'சினோவேக்' தடுப்பூசிக்கு சிங்கப்பூர் சிறப்பு அனுமதி

சீனா­வின் 'சினோ­வேக்' கொவிட்-19 தடுப்­பூ­சியை சிறப்பு அனுமதி என்­னும் ஏற்­பாட்­டின்­கீழ் சிங்­கப்­பூ­ரில் பயன்­ப­டுத்த சுகா­தார அமைச்சு அனு­மதி வழங்கி உள்­ளது.

இந்­தத் தடுப்­பூ­சிக்கு அவ­ச­ரப் பயன்­பாட்­டுக்­கான அங்­கீ­கா­ரத்தை உலக சுகா­தார நிறு­வ­னம் வழங்­கி­ய­தைத் தொடர்ந்து சிங்­கப்­பூ­ரின் அறி­விப்பு வெளி­யாகி உள்­ளது. தடுப்­பூசி தொடர்­பான ஆக அண்­மைய விவ­ரங்­களை ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் செய்­தித்­தாள் கேட்­ட­போது சினோ­வேக் தடுப்­பூசி 'எஸ்­ஏ­ஆர்' எனப்­படும் சிறப்பு அணு­கு­முறை வழி­யாக அனு

­ம­திக்­கப்­படும் என சுகா­தார அமைச்சு கூறி­யது.

இதற்­கான உரி­மத்தை தனி­யார் சுகா­தா­ரப் பரா­ம­ரிப்பு நிலை­யங்­கள் எவ்­வாறு பெற­லாம் என்­ப­தற்­கான விரி­வான தக­வல்­கள் வரும் நாட்­களில் வெளி­யி­டப்­படும் என்­றும் அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

சிங்­கப்­பூ­ரில் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொள்­ளும் மக்­க­ளின் எண்­ணிக்­கை­யைக் கூடு­மான அள­வுக்கு வேக­மாக அதி­க­ரிக்­கும் வண்­ணம் சிறப்பு அணு­கு­முறை ஏற்­பாடு மூலம் இதர வகை கொவிட்-19 தடுப்­பூ­சி­கள் இங்கு வர அனு­ம­திக்­கப்­படும் என திங்­கட்­கி­ழமை அமைச்சு கூறி­யது.

ஜான்­சன் அண்ட் ஜான்­சன், ஆக்ஸ்­ஃபர்ட் ஆஸ்ட்­ரா­ஸெ­னகா, சினோ­ஃபாம் ஆகி­யவை இந்த இதர ஊசி மருந்­து­களில் அடங்­கும். தனி­யார் சுகா­தா­ரப் பரா­ம­ரிப்புத் துறை மூலம் அவை பெறப்­படும்.

சிறப்பு அணு­கு­முறை ஏற்­பாடு என்­பது பதிவு செய்­யப்­ப­டாத மருந்­து­களை இறக்­கு­மதி செய்து விநி­யோ­கிக்க அனு­ம­திக்­கும் இப்­போ­தைய நடை­மு­றை­யா­கும். சிங்­கப்­பூ­ரில் ஏற்­கெ­னவே இரு நிறு­வ­னங்­க­ளின் தடுப்­பூ­சிக்கு சுகா­தார அமைச்சு அங்­கீ­கா­ரம் வழங்கி இருக்­கிறது. ஃபைசர் பயோ­என்­டெக், மொடர்னா ஆகிய அந்த இரண்டு ஊசி மருந்­துகளும் தேசிய தடுப்­பூ­சித் திட்­டத்­தில் பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­கின்­றன.

பல்­வேறு மருத்­துவ கார­ணங்

­க­ளால் 30,000க்கும் மேற்­பட்­டோர் இவ்­விரு தடுப்­பூ­சி­க­ளை­யும் போட்­டுக்­கொள்ள முடியவில்லை. அத­னால் வேறு நாடு­களில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டுள்ள தடுப்­பூ­சி­க­ளைப் போட்­டுக்­கொள்­ளும் தெரிவு இக்­கு­றிப்­பிட்ட பிரி­வி­ன­ருக்கு வழங்­கப்­ப­ட­லாம் என்று நிபு­ணர்­கள் கூறி­யுள்­ள­னர்.

சிறப்பு ஏற்­பாட்­டின்­கீழ் தனி­யார் துறைக்கு அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டா­லும் சினோ­வேக் தடுப்­பூசி சிங்­கப்­பூ­ரின் தேசிய தடுப்­பூ­சித் திட்­டத்­தில் இடம்­பெ­ற­வில்லை என்று அமைச்சு வலி­யு­றுத்தி உள்­ளது. அத­னால், கொவிட்-19 தடுப்­பூசி தொடர்­பில் ஏற்­படும் காயங்­

க­ளுக்கு நிதி­யு­தவி வழங்­கும் திட்­டத்­தில் இது இடம்­பெ­ற­வில்லை என்­றும் அது குறிப்­பிட்­டுள்­ளது.

"சினோ­வேக் தடுப்­பூசி மருந்து ஏற்­கெ­னவே சிங்­கப்­பூ­ருக்கு வந்து­ விட்­டது. தற்­போது கைவ­சம் உள்ள 200,000 முறை போடக்

­கூ­டிய அந்த மருந்தை தனி­யார் சுகா­தா­ரப் பரா­ம­ரிப்பு நிலை­யங்­கள் பெறு­வ­தற்­கான சாத்­தி­யம் குறித்து ஆராய்ந்து வரு­கி­றோம். இதன் விலை, சிறப்பு அனுமதி ஏற்­பாட்­டின்­கீழ் இதைப் போட்­டுக்­கொள்ள முன்­வ­ரு­வோ­ருக்­கான பாது­காப்பு போன்ற அம்­சங்­கள் தொடர்­பான ஆய்வுகளும் நடை­பெ­று­கின்­றன," என்று ஊட­கங்­க­ளி­டம் அமைச்சு விளக்­கி­யது.

உலக சுகாதார நிறுவனம் நேற்று முன்தினம் தடுப்பூசிக்கான அவசரப் பயன்பாட்டு பட்டியலில் சினோவேக் தடுப்பூசியைச் சேர்க்க அனுமதி வழங்கியது.

சீனாவின் மற்றொரு தடுப்பூசி யான 'சினோஃபார்ம்' இந்நிறு வனத்தின் அனுமதியை ஏற் கெனவே பெற்றுவிட்டது.

சினோவேக்கிற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டாலும் சில சான்று களும் தரவுகளும் இன்னும் தேவைப்படுவதாக நிறுவனத்தின் நிபுணர்கள் கூறி இருந்தனர்.