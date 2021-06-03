Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

எரி­வா­யுத் தோம்பு வெடித்து 8 பேர் பலி

லக்னோ: ﻿﻿﻿﻿உத்­த­ரப்­பி­ர­தே­சத்­தில் எரி­வா­யுத் தோம்பு வெடித்து விபத்­துக்­குள்­ளா­ன­தில் நான்கு குழந்­தை­கள் உட்­பட எட்­டுப் பேர் பரி­தா­ப­மாக உயி­ரி­ழந்­துள்­ள­னர். மீட்­கப்­பட்ட ஏழு பேர் மருத்­து­வ­ம­னை­யில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர். கோண்டா மாவட்­டத்­தின் திக்­கிரி கிரா­மத்­தில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது.

விடு­விக்­க­வேண்­டாம்: சிறைக்­கை­தி­கள்

மும்பை: ﻿﻿﻿﻿மகா­ராஷ்­டிர மாநி­லச் சிறை­களில் அதி­க­மான கைதி­கள் உள்­ள­னர். தொற்று நெருக்­கடி காலத்­தில் சிறைச்­சா­லை­கள் எதிர்­நோக்­கும் நெரி­ச­லைக் குறைப்­ப­தற்கு மகா­ராஷ்­டிர அரசு நட­வ­டிக்கை எடுத்து வரு­கிறது. அவ்­வ­கை­யில் சிறை­யில் உள்ள கைதி­கள் பலரை பரோ­லில் விடு­தலை செய்ய முடிவு செய்­யப்­பட்­டது. ஆனால், இந்த நெருக்­கடி காலத்­தில் சிறை­யில் இருந்து வெளி­யில் சென்­றால், தங்­க­ளால் பிழைக்க முடி­யாது. எனவே, தண்­ட­னைக்­கா­லம் முடி­யும் வரை நாங்­கள் சிறை­யி­லேயே இருக்­கி­றோம் என்று கைதி­கள் விருப்­பம் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

தென்­மேற்கு பரு­வ­மழை தொடக்­கம்

புது­டெல்லி: நடப்­பாண்­டில் நாடு முழு­தும் சரா­சரி மழை­யைக் காட்­டி­லும் அதி­க­மாக மழை பெய்­யும் என்று இந்­திய வானிலை நிலை­யம் அறி­வித்­துள்­ளது. இந்­தி­யா­வில் தென்­மேற்குப் பரு­வ­மழை இன்று தொடங்­கும் என அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. தென்­மேற்­குப் பருவ கால­மாக கரு­தப்­படும் ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் செப்­டம்­பர் 30ஆம் தேதி வரை நாட்­டின் மழைப்­பொ­ழிவு 96 விழுக்­காடு முதல் 104 விழுக்­காடு வரை இருக்­கும். தென்­னிந்­தி­யா­வில் 93 விழுக்­காடு முதல் 107 விழுக்­காடு வரை மழை பெய்­ய­லாம் என்­றும் கணிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

தொற்று: 594 மருத்­து­வர்­கள் உயிரிழப்பு

புது­டெல்லி: கொரோனா இரண்­டா­வது அலை­யில் இது­வரை நாடு முழு­வ­தும் 594 மருத்­து­வர்­கள் உயி­ரி­ழந்­துள்­ள­தாக மருத்­துவச் சங்­கம் தெரி­வித்­துள்­ளது. அதி­க­பட்­ச­மாக புதுடெல்­லி­யில் 107 மருத்­து­வர்­களும், பீகா­ரில் 96 மருத்­து­வர்­களும் தமி­ழ­கத்­தில் 27 மருத்­து­வர்­க­ளும் இறந்­துள்­ள­தாக கூறப்­பட்­டுள்­ளது.

கர்நாடகாவில் பரவும் கறுப்புப் பூஞ்சை

புது­டெல்லி: ஹரியானாவிலும் கர்நாடகாவிலும் கறுப்புப் பூஞ்சை நோய் அச்சுறுத்தி வருகிறது. கர்நாடகாவில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்ட சிலரை கறுப்பு பூஞ்சை நோய் தாக்கி வருகிறது. இங்கு இதுவரை 1,250 பேருக்கு அந்த நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. இந்த நிலையில் மேலும் 120 பேருக்கு கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இதன் மூலம் கறுப்பு பூஞ்சையால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 1,370 ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஹரியானாவில் 734 பேருக்கு இந்தப் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 75 பேர் மரணமடைந்துவிட்டனர்.