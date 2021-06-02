மணிலாவில் கட்டுப்பாட்டுத் தளர்வு
மணிலா: பிலிப்பீன்ஸ் அதன் தலைநகர் மணிலாவிலும் அதைச் சுற்றிய மாகாணங்களிலும் புதிய தொற்று எண்ணிக்கை குறைந்ததை அடுத்து அப்பகுதிகளில் தனிமைப்படுத்தும் கட்டுப்பாடுகளை நேற்று தளர்த்துவதாக அறிவித்தது. அதேவேளையில் தொற்று அதிகரிக்கும் வட்டாரங்களில் கட்டுப்பாடுகளை மேலும் கடுமையாக்கியுள்ளது. மணிலாவிலும் அதன் அருகேயுள்ள நான்கு மாகாணங்களிலும் தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டதையடுத்து அங்கு கட்டுபாடுகளைத் தளர்த்துவதற்கு தொற்றுக்கட்டுப்பாட்டுப் பணிக்குழு பரிந்துரைத்தது. அத்துடன் அங்குள்ள நிறுவனங்கள், கூட்டங்கள் நடத்தவும், நிகழ்ச்சிகள் நடத்தவும் அனுமதிக்குமாறும் அக்குழு பரிந்துரை செய்திருந்தது. அதனையடுத்து அந்நாட்டு அதிபர் ரோட்டிரிகோ டுட்டெர்டே, பணிக்குழுவின் பரிந்துரையை ஏற்று அனுமதி அளித்தார்.
தொற்று அதிகரித்துள்ள வட்டாரங்களில் தனிமைப்படுத்தப்படும் கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. நாட்டின் மத்திய மற்றும் தெற்குப் பகுதிகளில் உள்ள ஆறு வட்டாரங்களில் தொற்று அதிகரித்து வருவதாகவும் மருத்துவமனைகள் நிரம்பி வழிவதாகவும் அந்நாட்டு சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது.
பேங்காக்கில் முடக்கநிலை தொடரும்
பேங்காக்: தாய்லாந்தின் தலைநகர் பேங்காக்கில் தொற்றுக்கு ஏதிரான கட்டுப்பாடுகளில் சிலவற்றைத் தளர்த்த அந்நாட்டு அதிகாரிகள் முடிவெடுத்தனர். இப்போது அங்கு தொற்று எண்ணிக்கை கட்டுக்கடங்காமல் அதிகரித்து வருகிறது. அதனையடுத்து பேங்காக்கில் கட்டுப்பாட்டுத் தளர்வு முடிவு மீட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக பேங்காக்கில் உடம்புப்பிடி நிலையங்கள், மருந்தகங்கள், பூங்காக்கள் ஆகியவற்றைத் திறப்பதற்கு அந்நகரத்தின் அதிகாரிகள் அனுமதி அளிக்கவிருக்கையில், அந்நாட்டின் தொற்றுக்கான பணிக்குழு, கட்டுப்பாட்டுத் தளர்வு மோசமான நிலைக்குக் கொண்டுபோய் விடும் என்று எச்சரித்து அதைத் தடுத்து நிறுத்திவிட்டது.
பள்ளிகள், திரையரங்குகள், உடல் பயிற்சி நிலையங்கள், விலங்கியல் தோட்டம் ஆகியவற்றுடன் உடம்புப்பிடி நிலையங்கள், மருந்தகங்கள், பொதுப் பூங்காக்கள் ஆகியவையும் குறைந்தது இன்னும் 14 நாட்களுக்குத் திறக்கப்படமாட்டா. இந்நிலையில் தாய்லாந்தில் தடுப்பூசி போடும் பணி மிகவும் தாமதமாக நடைபெற்று வருவதாக பொதுமக்கள் அரசாங்கத்தின் மீது விமர்சனங்கள் செய்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. அங்கு அடுத்த திங்கட்கிழமை தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கப்படவுள்ளது.
ஜாவாவில் தொற்று அதிகரிப்பு
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவின் ஜாவா தீவுப் பகுதியில் உள்ள குடுஸ் வட்டாரத்தில் புதிய தொற்றுப் பதிவு எண்ணிக்கை ஏழு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது அப்பகுதி மக்களை பெரும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. நோன்புப்பெருநாள் விடுமுறை நாட்களுக்குப் பிறகுதான் தொடர்ச்சியாக தொற்று அதிகரித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறினர். இந்தத் தொற்றுக்கு காரணம் உருமாறிய கிருமியாக இருக்கலாம் என்ற ஐயம் எழுந்துள்ளது. அதனால், அதிகாரிகள் இதுகுறித்து தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
விக்டோரியா மாநிலம்: முடக்கநிலை முடியும் வரை பொறுத்திருங்கள்
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் விக்டோரியா மாநிலத்தில் வரும் வியாழக்கிழமை வரை முடக்கநிலை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுவரை பொறுமை காக்க வேண்டும் என்று அம்மாநில மக்களை விக்டோரியா மாநில அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலியாவின் இரண்டாவது முக்கியமான மாநிலமான விக்டோரியாவில் மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு முதன்முதலாக கடந்த வாரம் ஒரு சமூகத் தொற்று கண்டறியப்பட்டது. அதனையடுத்து மே 27ஆம் தேதி முதல் முடக்கநிலை அறிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஒன்பது சமூகத் தொற்று பதிவானது.
அந்த மாநிலத்தில் வாழும் கிட்டத்தட்ட 7 மில்லியன் மக்கள் அத்தியாவசியத் தேவை தவிர்த்து மற்ற எதற்காகவும் வீட்டைவிட்டு வெளியில் செல்லக்கூடாது.
"முடக்கநிலை மேலும் நீட்டிக்கப்படுமா என்பது குறித்து எனக்குத் தெரியாது என்று அம்மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மார்ட்டின் ஃபோலி, மெல்பர்னில் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். பல இடங்களில் சமூகத்தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாம் கொண்டாடுவதற்கான நேரம் இன்னும் வரவில்லை. வெகுவிரைவில் அந்த நேரம் வரலாம்," என்று கூறியுள்ளார். இந்நிலையில் அம்மாநில அதிகாரிகள், "பொறுமை காக்க வேண்டும்," என்று மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.