக்­களை விக்­டோ­ரியா மாநில அதி­கா­ரி­கள் கேட்­டுக் கொண்­டுள்­ள­னர்.

ஆஸ்­தி­ரே­லி­யா­வின் இரண்­டா­வது முக்­கி­ய­மான மாநி­ல­மான விக்­டோ­ரி­யா­வில் மூன்று மாதங்­க­ளுக்­குப் பிறகு முதன்­மு­த­லாக கடந்த வாரம் ஒரு சமூ­கத் தொற்று கண்­ட­றி­யப்­பட்­டது. அத­னை­ய­டுத்து மே 27ஆம் தேதி முதல் முடக்­க­நிலை அறி­விக்­கப்­பட்­டது. தொடர்ந்து கடந்த செவ்­வாய்க்­கி­ழமை ஒன்­பது சமூ­கத் தொற்று பதி­வா­னது.

அந்த மாநி­லத்­தில் வாழும் கிட்­டத்­தட்ட 7 மில்­லி­யன் மக்­கள் அத்­தி­யா­வ­சி­யத் தேவை தவிர்த்து மற்ற எதற்­காகவும் வீட்­டை­விட்டு வெளி­யில் செல்­லக்­கூ­டாது.

"முடக்கநிலை மேலும் நீட்டிக்கப்படுமா என்பது குறித்து எனக்குத் தெரியாது என்று அம்மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மார்ட்டின் ஃபோலி, மெல்பர்னில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். பல இடங்களில் சமூகத்தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாம் கொண்டாடுவதற்கான நேரம் இன்னும் வரவில்லை. வெகுவிரைவில் அந்த நேரம் வரலாம்," என்று கூறியுள்ளார். இந்நிலையில் அம்மாநில அதிகாரிகள், "பொறுமை காக்க வேண்டும்," என்று மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.