எரிவாயுத் தோம்பு வெடித்து 8 பேர் பலி
லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் எரிவாயுத் தோம்பு வெடித்து விபத்துக்குள்ளானதில் நான்கு குழந்தைகள் உட்பட எட்டுப் பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். மீட்கப்பட்ட ஏழு பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கோண்டா மாவட்டத்தின் திக்கிரி கிராமத்தில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது.
விடுவிக்கவேண்டாம்: சிறைக்கைதிகள்
மும்பை: மகாராஷ்டிர மாநிலச் சிறைகளில் அதிகமான கைதிகள் உள்ளனர். தொற்று நெருக்கடி காலத்தில் சிறைச்சாலைகள் எதிர்நோக்கும் நெரிசலைக் குறைப்பதற்கு மகாராஷ்டிர அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அவ்வகையில் சிறையில் உள்ள கைதிகள் பலரை பரோலில் விடுதலை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால், இந்த நெருக்கடி காலத்தில் சிறையில் இருந்து வெளியில் சென்றால், தங்களால் பிழைக்க முடியாது. எனவே, தண்டனைக்காலம் முடியும் வரை நாங்கள் சிறையிலேயே இருக்கிறோம் என்று கைதிகள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்.
தென்மேற்கு பருவமழை தொடக்கம்
புதுடெல்லி: நடப்பாண்டில் நாடு முழுதும் சராசரி மழையைக் காட்டிலும் அதிகமாக மழை பெய்யும் என்று இந்திய வானிலை நிலையம் அறிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் தென்மேற்குப் பருவமழை இன்று தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்மேற்குப் பருவ காலமாக கருதப்படும் ஜூன் 1ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி வரை நாட்டின் மழைப்பொழிவு 96 விழுக்காடு முதல் 104 விழுக்காடு வரை இருக்கும். தென்னிந்தியாவில் 93 விழுக்காடு முதல் 107 விழுக்காடு வரை மழை பெய்யலாம் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொற்று: 594 மருத்துவர்கள் உயிரிழப்பு
புதுடெல்லி: கொரோனா இரண்டாவது அலையில் இதுவரை நாடு முழுவதும் 594 மருத்துவர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக மருத்துவச் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. அதிகபட்சமாக புதுடெல்லியில் 107 மருத்துவர்களும், பீகாரில் 96 மருத்துவர்களும் தமிழகத்தில் 27 மருத்துவர்களும் இறந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடகாவில் பரவும் கறுப்புப் பூஞ்சை
புதுடெல்லி: ஹரியானாவிலும் கர்நாடகாவிலும் கறுப்புப் பூஞ்சை நோய் அச்சுறுத்தி வருகிறது. கர்நாடகாவில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்ட சிலரை கறுப்பு பூஞ்சை நோய் தாக்கி வருகிறது. இங்கு இதுவரை 1,250 பேருக்கு அந்த நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. இந்த நிலையில் மேலும் 120 பேருக்கு கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இதன் மூலம் கறுப்பு பூஞ்சையால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 1,370 ஆக அதிகரித்துள்ளது. ஹரியானாவில் 734 பேருக்கு இந்தப் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 75 பேர் மரணமடைந்துவிட்டனர்.